Sfânta Muceniță Filofteia 2025: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce obiceiuri trebuie să respecte credincioșii pe 7 decembrie

Sfânta Muceniță Filofteia este prăznuită de biserica ortodoxă în fiecare an, pe 7 decembrie, zi înscrisă cu cruce roșie în calendarul religios. Credincioșii o cinstesc pentru puritatea păstrată încă din copilărie și pentru devotamentul neclintit, calități care au transformat-o într-un model de devoțiune. În tradiția românească, ea este recunoscută ca una dintre cele mai tinere sfinte mucenițe ale ortodoxiei.

Rugăciunile adresate muceniței Filofteia sunt considerate mijloace de ocrotire și binecuvântare, rostite pentru sănătatea trupului și a sufletului, protecția familiei și armonia casei.

Cine a fost Sf ânta Muceni ță Filofteia

Potrivit credințelor popular, Sfânta Filofteia s-a născut în secolul al XIII-lea, în satul Niculițel din Dobrogea, într-o familie cunoscută pentru credința și milostenia sa. Crescută într-un mediu profund religios, încă din copilărie și-a dedicat viața rugăciunii și faptelor bune, petrecând mult timp în biserică și ajutând pe cei săraci. Cu o inimă blândă, Filofteia împărțea adesea hrană celor bolnavi, bătrâni sau orfani, dorind să le aline suferința.

După moartea mamei, viața Sfintei Filofteia s-a schimbat complet. Tatăl său și-a modificat comportamentul, fiind aspru cu fiica sa și încercând să o îndepărteze de practicile religioase. Și-a dorit să o căsătorească cu un bărbat pe care mucenița nu îl accepta, considerând că menirea ei era să se dedice lui Dumnezeu și slujirii aproapelui. Refuzul fetei a stârnit reacții dure, iar în urma pedepselor tatălui, aceasta și-a pierdut viața la aproximativ 12 ani.

Moaștele Sfintei Filofteia

Moaștele Sfintei Filofteia se află în Catedrala Episcopală din Curtea de Argeș, unde au fost aduse pentru a fi ocrotite și cinstite de credincioși. Locul a devenit un important centru de pelerinaj, iar racla sfintei este văzută ca un izvor de binecuvântare și tămăduire. Oamenii merg să se închine, să aprindă lumânări și să aducă rugăciuni, păstrând vie memoria și exemplul de credință al muceniței.

Care este semnificația numelui Filofteia: cine î și serbează onomastica pe 7 decembrie

Pe data de 7 decembrie, își serbează ziua onomastică persoanele care poartă numele de Filofteia sau Filoftea.

„Numele Filofteia provine din grecescul „Philothea” și înseamnă „cea iubitoare de Dumnezeu” sau „cea iubită de Dumnezeu”. Prenumele reflectă întreaga viață a sfintei, dedicată rugăciunii, faptelor bune și milosteniei, fiind un exemplu de credință, puritate și devotament pentru toți credincioșii.”, a declarat pentru Digi24.ro Marius Oblu, preot la Biserica Iancu Vechi-Matasari din București

Sf ânta Muceni ță Filofteia 2025: Tradiții și obiceiuri pe 7 decembrie

„În ziua sfântă, credincioșii trebuie să meargă la biserică, să participe la slujbe și să aprindă lumânări, ca semn de rugăciune și de cinstire. Aceste gesturi simbolizează credința, speranța și dorința de binecuvântare pentru sănătatea și protecția familiei, dar și pentru liniștea sufletească a fiecăruia.

În același timp, ziua este un prilej de a săvârși fapte bune, de a ajuta pe cei aflați în dificultate și de a urma exemplul Sfintei Filofteia, care, chiar la o vârstă fragedă, și-a păstrat credința și puritatea sufletească”, a declarat sursa Digi24.ro

De asemenea, Sfânta Filofteia este cunoscută drept ocrotitoarea copiilor și tinerilor, în mod special a fetelor, cărora le aduce noroc în căsătorie și le sprijină să ducă o viață liniștită și echilibrată. În credința populară, mucenița este considerată o rudă îndepărtată a Sfântului Ilie, ceea ce i-a adus și denumirea de „aducătoarea de ploi”. Ea este invocată de credincioși pentru belșug, recolte bogate și fertilitatea pământului, iar ziua sa de praznic rămâne un moment de rugăciune, reflecție și evlavie profundă.

