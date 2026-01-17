Sfântul Anton 2026: Semnificația zilei de 17 ianuarie în calendarul ortodox. Obicei care aduce noroc și protecție în gospodărie

Pe 17 ianuarie, creștinii sărbătoresc Sfântul Antonie cel Mare, recunoscut drept părintele monahismului creștin și simbol al credinței, al renunțării la bunurile materiale și al luptei spirituale. În tradiția românească, ziua este marcată de obiceiuri și credințe populare care îmbină dimensiunea religioasă cu cea culturală, păstrând vii valorile și simbolurile moștenite de generații.

Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce neagră, ceea ce indică faptul că nu se numără printre marile praznice, însă își păstrează o importanță religioasă deosebită.

Cine a fost Sfântul Antonie cel Mare

Potrivit scrierilor vechi, Sfântul Antonie s-a născut în jurul anului 251, în Egipt, într-o familie creștină înstărită, care i-a insuflat încă din copilărie valorile credinței și ale dărniciei. Rămas orfan de tânăr, el a ales să-și împartă întreaga avere săracilor, urmând cu strictețe îndemnul Evangheliei: „Vinde tot ce ai și urmează-mi Mie”. Această decizie i-a conturat întreaga viață, marcând începutul unui drum de renunțare la cele materiale și de dedicare absolută spiritualității.

Retras în pustiu, Sfântul Antonie și-a construit existența în jurul ascezei severe (stil de viață bazat pe abstinența de la plăcerile lumești), rugăciunii neîncetate și postului. Conform mărturiilor vechilor scriitori, a trăit ani la rând în singurătate, luptând cu ispitele și încercările diavolului, iar această luptă spirituală i-a transformat viața într-un simbol al rezistenței sufletești și al credinței neclintite.

Viața izolată a Sfântului Antonie nu a împiedicat răspândirea faimei sale. Ucenici din toate colțurile Egiptului veneau să-i asculte învățăturile, iar în jurul său s-au format primele comunități monahale, așa cum consemnează tradiția. Antonie cel Mare a rămas recunoscut drept părintele monahismului creștin, trăind peste o sută de ani și lăsând o moștenire spirituală de neegalat.

Importanța praznicului în creștinism

Sfântul Antonie nu este doar un model de viață monahală, ci și un reper teologic și moral. Scrierile despre viața sa, mai ales cele realizate de Sfântul Atanasie cel Mare, au avut un impact major asupra dezvoltării monahismului în întreaga lume creștină. El este considerat ocrotitor al celor bolnavi, al celor aflați în suferință, dar și al celor care își caută drumul spiritual. În tradiția populară, este cunoscut și ca ajutător în găsirea lucrurilor pierdute.

Semnificația numelui Anton

Numele Anton provine din limba latină, de la cuvântul „Antonius”, nume de familie roman, asociat de-a lungul timpului cu ideea de valoare, demnitate și forță interioară. În interpretarea creștină, numele Anton a căpătat o semnificație profund spirituală, fiind legat de renunțare, curaj și credință neclintită, prin exemplul Sfântului Antonie cel Mare. Astăzi, numele este perceput ca simbol al echilibrului, al protecției și al puterii de a depăși încercările vieții.

Tradiții și obiceiuri populare de Sfântul Anton în 2026

Sărbătoarea Sfântului Antonie cel Mare, marcată pe 17 ianuarie 2026, este percepută în tradiția populară românească drept o zi a liniștii și a echilibrului interior. Deși nu se remarcă prin ritualuri spectaculoase sau practici larg răspândite, această zi ocupă un loc aparte în calendarul credincioșilor, fiind asociată cu ideea de cumpătare, ordine și protecție spirituală, valori inspirate din viața ascetică a sfântului.

Respectul pentru liniște și ritm lent al zilei

În multe comunități, se păstrează obiceiul evitării muncilor grele, nu ca o interdicție strictă, ci ca un gest simbolic de respect față de semnificația zilei. Oamenii aleg să încetinească ritmul cotidian, să evite conflictele și să acorde mai mult timp reculegerii, considerând că pacea acestei zile poate influența starea de bine pentru perioada care urmează.

Aprinderea lumânărilor pentru sănătate, liniște sufletească și protecție rămâne una dintre practicile frecvent întâlnite, atât în biserici, cât și în spațiul domestic. Totodată, în unele zone, femeile evită activități precum spălatul sau cusutul, credință care reflectă, mai degrabă, nevoia tradițională de ordine și armonie, decât o regulă religioasă propriu-zisă.

Pomenirea celor adormiți

Un alt element prezent în tradiția populară este pomenirea celor adormiți. Prin acte de milostenie și daruri oferite în numele acestora, ziua Sfântului Anton devine și un moment de solidaritate și memorie colectivă. Astfel, sărbătoarea capătă o dimensiune comunitară, în care gesturile simple sunt încărcate de semnificații simbolice.

De asemenea, în această zi, cei care poartă numele Sfântului - Anton, Antonia, Antonie și derivatele lor - sunt sărbătoriți prin urări și mesaje de „La mulți ani!”, un gest simbolic care le aduce recunoaștere, apreciere și binecuvântare, subliniind legătura între dimensiunea spirituală a sărbătorii și viața comunitară.

Cea mai rostită rugăciune închinată Sfântului Antonie cel Mare

„Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Antonie. Și cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slava Celui ce ți-a dat ție putere, slava Celui ce te-a încununat pe tine, slava Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.”

Editor : M.C.