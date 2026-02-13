Sfântul Valentin 2026: Se urează „La mulți ani” pe 14 februarie? Data oficială de prăznuire stabilită în calendarul ortodox

Sfântul Valentin este asociat, în mod obișnuit, cu data de 14 februarie, când este marcată la nivel internațional „Ziua Îndrăgostiților”, cunoscută drept Valentine’s Day. Totuși, în calendarul ortodox, pomenirea sa nu are loc la această dată, ci este fixată separat, conform rânduielilor bisericești. Părintele Dan Damaschin a explicat pentru Digi24.ro când este, în realitate, prăznuit sfântul și în ce context se cuvine să fie felicitați cei care îi poartă numele.

Diferența dintre celebrarea comercială din 14 februarie și ziua de pomenire fântului Valentin stabilită de tradiția ortodoxă generează frecvent confuzii în rândul credincioșilor.

Se urează „La mulți ani” pe 14 februarie?

„Deși data de 14 februarie este cunoscută la nivel internațional drept „Ziua Îndrăgostiților” și este frecvent asociată cu numele Sfântului Valentin, această zi nu corespunde prăznuirii sale în calendarul ortodox. Felicitările adresate celor care poartă numele Valentin sau Valentina ar trebui să respecte ziua oficială de pomenire, stabilită conform rânduielilor bisericești.

Confuzia este frecventă întrucât sărbătoarea comercială a iubirii a câștigat popularitate, iar mulți credincioși obișnuiesc să transmită urări pe 14 februarie, fără a cunoaște data reală a prăznuirii. În tradiția ortodoxă, respectarea zilei exacte este însă esențială, mai ales atunci când este vorba despre nume purtate de sfinți.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

Când este menționat Sfântul Valentin în calendarul ortodox

„În calendarul ortodox, Sfântul Ierarh Valentin este prăznuit pe 30 iulie, dată stabilită în rânduiala bisericească. Aceasta marchează pomenirea mucenicului care și-a dedicat viața credinței și a suferit pentru convingerile sale, fiind recunoscut ca un model de curaj și devotament.”, a adăugat Părintele

Pe lângă această prăznuire, sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române consemnează și alți sfinți care poartă numele Valentin sau Valentina, astfel:

Sfânta Muceniță Valentina - 10 februarie;

Sfântul Mucenic Valentin - 24 aprilie;

Sfântul Valentin - 24 octombrie.

Cine a fost Sfântul Valentin

Sfântul Valentin a fost o figură creștină din secolul al III‑lea, venerat ca mucenic și martir al credinței în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor în Imperiul Roman. Conform tradiției și surselor istorice, el a trăit într-o epocă în care autoritățile romane, sub conducerea împăratului Claudius II, îi prigoneau pe credincioși, iar aceștia erau adesea arestați pentru refuzul de a renunța la credința în Hristos.

Deși detaliile vieții sale rămân învăluite în tradiție și legende medievale, scrierile bisericii și sinaxarele ortodoxe consemnează că Sfântul Valentin ar fi slujit ca preot și, posibil, ca episcop, dedicându-și viața comunității creștine și sprijinului celor aflați în suferință. În relatările tradiționale, i se atribuie vindecări, fapte de milostenie și gesturi de bunătate față de persoanele marginalizate.

Pentru că a refuzat să renunțe la credința sa și să se închine zeilor păgâni, Sfântul Valentin a fost arestat și, în final, martirizat pentru convingerile sale, devenind un simbol al curajului și al credinței neclintite.

Care este semnificația numelui Valentin

Numele Valentin își are originea în latina clasică, din termenul „Valentinus” (sau Valenis/Valentius), folosit mai ales în primele secole ale creștinismului. La baza sa stau cuvintele „valens”, cu sensul de „puternic” sau „viguros”, și verbul „valeo/valere”, care înseamnă „a fi sănătos”, „a avea putere” sau „a se simți bine”. Prin urmare, numele Valentin este asociat cu ideea de forță, vitalitate și tărie.

Asocierea praznicului cu ziua de 14 februarie

Originea Valentine’s Day este neclară, iar numeroasele povești despre Sfântul Valentin provin din scrieri vechi și legende medievale, fără o confirmare istorică certă. Conform uneia dintre cele mai cunoscute relatări, în perioada în care era închis, Sfântul Valentin s-ar fi îndrăgostit de fiica gardianului său, care era oarbă, și i-ar fi redat vederea. Într-o scrisoare de adio adresată acesteia, Sfântul Valentin s-ar fi semnat „al tău Valentin”. Totodată, alte tradiții evocă sărbătoarea romană „Lupercalia”, celebrată la începutul lunii februarie și asociată purificării și fertilității, care, în Europa medievală, a fost ulterior asociată simbolic de ideea iubirii.

Editor : M.C.