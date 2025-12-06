Live TV

Sfântul Nicolae 2025: Ce alimente recomandă preotul să împarți pe 6 decembrie: „Aduc binecuvântare în casele și familiile noastre”

Data publicării:
Ce alimente recomandă preotul să împarți pe 6 decembrie. Foto Getty Images
Ce alimente recomandă preotul să împarți pe 6 decembrie. Foto Getty Images
Din articol
Cine a fost Sfântul Nicolae? Tradiții și obiceiuri respectate pe 6 decembrie Ce se împarte în dimineața zilei de Sfântul Ierarh Nicolae Alte tradiții și obiceiuri de Sfântul Nicolae

În fiecare an, pe 6 decembrie, biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ierarh Nicolae, sărbătoare marcată în calendarul bisericesc cu cruce roșie. Considerat simbol al generozității și al grijii față de cei nevoiași, copii și marinari, acesta continuă să inspire credincioșii prin faptele sale binefăcătoare. Sărbătoarea se desfășoară în perioada Postului Crăciunului, însă tradiția permite dezlegare la pește, oferind posibilitatea credincioșilor să o celebreze în conformitate cu rânduiala bisericească.

În întreaga țară, credincioșii păstrează și respectă astăzi o serie de tradiții și obiceiuri străvechi pentru a-l cinsti pe Ierarhul Nicolae.

Cine a fost Sfântul Nicolae?

Sfântul Nicolae s-a născut în jurul anului 270, în cetatea Patara, din provincia Licia, în ceea ce este astăzi Turcia, într-o familie bogată și respectată. Crescut de părinți credincioși și milostivi, a fost educat încă din copilărie în spiritul compasiunii și al ajutorului față de cei nevoiași. Rămas orfan de tânăr, Nicolae a ales să împartă întreaga avere celor săraci și să-și dedice existența slujirii lui Dumnezeu și sprijinului oamenilor aflați în dificultate.

De-a lungul vieții, s-a remarcat prin generozitatea sa, oferind daruri, bani sau obiecte de valoare familiilor nevoiașe fără a aștepta nimic în schimb, dar și prin grija pentru orfani, văduve, marinari și cei aflați în primejdie. Astfel, Sfântul Nicolae a devenit un simbol al bunătății, altruismului și credinței puternice, iar prin exemplul său a inspirat, de-a lungul secolelor, numeroase obiceiuri și tradiții legate de ziua sa de pomenire, 6 decembrie.

Moaștele Sfântului Nicolae

După trecerea sa la cele veșnice, moaștele Sfântului Nicolae au rămas inițial la Mira (Myra), în provincia Licia (Lychia), Asia Mică. În anul 1087, un grup de marinari italieni le-a transferat la Bari, în Italia, pentru a le proteja de invaziile vremii. Acolo, relicvele au fost păstrate aproape un mileniu, devenind un important loc de pelerinaj. Ulterior, o parte dintre moaște a fost restituită bisericii ortodoxe și adusă la Constantinopol (astăzi Istanbul), potrivit scrierilor vechi. O raclă cu moaște ale Sfântului Nicolae se află și la Biserica Sfântului Gheorghe Nou din București.

Considerate făcătoare de minuni, moaștele Sfântului Nicolae atrag anual mii de pelerini, care vin să se roage pentru protecție, sănătate și sprijin în momentele de încercare. Mirosul de mir, care potrivit credincioșilor se răspândește din raclă, este perceput ca un semn al sfințeniei sale, iar tradiția consemnează că Sfântul Nicolae continuă să vegheze asupra celor aflați în nevoie, răsplătind devoțiunea și credința acestora.

Tradiții și obiceiuri respectate pe 6 decembrie

Ziua de 6 decembrie este așteptată cu nerăbdare, în special de copii, care se trezesc dimineața cu emoție pentru a descoperi dulciurile și darurile lăsate de Moș Nicolae în ghetele pregătite cu grijă în seara precedentă. Tradiția păstrează, totodată, și obiceiul nuielușei pentru cei care n-au fost cuminți, un gest simbolic menit să transmită lecții despre respect, ascultare și generozitate. Astfel, această zi devine o ocazie de a insufla copiilor valori morale și învățături creștine prin gesturi pline de tradiție.

De asemenea, cei care poartă nume de Sfântul Nicolae primesc felicitări și urări de „La mulți ani!” din partea familiei și prietenilor, marcând astfel ziua onomastică într-un mod plin de bucurie.

Îndemnul preotului în ziua praznicului

În această zi binecuvântată a Sfântului Nicolae, oamenii să vină la biserică și să participe cu inima curată la Sfânta Liturghie, rugându-se atât pentru cei vii, cât și pentru sufletele celor adormiți. În toate bisericile se săvârșește slujba de Parastas, mai ales pentru cei care poartă numele Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul celor aflați în nevoie.

Ce se împarte în dimineața zilei de Sfântul Ierarh Nicolae

„Fiind în Postul Crăciunului, pachetele pregătite de pomană trebuie să conțină alimente de post, de origine vegetală. Totuși, pe 6 decembrie, biserica a rânduit zi de dezlegare la pește, vin și untdelemn, astfel că este recomandat ca darul oferit să includă și pește sau produse derivate. Din acestea nu trebuie să lipsească alimentele specifice perioadei de post și obiceiurilor tradiționale, precum legume și fructe de sezon sau dulciuri de post, gătite în casă. De asemenea, se pot dărui mâncăruri tradiționale precum orez cu ciuperci, sarmale de post, ardei umpluți cu orez sau ciuperci, mazăre cu morcovi și alte preparate similare.

Este o zi sfântă și îi îndemn pe toți credincioșii să păstreze frumoasa tradiție a milosteniei. Să pregătească daruri simbolice și alimente pe care să le împartă celor necăjiți. Faptele bune, făcute din iubire și cu smerenie, aduc binecuvântare în casele și familiile noastre. Este bine să dăruim pentru ca Dumnezeu să ne ofere un an plin de bucurii, sănătate și belșug.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Pe lângă alimente, credincioșii pot oferi de pomană și haine sau alte lucruri de folosință, atât timp cât sunt curate și în stare bună.

Alte tradiții și obiceiuri de Sfântul Nicolae

În credința populară, sărbătoarea Sfântului Nicolae marchează începutul iernii. Se spune că, pe 6 decembrie, moșul își scutură barba, iar odată cu acest gest simbolic sosește prima ninsoare, semn că anotimpul rece și-a intrat în drepturi. Sfântul Ierarh este văzut ca ocrotitor al celor nevoiași, al orfanilor și văduvelor, stăpân al apelor și salvator al corăbierilor, iar prezența sa aduce alinare și speranță tuturor celor aflați în dificultate.

În dimineața praznicului, conform tradițiilor populare, oamenii obișnuiesc să așeze în case crenguțe de pomi fructiferi în apă, lângă icoane, cu speranța că acestea vor înflori până de Anul Nou. În funcție de crenguța care înflorește, obiceiul sugerează că se poate ghici cât de roditor va fi anul pentru recoltele viitoare.

În mediul rural, sărbătoarea este marcată și de obiceiul ca feciorii să se adune în cete și să își aleagă o gazdă unde să facă repetițiile pentru colindele de Crăciun și de Anul Nou, păstrând astfel viu spiritul comunității și al tradițiilor locale.

De asemenea, conform superstițiilor populare, în această zi nu se recomandă oferirea cadourilor precum obiecte ascuțite, articole de culoare neagră, cravate, produse de machiaj sau bijuterii, acestea fiind considerate aducătoare de ghinion pentru destinatar.

