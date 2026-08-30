Sfânt important prăznuit pe 30 august 2026. Cine își serbează onomastica și ce semnificație are sărbătoarea

În calendarul ortodox, Sfântul Ierarh Alexandru este prăznuit la 30 august, zi în care numeroși români își sărbătoresc onomastica. Patriarh al Constantinopolului și participant la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, acesta a rămas cunoscut pentru apărarea învățăturii bisericii în timpul marilor dispute religioase care au marcat primele veacuri creștine.

Viața sa, legată de una dintre perioadele definitorii ale creștinismului timpuriu, a rămas în memoria bisericii drept un exemplu de credință, înțelepciune și devotament.

Ce semnifică o sărbătoare marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox

„În calendarul ortodox, sărbătorile marcate cu cruce neagră sunt zile dedicate pomenirii unor sfinți sau evenimente religioase care nu au rangul marilor praznice ori al sărbătorilor însemnate cu cruce roșie. Chiar dacă slujbele sunt mai simple decât în cazul marilor sărbători, aceste zile au o semnificație spirituală importantă pentru credincioși.

Aceste sărbători îi invită pe credincioși să încetinească ritmul cotidian, să se roage și să mediteze, amintindu-le că viața spirituală se construiește nu numai prin marile praznice, ci și prin gesturile mici de evlavie și atenție față de sfinți.”, a explicat preotul Marius Oblu pentru Digi24.ro

Cine a fost Sfântul Ierarh Alexandru

Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Ierarh Alexandru s-a născut în anul 239, în Calabria, regiune din sudul Italiei de astăzi, într-o familie creștină, fiind fiul lui Gheorghe și al Vrienei. Încă din tinerețe, și-a îndreptat viața spre rugăciune și nevoință, alegând pentru o perioadă să trăiască în pustnicie. În vremea prigoanelor împotriva creștinilor, a trecut prin numeroase încercări, care i-au întărit credința și i-au conturat drumul către slujirea bisericii.

Ulterior, a plecat în Grecia împreună cu ucenicii săi Vitalie și Nichifor, iar de acolo a ajuns la Bizanț, cetatea care avea să devină Constantinopol, unul dintre cele mai importante centre ale creștinătății răsăritene. Aici l-a întâlnit pe Sfântul Mitrofan, episcopul orașului, care, din cauza vârstei înaintate, avea nevoie de sprijin în îndeplinirea îndatoririlor arhierești. În anul 314, acesta l-a hirotonit pe Alexandru horepiscop, treaptă bisericească ce presupunea exercitarea unor responsabilități episcopale și păstorirea comunităților creștine din teritoriile aflate în apropierea unei cetăți.

Sfântul Alexandru la Sinodul de la Niceea

Un moment important din viața Sfântului Alexandru a fost participarea la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, convocat în anul 325 de împăratul Constantin cel Mare. Din cauza vârstei înaintate și a stării precare de sănătate, Sfântul Mitrofan nu a putut lua parte la întrunire, motiv pentru care l-a trimis pe Alexandru să îl reprezinte.

Potrivit tradiției bisericești, acesta s-a numărat printre apărătorii dreptei credințe în disputa provocată de învățătura lui Arie. Controversa ariană, una dintre cele mai importante confruntări teologice ale primelor veacuri creștine, privea raportul dintre Fiul și Dumnezeu Tatăl. Sinodul a condamnat doctrina susținută de Arie și a afirmat că Iisus Hristos este deoființă cu Tatăl, formulare inclusă în Crezul adoptat la Niceea.

După încheierea lucrărilor, Alexandru s-a întors la Bizanț. Conform unei relatări păstrate în scrierile bisericești, Sfântului Mitrofan i s-ar fi vestit apropierea sfârșitului vieții, precum și faptul că Alexandru avea să-i urmeze în scaunul arhieresc. După moartea acestuia, Alexandru a fost înscăunat arhiepiscop și a preluat păstorirea bisericii din cetatea care avea să devină Constantinopol.

Minunea petrecută înainte de reprimirea lui Arie în biserică

Unul dintre cele mai cunoscute episoade asociate vieții Sfântului Ierarh Alexandru este moartea lui Arie, preotul ale cărui învățături au provocat una dintre marile controverse teologice ale creștinismului timpuriu. După condamnarea doctrinei sale la Sinodul de la Niceea, susținătorii acestuia au încercat să obțină reprimirea lui în comuniunea bisericii.

Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Alexandru s-a opus acestei hotărâri și s-a rugat cu stăruință pentru apărarea dreptei credințe și păstrarea unității comunității creștine. Arie urma să fie primit într-o biserică din Constantinopol, însă a murit subit înainte ca acest lucru să se întâmple.

Relatările hagiografice au interpretat evenimentul drept un răspuns la rugăciunile Sfântului Alexandru și o intervenție prin care a fost împiedicată revenirea lui Arie în comuniunea eclezială.

Ultimii ani și trecerea la cele veșnice

Sfântul Alexandru a păstorit lăcașul din Constantinopol până la o vârstă înaintată, fiind prezentat în tradiția bisericească drept un ierarh preocupat de apărarea dreptei credințe și de îndrumarea duhovnicească a credincioșilor. O parte importantă a slujirii sale a fost marcată de confruntarea cu arianismul, doctrină care continua să provoace tensiuni în comunitățile creștine chiar și după condamnarea ei la Sinodul de la Niceea.

Potrivit relatărilor hagiografice, Sfântul Alexandru a trecut la cele veșnice în jurul anului 337, după o îndelungată activitate pusă în slujba bisericii. Este prăznuit în calendarul ortodox la 30 august, împreună cu Sfinții Ierarhi Ioan și Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului.

Tradiții și obiceiuri respectate pe 30 august, de Sfântul Alexandru

„Unul dintre cele mai importante obiceiuri este participarea la Sfânta Liturghie, unde credincioșii se roagă pentru sănătate, pace sufletească și ocrotirea celor dragi. De asemenea, se pot aprinde lumânări și se pot face rugăciuni pentru cei vii și pentru cei trecuți la cele veșnice.

Milostenia reprezintă, de asemenea, o practică specifică vieții creștine. Cei care doresc pot oferi alimente, daruri sau sprijin persoanelor aflate în dificultate, ca expresie a grijii față de aproapele. Totodată, ziua de sărbătoare este un moment potrivit pentru liniște, împăcare și evitarea conflictelor, fiind dedicată rugăciunii și apropierii de cei dragi.”, a mai adăugat preotul

Cine își serbează onomastica pe 30 august

De sărbătoarea Sfântului Ierarh își pot celebra onomastica persoanele care poartă prenumele Alexandru și Alexandra. În mod obișnuit, sunt felicitați și cei care au nume considerate derivate sau forme familiare ale acestora, precum Alex, Alexa, Alecu, Sandu și Sanda.

Ce înseamnă numele Alexandru

Prenumele Alexandru provine din grecescul „Alexandros”. Din punct de vedere etimologic, acesta este asociat verbului „alexein”, care înseamnă „a apăra” sau „a proteja”, și substantivului aner, cu forma de genitiv andros, având sensul de „bărbat” ori „om”.

Numele este interpretat, astfel, prin expresii precum „apărătorul oamenilor” sau „cel care îi protejează pe ceilalți”. De-a lungul timpului, a fost asociat cu idei precum puterea, curajul, hotărârea și spiritul protector. În contextul sărbătorii din 30 august, acesta evocă și apărarea credinței, prin legătura cu Sfântul Ierarh Alexandru.

Editor : M.C.