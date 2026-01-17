Live TV

Sfântul Anton 2026: Semnificația zilei de 17 ianuarie în calendarul ortodox. Obicei care aduce noroc și protecție în gospodărie

Data publicării:
Sfântul Anton 2026. Foto Getty Images
Sfântul Anton 2026. Foto Getty Images
Din articol
Cine a fost Sfântul Antonie cel Mare  Tradiții și obiceiuri populare de Sfântul Anton în 2026  Cea mai rostită rugăciune închinată Sfântului Antonie cel Mare

Pe 17 ianuarie, creștinii sărbătoresc Sfântul Antonie cel Mare, recunoscut drept părintele monahismului creștin și simbol al credinței, al renunțării la bunurile materiale și al luptei spirituale. În tradiția românească, ziua este marcată de obiceiuri și credințe populare care îmbină dimensiunea religioasă cu cea culturală, păstrând vii valorile și simbolurile moștenite de generații.

Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce neagră, ceea ce indică faptul că nu se numără printre marile praznice, însă își păstrează o importanță religioasă deosebită.

Cine a fost Sfântul Antonie cel Mare 

Potrivit scrierilor vechi, Sfântul Antonie s-a născut în jurul anului 251, în Egipt, într-o familie creștină înstărită, care i-a insuflat încă din copilărie valorile credinței și ale dărniciei. Rămas orfan de tânăr, el a ales să-și împartă întreaga avere săracilor, urmând cu strictețe îndemnul Evangheliei: „Vinde tot ce ai și urmează-mi Mie”. Această decizie i-a conturat întreaga viață, marcând începutul unui drum de renunțare la cele materiale și de dedicare absolută spiritualității.

Retras în pustiu, Sfântul Antonie și-a construit existența în jurul ascezei severe (stil de viață bazat pe abstinența de la plăcerile lumești), rugăciunii neîncetate și postului. Conform mărturiilor vechilor scriitori, a trăit ani la rând în singurătate, luptând cu ispitele și încercările diavolului, iar această luptă spirituală i-a transformat viața într-un simbol al rezistenței sufletești și al credinței neclintite.

Viața izolată a Sfântului Antonie nu a împiedicat răspândirea faimei sale. Ucenici din toate colțurile Egiptului veneau să-i asculte învățăturile, iar în jurul său s-au format primele comunități monahale, așa cum consemnează tradiția. Antonie cel Mare a rămas recunoscut drept părintele monahismului creștin, trăind peste o sută de ani și lăsând o moștenire spirituală de neegalat.

Importanța praznicului în creștinism 

Sfântul Antonie nu este doar un model de viață monahală, ci și un reper teologic și moral. Scrierile despre viața sa, mai ales cele realizate de Sfântul Atanasie cel Mare, au avut un impact major asupra dezvoltării monahismului în întreaga lume creștină. El este considerat ocrotitor al celor bolnavi, al celor aflați în suferință, dar și al celor care își caută drumul spiritual. În tradiția populară, este cunoscut și ca ajutător în găsirea lucrurilor pierdute.

Semnificația numelui Anton 

Numele Anton provine din limba latină, de la cuvântul „Antonius”, nume de familie roman, asociat de-a lungul timpului cu ideea de valoare, demnitate și forță interioară. În interpretarea creștină, numele Anton a căpătat o semnificație profund spirituală, fiind legat de renunțare, curaj și credință neclintită, prin exemplul Sfântului Antonie cel Mare. Astăzi, numele este perceput ca simbol al echilibrului, al protecției și al puterii de a depăși încercările vieții.

Tradiții și obiceiuri populare de Sfântul Anton în 2026 

Sărbătoarea Sfântului Antonie cel Mare, marcată pe 17 ianuarie 2026, este percepută în tradiția populară românească drept o zi a liniștii și a echilibrului interior. Deși nu se remarcă prin ritualuri spectaculoase sau practici larg răspândite, această zi ocupă un loc aparte în calendarul credincioșilor, fiind asociată cu ideea de cumpătare, ordine și protecție spirituală, valori inspirate din viața ascetică a sfântului.

Respectul pentru liniște și ritm lent al zilei

În multe comunități, se păstrează obiceiul evitării muncilor grele, nu ca o interdicție strictă, ci ca un gest simbolic de respect față de semnificația zilei. Oamenii aleg să încetinească ritmul cotidian, să evite conflictele și să acorde mai mult timp reculegerii, considerând că pacea acestei zile poate influența starea de bine pentru perioada care urmează.

Aprinderea lumânărilor pentru sănătate, liniște sufletească și protecție rămâne una dintre practicile frecvent întâlnite, atât în biserici, cât și în spațiul domestic. Totodată, în unele zone, femeile evită activități precum spălatul sau cusutul, credință care reflectă, mai degrabă, nevoia tradițională de ordine și armonie, decât o regulă religioasă propriu-zisă.

Pomenirea celor adormiți

Un alt element prezent în tradiția populară este pomenirea celor adormiți. Prin acte de milostenie și daruri oferite în numele acestora, ziua Sfântului Anton devine și un moment de solidaritate și memorie colectivă. Astfel, sărbătoarea capătă o dimensiune comunitară, în care gesturile simple sunt încărcate de semnificații simbolice.

De asemenea, în această zi, cei care poartă numele Sfântului - Anton, Antonia, Antonie și derivatele lor - sunt sărbătoriți prin urări și mesaje de „La mulți ani!”, un gest simbolic care le aduce recunoaștere, apreciere și binecuvântare, subliniind legătura între dimensiunea spirituală a sărbătorii și viața comunitară.

Cea mai rostită rugăciune închinată Sfântului Antonie cel Mare

„Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Antonie. Și cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slava Celui ce ți-a dat ție putere, slava Celui ce te-a încununat pe tine, slava Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.”

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
profimedia-1066130305
4
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
5
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”
Digi Sport
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Când începe Postul Paștelui 2026. Foto Getty Images
Când începe Postul Paștelui 2026: Date diferite pentru catolici și ortodocși. Care sunt zilele cu dezlegare la pește
Moșii de iarnă 2026. Foto Getty Images
Când sunt Moșii de iarnă 2026: Ce se pregătește pentru pomană în Sâmbăta Morților
Cuviosul Teodosie cel Mare 2026. Foto Getty Images
Cuviosul Teodosie cel Mare 2026: Zi cu cruce roșie în calendarul ortodox. Obicei important care aduce binecuvântare explicat de preot
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ioan Botezătorul 2026. Foto Getty Images
Sfântul Ioan Botezătorul 2026: Tradiții de 7 ianuarie care aduc protecție și binecuvântare în casă, explicate de preot
Cui îi urăm „La mulți ani”de Sfântul Ioan Botezătorul 2026. Foto Getty Images
Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Ion: Cui recomandă preotul să-i urezi „La mulți ani” pe 7 ianuarie
Recomandările redacţiei
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele...
Traian Băsescu pe strada
Ce spune Traian Băsescu despre ieșirea PSD de la guvernare și o...
Emmanuel Macron la o conferință despre protejarea oceanelor
„Bătălia pentru adâncuri”: resursele oceanelor redesenează harta...
bloc
Vânzări îngreunate pe piața imobiliară: Tot mai mulți români amână...
Ultimele știri
SUA, invitate de Danemarca la exerciții militare în Groenlanda, „în legătură cu Rusia”
Marco Rubio și Tony Blair, numiți de Donald Trump în Consiliul Păcii pentru Fâșia Gaza
Când pot fi plătite zilele de concediu nefolosite. Cum se calculează indemnizația și ce obligații au angajatorii față de salariați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Accidentul de mașină care putea schimba istoria. Regina Mamă, la un pas de tragedie în timp ce era...
Cancan
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume...
Fanatik.ro
Gianni Infantino, salariu uriaș la FIFA! Câți bani încasează: suma a crescut spectaculos în ultimii ani. Atac...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Simona Halep a stârnit din nou curiozitatea oamenilor. Imaginea care le-a dat de bănuit fanilor
Adevărul
Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt...
Playtech
Unde poţi arunca electrocasnice stricate sau vechi în Bucureşti: nu le poţi lăsa în containerele obişnuite
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A...
Pro FM
Rochie cu transparențe, corset, atitudine de divă. Jennifer Lopez, spectaculoasă la petrecerea Vanity Fair
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Demonstrație spectaculoasă: un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de 45 de zile. „Inamicul nu a...
Newsweek
Pensionar a primit o veste șoc la recalcularea pensiei limită de vârstă: „Mi-au tăiat 1.000 lei!”. De ce?
Digi FM
Scandal pe aeroport. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Pamela Anderson și-ar fi dorit "o relație mai bună" cu fostul ei soț, Tommy Lee: "Îmi este dor de el. Mereu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...