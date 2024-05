Blocul Naţional Sindical (BNS) organizează luni un protest în faţa sediului Guvernului, pentru a cere reducerea fiscalităţii pe muncă. Mitingul este urmat de un marş către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor. „În ultimii ani, clasa politică din România a pus capitalul mai presus de toate, iar asta a dus la migrarea peste hotare a 5 milioane de cetăţeni din România, aflaţi în vârstă de muncă. România are astăzi cea mai ostilă piaţă de muncă în ceea ce priveşte dialogul social! Lucrătorii români au ajuns cobaii experimentelor fiscale făcute de toate guvernele de după 1989”, afirmă sindicaliştii, potrivit News.ro.

Potrivit estimărilor, 3.000 de protestatari se pregătesc să plece în marș din Piața Victoriei către Ministerul Economiei, cel al Muncii și, apoi, cel al Finanțelor. Oamenii contestă în stradă povara fiscală, mai mare decât în multe alte state europene. Protestarii reclamă că 42,8% din veniturile lor brute merg la stat, în timp ce media UE este de 38,6%.

Sebastian Boldea, jurnalist Digi24: Protestul a început de aproximativ o oră în Piața Victoriei și vor pleca în marș spre Piața Constituției în aproximativ 30-40 de minute. Sunt aproximativ 3.000 de oameni membri din BNS, din toate domeniile muncii. Ei sunt supărați pe taxa pe muncă, pentru că, în momentul de față, un lucrător plătește 42% taxe către stat.

Laurențiu, din Pitești: „S-a rămas foarte mult în urmă față și de alte categorii sociale care au crescut în ultimul timp și cum se anunță acum taxe și impozite mai mari, pentru că se pare că bugetul nu mai poate suporta aceste pensii mari și ce se prevede în septembrie. Am venit să evităm creșterea acestor impozite și taxe, să incercam să le oprim”.

Bărbat din Cluj-Napoca: „Reducerea fiscalității în muncă. Ni se pare că e un abuz, pentru că muncim prea mult și foarte mulți bani ni se iau din munca noastră. Ne afectează foarte mult, pentru că muncim prea mult, ne luăm banii și impozitele sunt foarte mari și automat poți să câștigi mai mult, aproape că statul ne ia mai mult decât producem - aproape jumătate - că 45% e impozitul. Nu-mi convine. Eu toată ziua mă trezesc să mă duc la muncă, ca să ce? Să fac la jumătate cu cine? Sunt șofer pe autouz, cu oameni, responsabilitatea e maximă. Trebuie să fiu fresh, să nu fiu stresat”.

-„Protestul de azi este doar un început. Este un preambul a ceea ce va fi anul acesta. Revendicăm niște drepturi care sunt restante, printre care și norma de hrană, la penitenciare. Suntem un sector care avem foarte mari responsabilități vizavi de securitatea țării. Eu recomand ca guvernanții să-și revină și să se gândească și la talpa țării, nu numai la ei”.

Costin (BNS): Suportăm cele mai mari biruri

„Tema principală a protestului nostru o reprezintă fiscalitatea în România. Astăzi avem o situaţie urâtă pentru cei care intră în categoria socială a salariaţilor. Noi suntem cei care suportăm cele mai mari biruri. Lucru acesta trebuie să se oprească. De ce facem acest protest şi de ce începem această campanie? Pentru că vrem ca anul acesta, când oamenii vor vota, să voteze în cunoştinţă de cauză. Nu vrem să ne mai trezim în campanie electorală cu mesaje de genul: "Vă promitem că o să creştem salariile", "O să creştem pensiile", "O să facem nu ştiu ce alte drăcovenii". Înainte de toate vor trebui să explice de unde aceşti bani, iar bani nu vin decât din sistemul de taxe şi de impozite. Avem o obligaţie asumată în relaţia cu Comisia, eşalonul de reformă fiscală al României. Vrem să ştim în clar despre ce e vorba în acest demers, pentru că dacă vor veni din nou să impoziteze suplimentar munca vom avea o problemă şi vor avea o problemă mai mare cu noi. Vrem să vedem ce gânduri au cu impozitarea capitalului, a averilor, cu nivelul redevenţelor. Gândiţi-vă că, în medie, sunt de trei ori mai mici decât media Uniunii Europene", a declarat Dumitru Costin, la protestul organizat în Piaţa Victoriei, conform Agerpres.

El a afirmat că sistemul de taxe şi impozite, printre altele, finanţează sistemul de securitate socială din România, iar anul trecut am avut mai mult de două milioane de cetăţeni ocupaţi ai României care nu au contribuit la sistemul de pensii sau la cel de sănătate.

"Anul acesta pentru că este an electoral vor să vină cu tot felul de năzbâtii. Spre exemplu, gratuităţi la pachetul de bază în sănătate. Atunci care mai e diferenţa dintre mine, dumneata sau dumneaei, care plătesc contribuţii şi alţii care nu plătesc nimic? Lucrurile acestea se fac strict pentru interes electoral. Vrem să terminăm odată cu acest lucru. De ce facem în an electoral? Pentru că este singurul an în care puterea în democraţie se împarte. Coboară de la ei, care au avut-o timp de patru ani, la cetăţeni. Contează enorm ca oamenii să înţeleagă ce votează, cum votează şi ce soluţii pregătesc pentru următorii patru ani de zile", a precizat Dumitru Costin.

În opinia sa, promisiunile privind creşterile salariale nu pot fi crezute în condiţiile în care datoria datoria publică a României a trecut de 50% din PIB şi conform Legii disciplinei financiare ar trebui îngheţate cheltuielile salariale.

Întrebat câţi sindicalişti participă la protest, acesta a precizat că se aşteaptă la circa 2.000 de persoane.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminică, referitor la protest, că în opinia sa, trebuie făcute deduceri la impozitarea muncii pentru a dezvolta servicii, arătând că s-a săturat de 30 de ani să facem totul după ureche, să nu ne uităm la sisteme care funcţionează.

