Live TV

Sfântul Ioan Botezătorul 2026: Tradiții de 7 ianuarie care aduc protecție și binecuvântare în casă, explicate de preot

Data publicării:
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ioan Botezătorul 2026. Foto Getty Images
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ioan Botezătorul 2026. Foto Getty Images
Din articol
Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul Alte sărbători închinate Sfântului Ioan în calendarul ortodox: Cum se cinstește praznicul Sfântului Ioan Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ioan Botezătorul

Pe 7 ianuarie, biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut și ca „Întâimergătorul” lui Hristos. Această zi marchează încheierea ciclului sărbătorilor de iarnă, început pe 6 decembrie 2025, de Sfântul Nicolae, și aduce cu sine tradiții și obiceiuri menite să asigure noroc, sănătate și prosperitate pentru întreg anul, păstrând vii legăturile dintre generații și spiritul autentic al credinței populare.

Tot în această zi, credincioșii se bucură de dezlegarea la pește, un aliment tradițional care simbolizează purificarea sufletească și comuniunea cu Dumnezeu.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

„Sfântul Ioan Botezătorul este unul dintre cei mai importanți proroci ai creștinismului. El a avut misiunea de a pregăti calea pentru venirea Mântuitorului și de a chema oamenii la pocăință și purificare. Născut într-o familie evreiască, fiu al preotului Zaharia și al Elisabetei, Ioan a crescut într-un mediu de credință profundă, iar viața sa disciplinată l-a consacrat drept un exemplu de devotament și sfințenie.”, a explicat pentru Digi24.ro Marius Oblu, preot la biserica Iancu Vechi-Mătăsari din București

Botezul lui Hristos și mesajul de pocăință

Ioan Botezătorul este cel care a botezat pe Iisus în apele Iordanului, marcând începutul misiunii publice a lui Hristos. Prin gestul său, a simbolizat curățirea sufletească și începutul unui nou drum spiritual pentru omenire. Botezul său nu era doar un ritual simbolic, ci un apel la transformare interioară, la renunțarea la păcat și la asumarea unei vieți drepte și virtuoase.

Prorocia și mesajul Sfântului Ioan se concentrează pe ideea de mântuire prin pocăință și ascultare de Dumnezeu. El avertiza despre judecata divină, dar în același timp oferea speranță și chemare la schimbare, pregătind oamenii pentru învățăturile lui Hristos. În scrierile biblice și tradiția creștin-ortodoxă, Ioan este portretizat ca un model de curaj și verticalitate morală, care nu se temea să înfrunte puterea și nedreptatea vremii sale.

Semnificația spirituală

Respectarea tradițiilor de Sfântul Ioan aduce binecuvântare, sănătate și prosperitate, iar rolul său de legătură între Vechiul și Noul Testament simbolizează continuitatea spirituală și împlinirea Legii prin revelația adusă de Hristos.

Alte sărbători închinate Sfântului Ioan în calendarul ortodox:

  • Nașterea Sfântului Ioan - 24 iunie (cunoscută și ca Drăgaica sau Sânzienele);
  • Ziua Sfântului Ioan Botezătorul - 7 ianuarie (legată de Botezul Domnului);
  • Tăierea Capului Sfântului Ioan - 29 august.

Cum se cinstește praznicul Sfântului Ioan

„În această zi sfântă este bine să mergem la biserică încă de dimineață, să ne rugăm cu inimă curată și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi și familiile noastre. Participarea la Sfânta Liturghie este esențială, iar aprinderea lumânărilor și candelelor la icoanele Sfântului Ioan simbolizează credința și purificarea sufletească.

Este momentul potrivit să ne împăcăm cu cei din jur, să facem fapte bune și să ne rugăm pentru sănătatea și protecția întregii gospodării. După sfânta slujbă, se recomandă să aducem acasă aghiasmă de la biserică și să stropim pereții casei, curtea și animalele, pentru a alunga orice rău și a aduce binecuvântare.

Astăzi, fiind praznic mare, avem dezlegare la pește, așa că ne putem bucura cu mulțumire sufletească de acest dar al lui Dumnezeu. Totodată, fiecare credincios este îndemnat să păstreze pacea în familie și să evite certurile, conflictele sau discuțiile aprinse.

Nu se recomandă munca grea sau eforturile excesive, pentru că această zi este dăruită odihnei spirituale și trupești. Liniștea, bunătatea și armonia petrecute astăzi aduc binecuvântare și sănătate pentru întreg anul, pregătind sufletul pentru a primi harul divin.

În paralel, oamenii pot oferi pomeni pentru sufletele celor adormiți, gest care reflectă respectul pentru rădăcinile spirituale și legătura dintre viața de azi și cea de dincolo.”, a mai explicat sursa Digi24.ro

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ioan Botezătorul

Potrivit tradițiior populare, după Sfântul Ioan „se botează gerul”, adică frigul începe să slăbească și vremea devine mai blândă. Această credință populară subliniază legătura dintre sărbătoare și ciclul naturii, iar ziua Sfântului Ioan devine astfel un prilej de bucurie și speranță pentru tot anul.

„Udatul Ionilor”: Sărbătoarea celor care poartă numele Sfântului

De Sfântul Ioan, tradiția populară aduce un obicei numit „Udatul Ionilor”. În Bucovina, se obișnuiește ca la porțile tuturor celor numiți Ion să fie amplasat un brad împodobit, iar sărbătoriții să organizeze petreceri în cinstea lor. În Transilvania, pe vremuri, cei care purtau acest nume erau conduși prin sat până la râu, unde erau simbolic „botezați”, un gest menit să le aducă protecție și noroc pentru anul ce urma.

„Iordănitul femeilor”: Tradiții de purificare și integrare

Un alt obicei remarcabil de Sfântul Ioan este „Iordănitul femeilor”, practicat în satele din nordul țării. Din cele mai vechi timpuri, femeile se adună în grupuri la casele vecinelor, aduc alimente și băuturi și petrec noaptea cântând și jucând. Dimineața, ies pe stradă și îi „udă” pe bărbații care le ies în cale, amenințându-i cu aruncarea în apă, într-un gest simbolic de purificare și amuzament.

În anumite regiuni, tinerelor neveste li se arăta astfel apartenența la comunitatea femeilor căsătorite, prin udarea cu apă din fântână sau din râu, marcând trecerea lor într-o nouă etapă a vieții și legătura cu tradițiile comunității.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Radoslaw Sikorski
4
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
5
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cui îi urăm „La mulți ani”de Sfântul Ioan Botezătorul 2026. Foto Getty Images
Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Ion: Cui recomandă preotul să-i urezi „La mulți ani” pe 7 ianuarie
Mesaje și urări de Sfântul Ion. Foto Getty Images
Mesaje de Sfântul Ion 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 7 ianuarie
Tradiții și obiceiuri de Bobotează 2026. Foto Getty Images
Tradiții de Bobotează 2026. Ce nu au voie credincioșii să facă după slujba de sfințire a apei. Ce simbolizează aruncarea crucii
Ajunul Bobotezei 2026. Foto Getty Images
Ajunul Bobotezei 2026: Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații din România
Recomandările redacţiei
Nicolas Maduro îl ascultă pe Vladimir Putin
Capturarea lui Maduro de către SUA, o „sabie cu două tăișuri” pentru...
Greenland
SUA elaborează un acord de tip Compact of Free Association (COFA)...
o persoana cu un portof4el si bani in mana
Cum ar putea boicotarea plății taxelor să ducă la o nouă creștere...
Vladimir Putin
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de...
Ultimele știri
Unde se aruncă bradul natural de Crăciun după sărbători. Ce amenzi riscă persoanele care nu respectă regulile impuse de Primării
Putin a salutat „misiunea sfântă, din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse în Ucraina, la slujba de Crăciun pe stil vechi
SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din flota-fantomă a Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Renunțarea la moștenire în 2026: pașii legali de urmat dacă nu vrei partea ta
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Cum se face calculul la pensie pentru persoanele care se pensionează în 2026? Iau punctaj în plus
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...