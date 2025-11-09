Live TV

Video Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Condiții de acces

Data publicării:
jandarmi
Ramășițele lui Grigore Alexandru Ghyka au fost aduse vineri seara în țară.Foto: Captură video
Din articol
Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri şi aduse în ţară Detalii privind accesul publicului în Complexul „Palat Cotroceni”

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, este depus duminică, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan. Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului au fost deshumate vineri din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine şi au fost aduse în ţară, urmând să fie înhumate la Iaşi.

Administraţia Prezidenţială a precizat că parcursul istoric al ţării noastre a fost definit de intervenţiile majore ale unor figuri remarcabile care, prin decizii ferme, au făcut posibilă întemeierea şi modernizarea unor instituţii şi că o astfel de personalitate emblematică a fost Grigore Alexandru Ghyka, domn al Moldovei între 1849–1853 şi 1854–1856.

„Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare şi dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esenţiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înfiinţarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar şi prima maternitate publică din ţară, Institutul Gregorian, finanţată din fonduri personale”, a argumentat Preşedinţia.

Conform Administraţiei Prezidenţiale, prin repatrierea rămăşiţelor pământeşti ale Domnitorului Ghyka, statul român face un gest de restituire morală şi de preţuire a unei personalităţi unice. România îşi reuneşte astfel simbolic istoria cu prezentul, aducând acasă un domnitor vizionar, care a trăit şi a acţionat pentru modernizarea societăţii în numele libertăţii, al dreptăţii şi al demnităţii naţionale.

Preşedintele Nicuşor Dan va susţine o alocuţiune în cadrul ceremonialului.

Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri şi aduse în ţară

Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri cu rugăciune şi onoruri militare din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine şi au fost aduse vineri seară în România, urmând să fie reînhumate la Iaşi, scrie News.ro.

Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa descendenţilor Domnitorului Ghyka, a ambasadorului României în Franţa Ioana Bivolaru, a directorului general adjunct al Jandarmeriei Franceze, general de corp de armată André Petillot, a comandantului Academiei Militare a Jandarmeriei Naţionale Franceze, general de divizie Frantz Tavart, precum şi a prim-adjunctului inspectorului general al Jandarmeriei Române, general-maior Cătălin Stegăroiu.

Un alt moment a avut loc la sediul Academiei Militare a Jandarmeriei Naţionale Franceze unde Garda Republicană Franceză a prezentat onorul militar domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, sicriul fiind apoi depus pe platoul principal al Academiei.

Garda care a purtat pe umeri sicriul cu osemintele Domnitorului a fost alcătuită din jandarmi francezi, precum şi din jandarmi români din cadrul Gărzii de Onoare a Jandarmeriei Române.

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti a ajuns în România vineri seară, fiind depus la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Sâmbătă, la Biserica Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, cu prilejul sărbătoririi Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor jandarmi, precum şi a Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, întemeietorul Jandarmeriei Române.

Slujba de pomenire a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal, în prezenţa descendenţilor Domnitorului Ghyka, a ministrului Culturii, András István Demeter, a reprezentanţilor Ambasadei Franţei în România, precum şi a conducerii Jandarmeriei Române.

Detalii privind accesul publicului în Complexul „Palat Cotroceni”

Accesul în Complexul „Palat Cotroceni” se realizează în intervalul 10:00-20:00, în baza documentului de identitate. Pentru acordarea accesului în incinta Complexului, publicul se va supune unui control de securitate individual şi al bagajelor, la solicitarea personalului de securitate.

Traseul de vizitare va fi: intrare la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului, nr. 1-3) şi ieşire pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu. Nu este permis accesul cu flori sau lumânări în interiorul clădirii Palatului Cotroceni. Florile sau lumânările NU se pot depune personal la catafalc. Acestea pot fi depuse în pridvorul Bisericii Cotroceni.

Persoanele prezente la Palatul Cotroceni pentru a-şi aduce omagiul la catafalc sunt rugate să respecte următoarele reguli:

  • să respecte măsurile de ordine interioară şi să coopereze cu personalul specializat al Serviciului de Protecţie şi Pază pe timpul verificărilor de securitate care se vor efectua în curtea şi în interiorul Palatului Cotroceni;
  • să respecte orarul activităţilor şi traseul de deplasare stabilit de organizatori, precum şi indicaţiile personalului specializat al Administraţiei Prezidenţiale şi al SPP;
  • să NU aducă obiecte personale (volume, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii).

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Pintea_Paul-Ciprian senator
1
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
SIM card
2
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru...
maneliti muisti
3
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
4
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
5
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că...
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
coadă de mașini la benzinărie
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina...
teren de sport gorj
Investiții anapoda: Comuna cu teren de sport modern, dar fără gaze și...
Danube Delta, Romania
Un „colț de paradis” distrus de vapoare, plastic și drone. Cum a...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul...
Ultimele știri
Despăgubiri de 300.000 de euro de la Spitalul Județean Craiova, după ce o fetiță a rămas cu sechele pe viață din cauza unei perfuzii
Cum vor arăta monedele euro ale Bulgariei. Țara trece la moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026
Ce a obţinut şi ce nu a obţinut Viktor Orban de la Donald Trump (BBC)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
jandarmi
Rămăşiţele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, aduse în țară. Sicriul va fi depus la Palatul Cotroceni
Patriarhul ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși din întreaga lume.
Președintele Nicușor Dan îl va decora luni pe patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I
mirabela-gradinaru-1-oct
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui, a pornit iluminatul roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân
palatul cotroceni
De ce va fi Palatul Cotroceni iluminat în roșu duminică seară
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunți
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a făcut o tânără cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit cu două luni înainte de nuntă...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Cine este primul fotbalist miliardar din istorie. La 39 de ani, are o avere imensă: „E ca atunci când câștigi...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Afacerea cu care Vica Blochina a dat lovitura. Fosta lui Victor Pițurcă are acum o ocupație neobișnuită
Adevărul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Playtech
Poţi ieşi la pensie anticipat dacă ai muncit 35 de ani? Legea pensiilor
Digi FM
VIDEO Moment special realizat de suporterii Stelei, la înmormântarea lui Emeric Ienei. O bucată din gazonul...
Digi Sport
Gluma făcută de turci, după ce Ianis Hagi a marcat golul carierei
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Părul cărunt ar putea fi arma secretă a corpului tău împotriva cancerului
Newsweek
Care pensionari primesc între 440 și 627 lei în plus la pensie? Ce au muncit, câți ani și în ce sectoare?
Digi FM
Vladimir Putin, pus în dificultate de întâlnirea cu o fetiță de 11 ani. Tatăl ei a murit în războiul din...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...