Administrația Națională de Meteorologie avertizează că norul de fum rezultat după incendiul de marți seară din Sectorul 2 se deplasează lent spre sud-vestul Capitalei. Potrivit Elenei Mateescu, director ANM, pe timpul nopții mai multe sectoare ale Bucureștiului riscă să fie afectate de degajările de fum.

Un incendiu puternic a izbucnit marți seara la o hală din Șoseaua Pantelimon, Sectorul 2 al Capitalei, provocând degajări mari de fum, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF). Autoritățile au transmis patru mesaje Ro-Alert prin care i-au avertizat pe locuitori să evite zona, să închidă ferestrele și ușile și să lase libere căile de acces pentru intervenția pompierilor.

Cum se deplasează norul de fum

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat marți seara traiectoria fumului, pe baza simulărilor numerice actualizate. Potrivit acesteia, vitezele reduse ale vântului fac ca norul să avanseze lent și să persiste în atmosferă.

„Până la ora 1:00 în această noapte, vorbim de o deplasare din sector estic-nord-estic, cu viteze la rafală ale vântului de 10-15 km/h, ceea ce înseamnă viteze foarte scăzute către partea de vest, sud-vest a Capitalei. Iar de la ora 1:00 până mâine dimineață, la ora 6:00, circulația aerului se va realiza din sector nord-estic, viteza la rafală fiind chiar mai redusă, între 6 și 10 km/h, astfel încât norul de fum va fi în deplasare către sud-vest”, a spus Mateescu.

Ce sectoare vor fi afectate

Condițiile atmosferice de calm favorizează menținerea fumului în zona de est a Bucureștiului, dar deplasarea lentă spre vest înseamnă că pot fi afectate și alte zone.

„Este posibil ca în continuare cele mai afectate sectoare, față de cele menționate deja prin mesajele Ro-Alert, să fie parțial și sectorul 3 și 6, față de 2, 4 și 5 până la acest moment”, a explicat directorul ANM.

Potrivit acesteia, „condițiile de calm atmosferic mențin în principal fumul în zona respectivă, dar cu deplasare lentă de la est către vest, astfel încât și aceste sectoare să fie afectate”.

Măsuri recomandate de autorități

Până la lichidarea incendiului, autoritățile le recomandă locuitorilor să evite deplasările în zonele afectate, să închidă geamurile și ușile, să oprească sistemele de ventilație și să urmeze instrucțiunile transmise prin mesajele Ro-Alert.

Editor : M.I.