Sfântul Gheorghe 2026: Cele mai respectate tradiții și obiceiuri. Preotul explică de ce se folosesc frunze de salcie pe 23 aprilie

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Gheorghe 2026. Foto Getty Images
Din articol
Cine a fost Sfântul Gheorghe Tradiții și obiceiuri de Sfântul Gheorghe 2026 Moaștele Sfântului Gheorghe aduse în România

La 23 aprilie 2026 este marcată una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, dedicată Sfântului Gheorghe, o zi cu o puternică încărcătură spirituală și simbolică. Evenimentul este asociat cu ideea de curaj, credință neclintită și triumf al binelui asupra răului, ocupând un loc central în tradiția creștină. Dincolo de semnificația religioasă, această zi este însoțită de numeroase obiceiuri populare, care evidențiază legătura profundă dintre credință, natură și viața comunităților tradiționale.

În tradiția populară, Sfântul Gheorghe este considerat protectorul naturii, al animalelor și al gospodăriilor. Se spune că în această zi „se deschide pământul” și începe un nou ciclu al vieții.

Cine a fost Sfântul Gheorghe

Sfântul Gheorghe este una dintre cele mai venerate figuri ale creștinismului, considerat un simbol al credinței neclintite, al curajului și al sacrificiului. Potrivit tradiției, s-a născut în a doua jumătate a secolului al III-lea, într-o familie creștină din Cappadocia, regiune situată pe teritoriul actual al Turciei. A fost crescut în spirit religios, iar moartea tatălui său, ofițer în armata romană și martir, i-a marcat profund formarea.

La maturitate, a ales cariera militară, remarcându-se prin disciplină și vitejie, ajungând în rândul ofițerilor armatei romane în timpul împăratului Dioclețian. În ciuda poziției sale, și-a mărturisit deschis credința într-o perioadă în care creștinii erau supuși persecuțiilor.

Un moment definitoriu din viața sa a avut loc în contextul măsurilor dure îndreptate împotriva creștinilor, în jurul anului 303, când li s-a cerut să renunțe la credință. Refuzul său ferm de a se supune a dus la arestare și la supunerea la torturi, descrise în tradiția hagiografică drept deosebit de severe. În ciuda acestora, a rămas statornic în convingeri. În cele din urmă, a fost condamnat la moarte și executat în anul 303, fiind cinstit ca martir. Ulterior, cultul său s-a răspândit rapid în lumea creștină, devenind unul dintre cei mai populari sfinți.

De-a lungul timpului, figura Sfântului a fost asociată și cu numeroase legende, cea mai cunoscută fiind cea a luptei cu balaurul, interpretată simbolic ca o reprezentare a biruinței binelui asupra răului. În prezent, este considerat ocrotitor al militarilor, dar și al unor comunități și îndeletniciri tradiționale, păstrând un rol important atât în plan religios, cât și în cel cultural.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Gheorghe 2026

„În această zi, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbele religioase, să aprindă lumânări și să se roage, gesturi considerate expresii ale recunoștinței și ale apropierii de divinitate, dar și forme de cinstire a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Din perspectivă creștină, sărbătoarea este asociată cu reculegerea și echilibrul interior, iar rugăciunea capătă un rol central.

Tradiția bisericească arată că momentul trebuie trăit în liniște și armonie, fiind o sărbătoare cu cruce roșie, dedicată odihnei și respectului față de valorile sacre. În acest context, este recomandată evitarea activităților solicitante din gospodărie, precum spălatul, cusutul sau munca la câmp, pentru a păstra caracterul spiritual al zilei și pentru a acorda timp reflecției.

De asemenea, ziua este asociată cu ideea de pace în familie și în comunitate, motiv pentru care conflictele și tensiunile sunt descurajate. Astfel, această sărbătoare depășește dimensiunea strict religioasă și devine un prilej de reechilibrare sufletească și de consolidare a relațiilor dintre oameni.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Ramurile verzi - simbol al protecției și al reînnoirii

„Unul dintre cele mai răspândite obiceiuri asociate sărbătorii de Sfântul Gheorghe este împodobirea porților, ușilor și ferestrelor cu ramuri verzi de salcie, fag sau gorun. Acestea, încărcate de simbolism, sunt asociate cu renașterea naturii, vitalitatea și forța regeneratoare a primăverii. În credința populară, au rol protector, fiind considerate capabile să alunge energiile negative și spiritele rele, dar și să aducă noroc, liniște și echilibru în locuință.

În același timp, astfel de ramuri sunt așezate și la grajduri sau în adăposturile animalelor, ca semn de binecuvântare. Gestul este legat de credința că acestea pot feri animalele de boli și pot contribui la menținerea sănătății lor pe parcursul anului, fiind asociat totodată cu ideea de prosperitate în gospodărie.”, a mai precizat Părintele

Sărbătoarea marchează și un moment important pentru viața pastorală, când turmele sunt scoase pentru prima dată la pășunat după perioada iernii, odată cu începutul unui nou ciclu agrar. În acest context, ciobanii respectă o serie de ritualuri tradiționale menite să asigure fertilitatea sezonului, sănătatea animalelor și obținerea unor producții bogate de lapte.

Obiceiuri populare de Sfântul Gheorghe

„În dimineața zilei de 23 aprilie, în numeroase regiuni ale țării se păstrează credința potrivit căreia roua are proprietăți tămăduitoare, fiind asociată cu purificarea și reînnoirea naturii. Oamenii obișnuiau să se spele cu rouă sau să meargă desculți prin iarbă, gest considerat aducător de sănătate, energie și noroc pentru întregul an.

În mediul rural, acest obicei este întâlnit mai ales în rândul tinerelor fete, fiind legat de frumusețe, prospețime și împlinire pe plan sentimental, dar și de ideea unui început armonios al primăverii.

Pe lângă aceste practici cu valoare simbolică, tradiția populară include și o serie de interdicții respectate în această zi. Potrivit credințelor, somnul în ziua sărbătorii este considerat nefavorabil, fiind asociat cu lipsa de energie pe parcursul anului. De asemenea, se evită oferirea de bani sau obiecte din gospodărie, pentru a nu atrage pierderea norocului și pentru a păstra echilibrul și bunăstarea în familie.

Astfel, tradițiile și obiceiurile asociate acestei zile evidențiază legătura profundă dintre credință, natură și viața de zi cu zi, reflectând modul în care spiritualitatea și universul rural se împletesc în cultura românească.” conchide sursa Digi24.ro

Moaștele Sfântului Gheorghe aduse în România

Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este adus, miercuri, 22 aprilie, în România, de la Muntele Athos, de o delegaţie condusă de arhimandritul Alexios, cu ocazia hramului Mănăstirii Pantocrator din judeţul Teleorman. Pentru prima dată în ţară, relicva va rămâne la aşezământul monahal până marți, 28 aprilie.

Aceasta va fi aşezată spre închinare în biserica mare a mănăstirii, iar în noaptea de miercuri spre joi va avea loc slujba de priveghere în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, oficiată de PS Nectarie, Episcopul Irlandei şi Islandei. Joi, de la ora 08:00, va fi săvârşit acatistul, urmat, începând cu ora 09:00, de Sfânta Liturghie.

