Un număr de 65 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc de locuințe din Sectorul 6 al Capitalei, după ce pompierii au constatat deplasări ale unor elemente ale fațadei și fisuri inclusiv în apartamente. Inspectorul-șef al ISU București-Ilfov, Irinel-Alexandru Precup, a precizat că evacuarea este o măsură temporară, luată din motive de siguranță. Autoritățile urmează să stabilească măsurile necesare în cadrul unei ședințe a Comitetului pentru Situații de Urgență.

Inspectorul-șef al ISU București-Ilfov, Irinel-Alexandru Precup, a declarat sâmbătă că echipajele de intervenție au verificat clădirea din Sectorul 6, după ce au fost semnalate probleme la fațada imobilului.

„S-au constatat nişte rosturi de dilataţie, mişcări ale părţii de faţadă a blocului, colegii mei au intrat rapid în intervenţie, au verificat structura de rezistenţă a blocului şi am solicitat informaţii şi de la alte autorităţi - de la ISC, Poliţie, Jandarmerie şi primărie, pentru a lua măsuri necesare în vederea stabilizării acestei situaţii”, a explicat Precup.

Acesta a precizat că au fost solicitate și reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), ai Poliției, Jandarmeriei, Primăriei Sectorului 6 și Primăriei Capitalei, pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare.

65 de persoane evacuate. Utilitățile au fost oprite

Potrivit șefului ISU București-Ilfov, echipele de intervenție au identificat probleme și în interiorul locuințelor, motiv pentru care au decis evacuarea preventivă a întregului imobil. „Am luat măsura preliminară, deci este o măsură preliminară și doar temporară, de evacuare a întregului bloc, adică a locatarilor din acest bloc”, a declarat acesta.

Precup a precizat că toate persoanele aflate în clădire au fost evacuate, inclusiv cele care aveau dificultăți de deplasare. „Din datele pe care le am la momentul acesta, sunt 65 de persoane care au fost evacuate”, a spus inspectorul-șef.

Ca măsură de siguranță, autoritățile au decis și întreruperea utilităților, urmând ca reluarea furnizării acestora să fie stabilită în funcție de evaluarea situației.

Șeful ISU București-Ilfov a anunțat convocarea Comitetului pentru Situații de Urgență, pentru stabilirea măsurilor care trebuie luate în cazul imobilului afectat.

„La ora 14:30 va fi un Comitet pentru Situații de Urgență, la Dispeceratul Integrat, unde vom stabili măsurile ce urmează a fi luate de către autorități”, a precizat Precup.

Acesta a subliniat că o decizie privind intervențiile necesare nu poate fi luată înaintea unei evaluări tehnice corespunzătoare. „Am avut un expert aici. Sigur că vom stabili datele exacte în urma acestui comitet. Nu putem să luăm măsuri fără să analizăm foarte bine situația și să avem o expertiză corectă. O să permitem treptat accesul persoanelor înapoi în locuințe, după care vom stabili, în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență, măsurile urgente care trebuie luate în vederea reabilitării clădirii”, a declarat inspectorul-șef.

Întrebat despre posibilele cauze ale deteriorării clădirii, Irinel-Alexandru Precup a arătat că imobilul datează din 1963 și că tasările produse în timp ar putea reprezenta un factor care trebuie analizat.

„Vă dați seama că tasările au existat. Există tasări, care apar în funcție de vechime, de timp și așa mai departe. Deci lucrurile sunt foarte greu de analizat acum”, a explicat acesta.

În ceea ce privește o eventuală legătură cu alte evenimente recente, inspectorul-șef a precizat că nu consideră că există o asemenea legătură, dar a insistat că situația trebuie evaluată înainte de formularea unor concluzii.

Autoritățile urmează să stabilească, în urma verificărilor tehnice și a ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență, ce intervenții sunt necesare pentru punerea în siguranță a clădirii.

Editor : M.I.