Sfinții Ioachim și Ana prăznuiți pe 9 septembrie. Ce semnifică sărbătoarea dedicată părinților Maicii Domnului

Pe 9 septembrie, a doua zi după Nașterea Maicii Domnului, biserica ortodoxă îi cinstește pe Sfinții și drepții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria. Sărbătoarea are o deosebită încărcătură duhovnicească, pentru că ei sunt considerați chipuri ale credinței, răbdării și rugăciunii neîncetate, iar prin viața lor smerită au fost rânduiți să primească cel mai mare dar: nașterea celei care avea să devină Născătoare de Dumnezeu.

Data de 9 septembrie are un loc special în calendarul creștin, fiind dedicată recunoștinței față de cei prin care Dumnezeu a lucrat mântuirea lumii.

Cine au fost Sfinții Ioachim și Ana

Sfintii Ioachim si Ana sunt parintii Maicii Domnului. Sfantul Ioachim a fost din neamul regelui David. Sfanta Ana a fost fiica preotului Matan, care a avut trei fiice: Maria - care a nascut-o pe Salomeea, Elisabeta - mama Sfantului Ioan Botezatorul si Ana - cea care a nascut-o pe Fecioara Maria.

Pentru că nu aveau copii și ajunseseră la vârsta bătrâneții, Ioachim și Ana erau adesea batjocoriți de oameni, fiind socotiți lipsiți de binecuvântarea lui Dumnezeu. Tradiția spune că, în al cincizecilea an al căsătoriei lor, Marele Preot al Templului le-a respins jertfa în fața tuturor, numindu-i blestemați. Îndurerați, Ioachim și Ana s-au întors acasă și au hotărât să se retragă pentru post și rugăciune, fiecare în alt loc: Ioachim a urcat pe munte, iar Ana a rămas în căminul lor, rugându-se cu lacrimi fierbinți către Dumnezeu.

Deși trăiau cu durerea nerodirii, Ioachim și Ana nu au încetat să se roage cu credință, iar după mulți ani de așteptare și lacrimi, Arhanghelul Gavriil le-a adus vestea cea bună: Dumnezeu le va dărui o fiică, Maria, care va fi binecuvântată mai mult decât toate femeile. El le-a făcut cunoscut și faptul că pruncul ce se va naște va fi umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei și va fi un „Vas ales al lui Dumnezeu”, un slujitor al Său.

Potrivit tradiției creștine, Fecioara Maria s-a născut pe 8 septembrie, data la care este prăznuită în fiecare an sărbătoarea Sfânta Maria Mică.

Se sărbătoresc prenumele Ioachim și Ana pe 9 septembrie?

În tradiția ortodoxă, persoanele care poartă numele de Ioachim și Ana, precum și derivatele acestuia (Anica, Anuța, Anișoara), își serbează onomastica pe 9 septembrie, atunci când sunt prăznuiți Sfinții părinți. De asemenea, prenumele Ana și derivate mai mai pot fi sărbătorite și cu ocazia altor praznice dedicate Sfintei, precum:

Adormirea Sfintei Ana (25 iulie): este sărbătoarea care amintește de trecerea la viața veșnică a mamei Maicii Domnului, Sfânta Ana.

Zămislirea Sfintei Ana (9 decembrie): este sărbătoarea care amintește momentul conceperii Fecioarei Maria, un pas esențial în istoria mântuirii.

Tradiții și obiceiuri populare în România pe 9 septembrie

În popor, sărbătoarea Sfinților Ioachim și Ana este însoțită de mai multe tradiții și obiceiuri. Mulți credincioși se roagă în ziua de 9 septembrie pentru copii sănătoși și binecuvântați;

Femeile care își doresc să devină mame aduc rugăciuni speciale către Sfinții Ioachim și Ana. Este o zi potrivită pentru a cere ocrotirea familiei și armonie în căsnicie.

În unele zone, oamenii duc la biserică colaci și fructe de toamnă spre binecuvântare.

Sărbătoarea Sfinților Ioachim și Ana din 9 septembrie nu este numai o simplă pomenire, ci o chemare la recunoștință față de părinți, familie și tradiția creștină. Ei sunt modele de credință, rugăciune și răbdare, arătând că Dumnezeu împlinește la timpul potrivit dorințele celor care Îl caută cu inimă curată.

Pe 14 septembrie este următoarea sărbătoare cu cruce roșie din calendarul ortodox

Înălțarea Sfintei Cruci este o sărbătoare centrală în calendarul creștin ortodox, celebrată anual pe 14 septembrie. Ziua amintește de evenimentul istoric în care împărăteasa Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare, a descoperit crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta a fost apoi înălțată și așezată spre cinstire publică la Ierusalim, devenind simbol al biruinței credinței asupra păcatului și al vieții asupra morții.

