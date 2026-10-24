Live TV

Video Șeful ISU București-Ilfov explică ce au descoperit pompierii în blocul fisurat din Sectorul 6. Au fost evacuate 65 de persoane

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ISU - PREZENTARE ECHIPAMENT SALVARE - 27 IAN 2026
Irinel-Alexandru Precup, inspectorul-șef al ISU București-Ilfov. Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
65 de persoane evacuate. Utilitățile au fost oprite

Un număr de 65 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc de locuințe din Sectorul 6 al Capitalei, după ce pompierii au constatat deplasări ale unor elemente ale fațadei și fisuri inclusiv în apartamente. Inspectorul-șef al ISU București-Ilfov, Irinel-Alexandru Precup, a precizat că evacuarea este o măsură temporară, luată din motive de siguranță. Autoritățile urmează să stabilească măsurile necesare în cadrul unei ședințe a Comitetului pentru Situații de Urgență.

Inspectorul-șef al ISU București-Ilfov, Irinel-Alexandru Precup, a declarat sâmbătă că echipajele de intervenție au verificat clădirea din Sectorul 6, după ce au fost semnalate probleme la fațada imobilului.

„S-au constatat nişte rosturi de dilataţie, mişcări ale părţii de faţadă a blocului, colegii mei au intrat rapid în intervenţie, au verificat structura de rezistenţă a blocului şi am solicitat informaţii şi de la alte autorităţi - de la ISC, Poliţie, Jandarmerie şi primărie, pentru a lua măsuri necesare în vederea stabilizării acestei situaţii”, a explicat Precup.

Acesta a precizat că au fost solicitate și reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), ai Poliției, Jandarmeriei, Primăriei Sectorului 6 și Primăriei Capitalei, pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare.

65 de persoane evacuate. Utilitățile au fost oprite

Potrivit șefului ISU București-Ilfov, echipele de intervenție au identificat probleme și în interiorul locuințelor, motiv pentru care au decis evacuarea preventivă a întregului imobil. „Am luat măsura preliminară, deci este o măsură preliminară și doar temporară, de evacuare a întregului bloc, adică a locatarilor din acest bloc”, a declarat acesta.

Precup a precizat că toate persoanele aflate în clădire au fost evacuate, inclusiv cele care aveau dificultăți de deplasare. „Din datele pe care le am la momentul acesta, sunt 65 de persoane care au fost evacuate”, a spus inspectorul-șef.

Ca măsură de siguranță, autoritățile au decis și întreruperea utilităților, urmând ca reluarea furnizării acestora să fie stabilită în funcție de evaluarea situației.

Șeful ISU București-Ilfov a anunțat convocarea Comitetului pentru Situații de Urgență, pentru stabilirea măsurilor care trebuie luate în cazul imobilului afectat.

„La ora 14:30 va fi un Comitet pentru Situații de Urgență, la Dispeceratul Integrat, unde vom stabili măsurile ce urmează a fi luate de către autorități”, a precizat Precup.

Acesta a subliniat că o decizie privind intervențiile necesare nu poate fi luată înaintea unei evaluări tehnice corespunzătoare. „Am avut un expert aici. Sigur că vom stabili datele exacte în urma acestui comitet. Nu putem să luăm măsuri fără să analizăm foarte bine situația și să avem o expertiză corectă. O să permitem treptat accesul persoanelor înapoi în locuințe, după care vom stabili, în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență, măsurile urgente care trebuie luate în vederea reabilitării clădirii”, a declarat inspectorul-șef.

Întrebat despre posibilele cauze ale deteriorării clădirii, Irinel-Alexandru Precup a arătat că imobilul datează din 1963 și că tasările produse în timp ar putea reprezenta un factor care trebuie analizat.

„Vă dați seama că tasările au existat. Există tasări, care apar în funcție de vechime, de timp și așa mai departe. Deci lucrurile sunt foarte greu de analizat acum”, a explicat acesta.

În ceea ce privește o eventuală legătură cu alte evenimente recente, inspectorul-șef a precizat că nu consideră că există o asemenea legătură, dar a insistat că situația trebuie evaluată înainte de formularea unor concluzii.

Autoritățile urmează să stabilească, în urma verificărilor tehnice și a ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență, ce intervenții sunt necesare pentru punerea în siguranță a clădirii.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alice Weidel
1
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
2
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
femeie care se uita la un peisaj de toamnă cu ceață
3
Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele...
natalia intotero - elena mateescu
4
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
5
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"
Digi Sport
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bloc evacuat
Oameni evacuați de urgență dintr-un bloc din Capitală după ce pe fațada clădirii a apărut o crăpătură uriașă. Pericol de prăbușire
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu avertizează că pot apărea probleme cu încălzirea în București, în această iarnă. Ce spune despre facturile la căldură
Apa care curge din duș.
Aproape 170 de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă săptămâna viitoare. Care sunt zonele afectate
medic
Bărbat de 28 de ani, anchetat după ce ar fi profesat ca medic fără studii, în Bragadiru. Sute de mii de lei, găsite la percheziţii
podul calicilor
Primăria Capitalei va declanşa exproprieri în vederea amenajării urbane Podul Calicilor - Domniţa Bălaşa. La cât ajung despăgubirile
Recomandările redacţiei
2026-10-20-2542
Cine conduce Guvernul: Sorin Grindeanu sau Luca Niculescu? Răspunsul...
ilustrație cu un hacker
Omul care a salvat internetul, după descoperirea unor breșe uriașe de...
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
România și Turcia, front comun pentru securitatea Mării Negre: Dan...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Când și în ce condiții ar putea crește salariile bugetarilor...
Ultimele știri
Descoperire neașteptată în epavele din Al Doilea Război Mondial, scufundate în Pacific. Ce trăiește în combustibilul toxic
Comitet pentru Situaţii de Urgenţă la Bucureşti pentru analizarea situaţiei blocului din Drumul Taberei
Alertă privind comploturi iraniene de asasinat în „stadii avansate”. SUA reduc personalul ambasadelor din Orientul Mijlociu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai popular membru din cadrul familiei regale. I-a devansat pe prințul William și pe prințesa Kate. Pe ce...
Cancan
Scandal cu iz de telenovelă la vârful Armatei! A sunat la 112 după o ceartă conjugalā cu generalul Berdilă
Fanatik.ro
Ultima apariție publică a lui Viorel Păunescu! Cum arăta fostul președinte al Stelei înainte să nu mai poată...
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Imagini halucinante în România! Meci jucat într-o baltă uriașă în București, arbitrul stătea pe telefon în...
Adevărul
„Noapte înstelată”, capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit...
Digieconomic
Pensia din două țări: când poți primi bani din România și din străinătate și cum se calculează vechimea în...
Digi FM
„Și-a respectat promisiunea pe care mi-a făcut-o!” Eva Mendes, anunț-surpriză despre Ryan Gosling
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Viorel Păunescu a murit! Fostul președinte de la Steaua suferea de o boală gravă
Pro FM
Despărțire în showbiz: Dan Reynolds, solistul de la Imagine Dragons, și Minka Kelly și-au spus adio după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Black Friday 2026 nu înseamnă automat chilipiruri. Cum afli dacă un produs chiar s-a ieftinit
Newsweek
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. Anii lucrați în grupa a II-a trebuie recunoscuți
Digi FM
Cum își păstrează nordicii casele calde chiar și la -30 de grade. Trucurile simple pe care le folosesc de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce alimente ultraprocesate cresc riscul de cancer colorectal. Cele mai noi concluzii ale oamenilor de știință
Digi Animal World
Greșeala pe care multe persoane o fac când își ceartă câinele. Avertismentul cercetătorilor
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...