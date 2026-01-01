Live TV

Sfântul Vasile 2026: Obiceiuri și tradiții populare românești care prevestesc prosperitatea în noul an

Data publicării:
Sfântul Vasile. Foto Getty Images
Sfântul Vasile. Foto Getty Images
Din articol
Cine a fost Sfântul Vasile Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile

Pe 1 ianuarie, românii îl celebrează pe Sfântul Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante figuri ale bisericii ortodoxe, cunoscut pentru activitatea sa de episcop, teolog și reformator social. Viața sa a fost marcată de fapte de caritate, construind spitale, azile și școli, și de contribuții teologice esențiale pentru creștinismul timpuriu. În tradiția populară, sărbătoarea Sfântului Vasile simbolizează norocul, prosperitatea și începutul unui an plin de speranță, fiind un moment de reuniune a familiei și de reflecție asupra valorilor morale și spirituale.

Sfântul Vasile cel Mare rămâne un reper al credinței și generozității, iar viața și faptele sale continuă să inspire tradițiile și obiceiurile românești care marchează începutul noului an.

Cine a fost Sfântul Vasile

Pe 1 ianuarie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare, o personalitate marcantă a bisericii și un reper al spiritualității creștine. Născut în secolul al IV-lea, în Cezareea Capadociei, într-o familie creștină înstărită și educată, Vasile a fost atras încă de mic de învățătură și de viața duhovnicească, studiind teologia, filosofia și literatura vremii.

Devenit episcop al Cezareei, Sfântul Vasile a rămas cunoscut nu numai pentru predicile și scrierile sale teologice, ci și pentru implicarea directă în viața comunității. El a fost un mare teolog, ale cărui lucrări au contribuit la formarea dogmei creștine și la apărarea credinței împotriva ereziilor. Prin scrierile sale, a influențat profund modul în care biserica a înțeles și a transmis învățăturile lui Hristos.

Sfântul Vasile este recunoscut pentru faptele sale de caritate. A construit spitale și azile pentru săraci, școli și locuri de refugiu pentru cei aflați în suferință, a oferit hrană și adăpost celor nevoiași și a promovat ajutorarea celor aflați în dificultate. Viața sa este un exemplu de generozitate, compasiune și implicare socială, valori care au rămas vii în tradiția creștină până în prezent.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile

În credința populară românească, Sfântul Vasile este asociat cu norocul și prosperitatea în noul an. De aceea, ziua sa, 1 ianuarie, este marcată de obiceiuri menite să atragă sănătate și belșug.

Colindatul de Anul Nou

Unul dintre cele mai răspândite și semnificative obiceiuri de Sfântul Vasile este colindatul. Grupuri de tineri parcurg satele și orașele, merg din casă în casă, unde interpretează colinde tradiționale și transmit urări de sănătate, belșug și fericire. În semn de apreciere, gazdele oferă daruri simbolice: dulciuri sau bani, iar atmosfera creată marchează începutul unui an nou încărcat de speranță și binecuvântări.

Curățenia și pregătirea casei

De Sfântul Vasile, curățenia locuinței capătă o semnificație aparte. Conform tradiției, o casă ordonată și pregătită pentru începutul anului alungă energiile negative și atrage norocul. Femeile se ocupă de organizarea generală a casei, pregătind mese festive de la care nu lipsesc cozonacul, piftiile, sarmalele și alte preparate tradiționale, menite să simbolizeze belșugul și armonia în familie.

Visele și simbolurile norocului

Noaptea de Sfântul Vasile este considerată, în tradiția populară, una plină de semnificații. Se spune că visele din această noapte pot oferi indicii despre cum va decurge anul care începe. În unele zone ale țării, oamenii păstrează în casă sau poartă asupra lor plante sfințite, precum busuiocul, despre care se crede că aduc protecție și noroc la început de an.

Lucruri complet interzise pe 1 ianuarie

Potrivit tradiției, prima zi a anului ar trebui petrecută în liniște și bună dispoziție, pentru a atrage noroc și prosperitate. Oamenii sunt îndemnați să fie optimiști, să poarte haine curate sau noi și să petreacă timp alături de familie. În schimb, certurile, conflictele sau munca grea în gospodărie trebuieevitate, deoarece sunt considerate semne de rău augur pentru lunile care urmează.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
1
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
2
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
kadirov tolanit in canapea
4
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
5
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mesaje de la mulți ani pentru Sfântul Vasile. Foto Getty Images
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfântul Vasile 2026: Cele mai frumoase urări pentru 1 ianuarie
Sărbători cu cruce roșie în luna ianuarie 2026. Foto Getty Images
Calendar ortodox pentru ianuarie 2026: Șapte sărbători cu cruce roșie în prima lună a anului
Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului 2026. Foto Getty Images
Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox pe 1 ianuarie 2026
Sfântul Ștefan 2025. Foto Getty Images
Sfântul Ștefan 2025. Părintele explică obiceiurile interzise în a treia zi de Crăciun: „Sunt purtătoare de necazuri”
Nume sărbătorite de Sfântul Ștefan. Foto Getty Images
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ștefan. Lista completă a prenumelor celebrate pe 27 decembrie
Recomandările redacţiei
soldați NATO în Suedia
De ce 2026 ar putea fi anul zero pentru apărarea Europei de Est...
New Year Fireworks in Bangkok
Țările care au intrat în noul an. Cine a dat startul petrecerilor de...
vladimir putin sta langa serghei soigu si se uita prin binoclu
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată...
soldat ucrainean trage cu pușca
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai...
Ultimele știri
Apocalipsa deepfake și „halucinațiile” inteligenței artificiale. Sistemele de detectare a unui atac nuclear nu sunt pregătite pentru AI
Trump deplânge moartea unui vultur pleșuv, simbol al SUA, din cauza turbinelor eoliene, dar imaginea publicată de el prezintă altceva
Digi24.ro vă urează un An Nou bun și fericit! La Mulți Ani 2026!
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Furie în tabăra suveranistă după ce Bolojan a dat 50 de milioane de euro pentru Ucraina. Ce reprezintă, de...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...