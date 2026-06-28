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Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit preotului. Sunt obiceiuri păstrate din vechime

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Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Cine au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Povestea celor doi mari propovăduitori ai creștinismului Tradiții și obiceiuri respectate de Sfinții Petru și Pavel Ce nu este bine să faci pe 29 iunie

Pe 29 iunie, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, două dintre cele mai importante personalități ale creștinismului. Marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc, ziua amintește de contribuția celor doi apostoli la răspândirea Evangheliei și la formarea Bisericii primare. De-a lungul timpului, în jurul acestui praznic s-au păstrat numeroase tradiții și obiceiuri populare, multe dintre ele respectate și astăzi în diferite regiuni ale țării.

În tradiția ortodoxă, această zi marchează și sfârșitul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, perioadă dedicată rugăciunii, reflecției și pregătirii sufletești.

Cine au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Povestea celor doi mari propovăduitori ai creștinismului

Sfântul Apostol Petru, pescarul care a devenit unul dintre cei mai importanți ucenici ai lui Hristos

Sfântul Apostol Petru este considerat una dintre figurile centrale ale creștinismului și unul dintre cei mai apropiați discipoli ai lui Iisus Hristos. Originar din Betsaida Galileii, acesta și-a câștigat existența ca pescar înainte de a răspunde chemării Mântuitorului, moment care avea să îi schimbe complet destinul și să îl transforme într-unul dintre principalii vestitori ai Evangheliei.

De-a lungul activității sale alături de Iisus, Petru a fost martor la numeroase evenimente esențiale pentru creștinătate. Personalitatea sa este adesea asociată cu o credință puternică, dar și cu slăbiciunile omenești. Episodul lepădării de trei ori de Hristos în timpul Patimilor, urmat de pocăința sinceră, este privit în tradiția creștină drept o mărturie a puterii iertării și a posibilității de îndreptare.

După Învierea și Înălțarea Domnului, apostolul și-a asumat misiunea de a răspândi învățătura creștină. A predicat în diferite regiuni, a contribuit la formarea primelor comunități de credincioși și a avut un rol esențial în consolidarea bisericii aflate la început de drum. Prin activitatea sa misionară, a devenit unul dintre cei mai influenți lideri ai creștinismului timpuriu.

Conform tradiției, Sfântul Petru a fost martirizat la Roma în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor. Condamnat pentru credința sa, a rămas fidel convingerilor pe care le-a mărturisit până la sfârșitul vieții. Figura sa continuă să ocupe un loc important în spiritualitatea creștină, fiind asociată cu statornicia, devotamentul și slujirea lui Dumnezeu.

Sfântul Apostol Pavel, convertitul care a devenit unul dintre cei mai mari misionari ai creștinismului

Sfântul Apostol Pavel este considerat una dintre personalitățile care au avut cea mai mare influență asupra creștinismului timpuriu, contribuind decisiv la răspândirea noii credințe în afara comunităților iudaice. Deși este prăznuit împreună cu Sfântul Petru la 29 iunie, Pavel nu s-a aflat printre cei 12 apostoli aleși de Iisus Hristos în timpul activității Sale pământești.

Născut în cetatea Tars sub numele de Saul, într-o familie evreiască, acesta a primit o educație religioasă riguroasă și s-a remarcat prin respectarea strictă a tradiției iudaice. Înainte de convertire, a fost un adversar al creștinilor și a participat la persecutarea celor care îmbrățișaseră învățătura lui Hristos.

Momentul care i-a schimbat complet destinul a avut loc în timpul unei călătorii spre Damasc. Potrivit relatărilor din Noul Testament, Saul a avut o revelație în care Iisus Hristos i S-a arătat, experiență care a marcat începutul convertirii sale. După primirea botezului, acesta a luat numele Pavel și și-a dedicat viața vestirii Evangheliei.

În anii care au urmat, apostolul a desfășurat ample misiuni de propovăduire în Asia Mică, Grecia și în alte provincii ale Imperiului Roman, contribuind la întemeierea unor importante comunități creștine. O parte semnificativă a învățăturilor sale a fost păstrată în epistolele care fac astăzi parte din Noul Testament și care au avut un rol major în conturarea doctrinei creștine.

Prin activitatea sa misionară și prin eforturile depuse pentru răspândirea creștinismului în rândul diferitelor popoare, Sfântul Apostol Pavel a rămas în istorie drept una dintre figurile fundamentale ale Bisericii primare. Pentru contribuția sa excepțională, este cunoscut în tradiția creștină și ca „Apostolul Neamurilor”.

De ce sunt sărbătoriți împreună Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Deși au avut origini diferite și au urmat căi distincte până la întâlnirea cu credința creștină, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt prăznuiți împreună deoarece sunt considerați cei mai importanți vestitori ai Evangheliei și două dintre figurile care au contribuit decisiv la dezvoltarea Bisericii primare.

Tradiția creștină arată că amândoi și-au încheiat viața la Roma, în timpul persecuțiilor declanșate de împăratul Nero împotriva creștinilor, în jurul anilor 64-67 d.Hr. Prin sacrificiul lor, cei doi apostoli au devenit simboluri ale credinței statornice și ale devotamentului față de învățătura lui Hristos.

Tradiții și obiceiuri respectate de Sfinții Petru și Pavel

„Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel reprezintă unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox și marchează încheierea Postului Sfinților Apostoli. Cunoscut în tradiția populară și sub denumirea de „Postul de vară”, acesta are o durată diferită de la un an la altul, în funcție de data Paștelui și a Rusaliilor, și se încheie în ajunul praznicului, pe 28 iunie.

Ziua este celebrată prin slujbe religioase oficiate în bisericile și mănăstirile care îi au ca ocrotitori pe cei doi apostoli, dar și prin pelerinaje și alte manifestări de cult la care participă numeroși credincioși. În cadrul acestora sunt rostite rugăciuni pentru sănătate, ocrotire și bunăstare, iar mulți dintre cei prezenți aleg să se spovedească și să se împărtășească, considerând sărbătoarea un moment de apropiere spirituală și de înnoire sufletească.

În tradiția românească, această zi este asociată și cu pomenirea celor trecuți la cele veșnice. În numeroase comunități, oamenii duc la biserică daruri precum colaci, fructe, miere sau alte produse alimentare, care sunt binecuvântate și împărțite ulterior în memoria celor adormiți.

Totodată, se aprind lumânări pentru sufletele celor plecați dintre cei vii, iar în anumite zone ale țării s-au păstrat obiceiuri locale care au rolul de a simboliza respectul față de înaintași și legătura dintre comunitate și valorile creștine.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Credințe populare respectate din vechime

În credința populară românească, Sfântul Petru, cunoscut și sub numele de Sânpetru, este văzut drept păzitor al porților Raiului și ocrotitor al holdelor, livezilor și naturii. În comunitățile pastorale, mai ales în zonele montane, acesta este considerat protectorul ciobanilor și al turmelor, fiind invocat pentru ploi la vreme potrivită, sănătatea animalelor și prosperitatea gospodăriilor. În unele regiuni s-au păstrat obiceiuri care includ pregătirea unor bucate tradiționale din carne de miel sau ied, oferite ulterior ca pomană ori împărțite în cadrul comunității.

Sărbătoarea este însoțită și de o serie de credințe populare legate de protecția împotriva răului. În trecut, oamenii foloseau tămâie, busuioc sau sare pentru a binecuvânta locuințele și gospodăriile, considerând că aceste practici alungă influențele nefaste și aduc liniște în familie. În anumite zone ale țării s-au păstrat și ritualuri simbolice de purificare, care presupuneau folosirea unor ramuri de alun sau pelin pentru protejarea pomilor și a curților.

Totodată, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt considerați ocrotitori ai celor aflați în suferință sau lipsiți de libertate, tradiția creștină amintind că amândoi au trecut prin perioade de întemnițare din cauza credinței lor.

Ce nu este bine să faci pe 29 iunie

„În tradiția populară românească, ziua de 29 iunie este considerată o sărbătoare importantă în care activitățile gospodărești sunt evitate. Potrivit credințelor transmise din generație în generație, munca la câmp, spălatul, cusutul sau alte treburi casnice nu ar trebui desfășurate în această zi, care este rezervată rugăciunii, reculegerii și participării la slujbele religioase.

De asemenea, oamenii sunt îndemnați să evite conflictele, vorbele aspre și neînțelegerile, sărbătoarea fiind asociată cu împăcarea, liniștea sufletească și apropierea dintre membrii comunității. În unele regiuni ale țării există și credința că plecările la drum lung ar trebui precedate de rugăciune, cei doi apostoli fiind considerați protectori ai călătorilor.

Totodată, tradiția acordă o importanță deosebită gesturilor de generozitate și pomenirii celor adormiți. Din acest motiv, actele de milostenie și împărțirea de alimente către cei nevoiași sunt încurajate, fiind văzute ca expresii ale respectului față de valorile creștine. În acest context, sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel este percepută ca un moment dedicat credinței, solidarității și comuniunii cu familia și cei apropiați.”, conchide sursa Digi24.ro

Editor : M.C.

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