Sfântul Ioan Botezătorul 2026: Tradiții de 7 ianuarie care aduc protecție și binecuvântare în casă, explicate de preot

Pe 7 ianuarie, biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut și ca „Întâimergătorul” lui Hristos. Această zi marchează încheierea ciclului sărbătorilor de iarnă, început pe 6 decembrie 2025, de Sfântul Nicolae, și aduce cu sine tradiții și obiceiuri menite să asigure noroc, sănătate și prosperitate pentru întreg anul, păstrând vii legăturile dintre generații și spiritul autentic al credinței populare.

Tot în această zi, credincioșii se bucură de dezlegarea la pește, un aliment tradițional care simbolizează purificarea sufletească și comuniunea cu Dumnezeu.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

„Sfântul Ioan Botezătorul este unul dintre cei mai importanți proroci ai creștinismului. El a avut misiunea de a pregăti calea pentru venirea Mântuitorului și de a chema oamenii la pocăință și purificare. Născut într-o familie evreiască, fiu al preotului Zaharia și al Elisabetei, Ioan a crescut într-un mediu de credință profundă, iar viața sa disciplinată l-a consacrat drept un exemplu de devotament și sfințenie.”, a explicat pentru Digi24.ro Marius Oblu, preot la biserica Iancu Vechi-Mătăsari din București

Botezul lui Hristos și mesajul de pocăință

Ioan Botezătorul este cel care a botezat pe Iisus în apele Iordanului, marcând începutul misiunii publice a lui Hristos. Prin gestul său, a simbolizat curățirea sufletească și începutul unui nou drum spiritual pentru omenire. Botezul său nu era doar un ritual simbolic, ci un apel la transformare interioară, la renunțarea la păcat și la asumarea unei vieți drepte și virtuoase.

Prorocia și mesajul Sfântului Ioan se concentrează pe ideea de mântuire prin pocăință și ascultare de Dumnezeu. El avertiza despre judecata divină, dar în același timp oferea speranță și chemare la schimbare, pregătind oamenii pentru învățăturile lui Hristos. În scrierile biblice și tradiția creștin-ortodoxă, Ioan este portretizat ca un model de curaj și verticalitate morală, care nu se temea să înfrunte puterea și nedreptatea vremii sale.

Semnificația spirituală

Respectarea tradițiilor de Sfântul Ioan aduce binecuvântare, sănătate și prosperitate, iar rolul său de legătură între Vechiul și Noul Testament simbolizează continuitatea spirituală și împlinirea Legii prin revelația adusă de Hristos.

Alte sărbători închinate Sfântului Ioan în calendarul ortodox:

Nașterea Sfântului Ioan - 24 iunie (cunoscută și ca Drăgaica sau Sânzienele);

Ziua Sfântului Ioan Botezătorul - 7 ianuarie (legată de Botezul Domnului);

Tăierea Capului Sfântului Ioan - 29 august.

Cum se cinstește praznicul Sfântului Ioan

„În această zi sfântă este bine să mergem la biserică încă de dimineață, să ne rugăm cu inimă curată și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi și familiile noastre. Participarea la Sfânta Liturghie este esențială, iar aprinderea lumânărilor și candelelor la icoanele Sfântului Ioan simbolizează credința și purificarea sufletească.

Este momentul potrivit să ne împăcăm cu cei din jur, să facem fapte bune și să ne rugăm pentru sănătatea și protecția întregii gospodării. După sfânta slujbă, se recomandă să aducem acasă aghiasmă de la biserică și să stropim pereții casei, curtea și animalele, pentru a alunga orice rău și a aduce binecuvântare.

Astăzi, fiind praznic mare, avem dezlegare la pește, așa că ne putem bucura cu mulțumire sufletească de acest dar al lui Dumnezeu. Totodată, fiecare credincios este îndemnat să păstreze pacea în familie și să evite certurile, conflictele sau discuțiile aprinse.

Nu se recomandă munca grea sau eforturile excesive, pentru că această zi este dăruită odihnei spirituale și trupești. Liniștea, bunătatea și armonia petrecute astăzi aduc binecuvântare și sănătate pentru întreg anul, pregătind sufletul pentru a primi harul divin.

În paralel, oamenii pot oferi pomeni pentru sufletele celor adormiți, gest care reflectă respectul pentru rădăcinile spirituale și legătura dintre viața de azi și cea de dincolo.”, a mai explicat sursa Digi24.ro

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ioan Botezătorul

Potrivit tradițiior populare, după Sfântul Ioan „se botează gerul”, adică frigul începe să slăbească și vremea devine mai blândă. Această credință populară subliniază legătura dintre sărbătoare și ciclul naturii, iar ziua Sfântului Ioan devine astfel un prilej de bucurie și speranță pentru tot anul.

„Udatul Ionilor”: Sărbătoarea celor care poartă numele Sfântului

De Sfântul Ioan, tradiția populară aduce un obicei numit „Udatul Ionilor”. În Bucovina, se obișnuiește ca la porțile tuturor celor numiți Ion să fie amplasat un brad împodobit, iar sărbătoriții să organizeze petreceri în cinstea lor. În Transilvania, pe vremuri, cei care purtau acest nume erau conduși prin sat până la râu, unde erau simbolic „botezați”, un gest menit să le aducă protecție și noroc pentru anul ce urma.

„Iordănitul femeilor”: Tradiții de purificare și integrare

Un alt obicei remarcabil de Sfântul Ioan este „Iordănitul femeilor”, practicat în satele din nordul țării. Din cele mai vechi timpuri, femeile se adună în grupuri la casele vecinelor, aduc alimente și băuturi și petrec noaptea cântând și jucând. Dimineața, ies pe stradă și îi „udă” pe bărbații care le ies în cale, amenințându-i cu aruncarea în apă, într-un gest simbolic de purificare și amuzament.

În anumite regiuni, tinerelor neveste li se arăta astfel apartenența la comunitatea femeilor căsătorite, prin udarea cu apă din fântână sau din râu, marcând trecerea lor într-o nouă etapă a vieții și legătura cu tradițiile comunității.

