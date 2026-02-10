Live TV

Sfântul Haralambie, prăznuit pe 10 februarie 2026. Obicei respectat de credincioși pentru protecție împotriva bolilor

Sfântul Haralambie 2026. Foto Getty Images
Sfântul Haralambie 2026. Foto Getty Images
Semnificația unui praznic menționat cu cruce neagră în calendarul bisericesc Cine a fost Sfântul Haralambie Sfântul Haralambie 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

Celebrat anual la data de 10 februarie, zi marcată în calendarul ortodox cu cruce neagră, Sfântul Haralambie se numără printre cele mai venerate figuri ale creștinătății. Tradiția ortodoxă îi atribuie darul vindecării și puterea de a alina suferința, fiind recunoscut drept făcător de minuni. În rugăciunile credincioșilor, Haralambie este invocat ca un apărător împotriva bolilor, epidemiilor și morții năprasnice, mai ales în perioadele marcate de teamă și încercări.

Praznicul lui Haralambie evidențiază puterea credinței, curajul de a rămâne statornic în fața încercărilor și nădejdea că Dumnezeu nu părăsește pe cei care Îl caută cu sinceritate.

Semnificația unui praznic menționat cu cruce neagră în calendarul bisericesc

„Sărbătorile marcate cu cruce neagră în calendarul ortodox indică pomenirea unor sfinți mai puțin cunoscuți sau a unor evenimente considerate mai discrete din istoria bisericii. Spre deosebire de marile praznice, semnalate cu cruce roșie, aceste zile sunt caracterizate de slujbe mai simple, fără ceremonii solemne sau procesiuni speciale.

Cu toate acestea, ele au o semnificație spirituală importantă. Aceste praznice îi invită pe credincioși să încetinească ritmul cotidian, să se roage și să mediteze, amintindu-le că viața spirituală se construiește nu doar prin marile praznice, ci și prin gesturi mici de evlavie și atenție față de sfinți.”, a explicat pentru Digi24.ro Marius Oblu, preot la Biserica Iancu Vechi-Mătăsari din București

Cine a fost Sfântul Haralambie

Sfântul Haralambie a fost un sfânt creștin și mucenic al secolului al II-lea, recunoscut pentru credința sa puternică, răbdarea neclintită și darul de a săvârși minuni. Episcop al cetății Magnezia, din Asia Mică. El a trăit într-o perioadă marcată de persecuții dure împotriva creștinilor, declanșate de autoritățile romane în timpul domniei împăratului Septimiu Sever.

Viața și martiriul său

Deși înaintat în vârstă, Sfântul Haralambie a refuzat să se lepede de credința sa în Hristos, iar pentru această mărturisire a fost supus unor chinuri cumplite, menite să îl constrângă să renunțe la convingerile religioase. Însă, răbdarea și statornicia de care a dat dovadă i-au impresionat chiar și pe cei care îl persecutau, iar, potrivit tradiției creștine, exemplul său a dus la convertirea mai multor păgâni la creștinism.

În cele din urmă, Sfântul Haralambie a fost decapitat, primind cununa muceniciei - a fost răsplătit cu viața veșnică și cinstea de martir în împărăția lui Dumnezeu. Viața și jertfa sa au rămas, de-a lungul timpului, un simbol al curajului, al credinței și al devotamentului neclintit față de Împăratul Cerului.

De ce este considerat apărător împotriva bolilor

Potrivit tradiției creștine, Dumnezeu i-ar fi dăruit Sfântului Haralambie puterea de a ține afecțiunile și molimele (boală cu caracter epidemic) sub stăpânirea sa, având autoritate asupra ciumei și a altor epidemii. Din acest motiv, credincioșii i se adresează în rugăciune mai ales în perioade marcate de boală, teamă sau încercări, cerând sănătate, protecție și vindecare. De-a lungul timpului, tradiția bisericească a consemnat numeroase mărturii despre vindecări considerate miraculoase, atribuite rugăciunilor adresate Sfântului Haralambie.

Semnificația numelui Haralambie

Prenumele  Haralambie are o semnificație creștină profundă și o etimologie de origine greacă. Provine din „Charalambos” (Χαράλαμπος), termen format din cuvintele „chara”, care înseamnă „bucurie”, și „lampos” -cu sensul de „strălucitor”sau „luminos”. În acest context, Haralambie poate fi tradus drept „cel care aduce bucurie și lumină”.

Semnificația numelui reflectă simbolic atât dimensiunea luminoasă a credinței creștine, cât și rolul atribuit Sfântului Haralambie în tradiția ortodoxă, acela de a aduce speranță, alinare și întărire spirituală celor aflați în suferință.

Sfântul Haralambie 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

În tradiția populară, ziua de Sfântul Haralambie este marcată prin participarea la slujbele religioase, credincioșii aducând la biserică ofrande precum colivă, colaci sau miere. Aceste gesturi simbolice exprimă atât recunoștința pentru darurile primite, cât și rugăciunea pentru sufletele celor dragi. Coliva, în mod special, este asociată cu pomenirea morților, iar oferirea ei reprezintă un act de credință și respect față de sfinți.

În unele regiuni, se păstrează obiceiul de a duce miere la biserică pentru a fi sfințită, practică asociată credinței populare potrivit căreia Sfântul Haralambie este considerat și ocrotitorul albinelor. Tradiția spune că acest gest aduce belșug, sănătate și protecție stupilor, albina fiind, în imaginarul popular, un simbol al hărniciei și al prosperității.

Totodată, în această zi sunt evitate muncile grele din gospodărie, o practică ce reflectă respectul față de sărbătoare și dorința de a păstra un moment de liniște și reculegere. Potrivit credințelor populare, odihna și rugăciunea din această zi sunt asociate cu protejarea sănătății și cu aducerea păcii și armoniei în familie.

Rugăciunea pentru sănătatea și protecția familiei ocupă un loc central în obiceiurile legate de sărbătoarea Sfântului Haralambie. Credincioșii se roagă pentru binele personal, dar și pentru cei apropiați, cerând mijlocirea sfântului împotriva bolilor, epidemiilor și a altor încercări care pot afecta comunitatea.

Rugăciune închinată Sfântului Haralambie

„Sfinte Mucenice Haralambie, grabnic ajutător și mare făcător de minuni, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoșii, ca să ne dăruiască sănătate, vindecare de boli și mântuire sufletească. Ocrotește-ne de molime, necazuri și moarte năprasnică și mijlocește pentru noi la tronul Domnului, ca să dobândim pace și nădejde în toate zilele vieții noastre. Amin.”

