Live TV

Sfinții Ioachim și Ana prăznuiți pe 9 septembrie. Ce semnifică sărbătoarea dedicată părinților Maicii Domnului

Data publicării:
Sfinții Ioachim și Ana 2025. Foto Getty Images
Sfinții Ioachim și Ana 2025. Foto Getty Images
Din articol
Cine au fost Sfinții Ioachim și Ana Se sărbătoresc prenumele Ioachim și Ana pe 9 septembrie? Tradiții și obiceiuri populare în România pe 9 septembrie

Pe 9 septembrie, a doua zi după Nașterea Maicii Domnului, biserica ortodoxă îi cinstește pe Sfinții și drepții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria. Sărbătoarea are o deosebită încărcătură duhovnicească, pentru că ei sunt considerați chipuri ale credinței, răbdării și rugăciunii neîncetate, iar prin viața lor smerită au fost rânduiți să primească cel mai mare dar: nașterea celei care avea să devină Născătoare de Dumnezeu.

Data de 9 septembrie are un loc special în calendarul creștin, fiind dedicată recunoștinței față de cei prin care Dumnezeu a lucrat mântuirea lumii.

Cine au fost Sfinții Ioachim și Ana

Sfintii Ioachim si Ana sunt parintii Maicii Domnului. Sfantul Ioachim a fost din neamul regelui David. Sfanta Ana a fost fiica preotului Matan, care a avut trei fiice: Maria - care a nascut-o pe Salomeea, Elisabeta - mama Sfantului Ioan Botezatorul si Ana - cea care a nascut-o pe Fecioara Maria.

Pentru că nu aveau copii și ajunseseră la vârsta bătrâneții, Ioachim și Ana erau adesea batjocoriți de oameni, fiind socotiți lipsiți de binecuvântarea lui Dumnezeu. Tradiția spune că, în al cincizecilea an al căsătoriei lor, Marele Preot al Templului le-a respins jertfa în fața tuturor, numindu-i blestemați. Îndurerați, Ioachim și Ana s-au întors acasă și au hotărât să se retragă pentru post și rugăciune, fiecare în alt loc: Ioachim a urcat pe munte, iar Ana a rămas în căminul lor, rugându-se cu lacrimi fierbinți către Dumnezeu.

Deși trăiau cu durerea nerodirii, Ioachim și Ana nu au încetat să se roage cu credință, iar după mulți ani de așteptare și lacrimi, Arhanghelul Gavriil le-a adus vestea cea bună: Dumnezeu le va dărui o fiică, Maria, care va fi binecuvântată mai mult decât toate femeile. El le-a făcut cunoscut și faptul că pruncul ce se va naște va fi umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei și va fi un „Vas ales al lui Dumnezeu”, un slujitor al Său.

Potrivit tradiției creștine, Fecioara Maria s-a născut pe 8 septembrie, data la care este prăznuită în fiecare an sărbătoarea Sfânta Maria Mică.

Se sărbătoresc prenumele Ioachim și Ana pe 9 septembrie?

În tradiția ortodoxă, persoanele care poartă numele de Ioachim și Ana, precum și derivatele acestuia (Anica, Anuța, Anișoara), își serbează onomastica pe 9 septembrie, atunci când sunt prăznuiți Sfinții părinți. De asemenea, prenumele Ana și derivate mai mai pot fi sărbătorite și cu ocazia altor praznice dedicate Sfintei, precum:

  • Adormirea Sfintei Ana (25 iulie): este sărbătoarea care amintește de trecerea la viața veșnică a mamei Maicii Domnului, Sfânta Ana.
  • Zămislirea Sfintei Ana (9 decembrie): este sărbătoarea care amintește momentul conceperii Fecioarei Maria, un pas esențial în istoria mântuirii.

Tradiții și obiceiuri populare în România pe 9 septembrie

În popor, sărbătoarea Sfinților Ioachim și Ana este însoțită de mai multe tradiții și obiceiuri. Mulți credincioși se roagă în ziua de 9 septembrie pentru copii sănătoși și binecuvântați;

Femeile care își doresc să devină mame aduc rugăciuni speciale către Sfinții Ioachim și Ana. Este o zi potrivită pentru a cere ocrotirea familiei și armonie în căsnicie.

În unele zone, oamenii duc la biserică colaci și fructe de toamnă spre binecuvântare.

Sărbătoarea Sfinților Ioachim și Ana din 9 septembrie nu este numai o simplă pomenire, ci o chemare la recunoștință față de părinți, familie și tradiția creștină. Ei sunt modele de credință, rugăciune și răbdare, arătând că Dumnezeu împlinește la timpul potrivit dorințele celor care Îl caută cu inimă curată.

Pe 14 septembrie este următoarea sărbătoare cu cruce roșie din calendarul ortodox

Înălțarea Sfintei Cruci este o sărbătoare centrală în calendarul creștin ortodox, celebrată anual pe 14 septembrie. Ziua amintește de evenimentul istoric în care împărăteasa Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare, a descoperit crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta a fost apoi înălțată și așezată spre cinstire publică la Ierusalim, devenind simbol al biruinței credinței asupra păcatului și al vieții asupra morții.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
Screenshot 2025-09-07 at 08.22.54
4
Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști...
profimedia-1034794824
5
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
"Minunea" de la Priștina: Kosovo a răpus naționala de 445.000.000 de euro! Surpriză de proporții
Digi Sport
"Minunea" de la Priștina: Kosovo a răpus naționala de 445.000.000 de euro! Surpriză de proporții
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Bolojan: Incapacitatea de plată este exclusă. Premierul vorbește...
MIG 29 Azerbaidjan
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne...
Ursula von der Leyen.
Discursul Ursulei von der Leyen despre Starea Uniunii, un test care...
Burse pentru elevi, an școlar 2025. Foto Getty Images
Când se virează bursele pentru elevi în noul an școlar. Până la ce...
Ultimele știri
„Ești sub arest digital”: O femeie a pierdut peste o jumătate de milion de dolari într-o schemă facilitată de un director de bancă
Un medic francez e acuzat că a otrăvit 30 de pacienți pentru a-și arăta abilitățile de resuscitare. 12 dintre ei au murit
Cum a devenit Friedrich Merz principala țintă a dezinformării rusești și cine are de câștigat din discreditarea cancelarului german
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Foto Getty Images
Nașterea Maicii Domnului: Prima mare sărbătoare cu cruce roșie din noul an bisericesc. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică
Ce nume se sărbătoresc de Sfânta Maria. Foto Getty Images
Prenume care se sărbătoresc de Sfânta Maria Mică. Mesajul pe care preotul ne îndeamnă să-l transmitem de Nașterea Maicii Domnului
Nașterea Maicii Domnului 2025. Foto Getty Images
Nașterea Maicii Domnului 2025: Singura tradiție importantă din satul românesc pe care preotul recomandă să o păstrezi pe 8 septembrie
Paște 2026. Foto Getty Images
Când este Paștele în 2026: Pe ce dată vor sărbători ortodocșii și catolicii Învierea Domnului
Calendar ortodox luna septembrie. Foto Getty Images
Calendar ortodox septembrie 2025: Sărbători religioase importante, marcate cu cruce roșie în prima lună a noului an bisericesc
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Surpriză! Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus...
Fanatik.ro
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești...
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Cât este acum salariul net în Germania? Calcul exact pentru brutul de 2.230 euro
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
Elena Udrea și Ioan Varga au pornit ”războiul”: ””Nu a dat banii. A înșelat peste 200 de familii”
Pro FM
Mama Loredanei Groza, sărbătorită la 80 de ani: tort, surprize și iubirea familiei. Cum arată cea mai dragă...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Medvedev ameninţă Finlanda: „Nu vom mai arăta milă, ca în 1944”. Moscova acuză Helsinki de pregătiri militare...
Newsweek
Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de vârstă. „Avem decizia, nu și banii”. De ce?
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea