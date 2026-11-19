Poliţiştii şi procurorii din Giurgiu au pus sub sechestru asigurător zeci de imobile, autovehicule şi conturi bancare, într-un dosar în care o firmă de construcţii este suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 9 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, administratorul unei firme de construcţii din Giurgiu, un bărbat de 51 de ani din Malu Spart, oraşul Bolintin Vale, este suspectat că, în ultimii aproape trei ani, nu a plătit contribuţiile cu reţinere la sursă, relatează News.ro.

„În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada mai 2024 - august a.c., bărbatul în cauză, asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi reţinut şi nu ar fi plătit, în termen de 60 de zile de la data scadenţei prevăzute de lege, impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, în valoare de peste 9.000.000 de lei”, informează, joi, Poliţia judeţului Giurgiu.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Giurgiu şi procurorul de caz au dispus măsura asiguratorie a sechestrului până la achitarea sumei asupra a 32 de bunuri imobile, 23 de autovehicule, precum şi asupra unor sume de bani din contul bărbatului, din contul societăţii comerciale şi din contul unei alte persoane.

Cercetările în acest caz continuă, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale şi a recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Editor : M.B.