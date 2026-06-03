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Foto Sindicaliștii SANITAS protestează azi în Piața Victoriei din Capitală, față de legea salarizării unitare. Manifestația începe la ora 10

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Foto: Facebook / SANITAS

Sindicaliştii SANITAS resping „categoric” proiectul noii legi a salarizării, pe care o consideră „inechitabilă, incompletă şi profund defavorabilă angajaţilor din sistemele publice de sănătate şi asistenţă socială” şi protestează, miercuri, la Bucureşti. Sindicaliştii susţin că, pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Sute de angajaţi din sistem anunţă pe reţelele de socializare că se întreaptă către Capitală.

Sute de sindicalişti din Arad, Sălaj, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Constanţa, Iaşi, dar şi din alte judeţe anunţă, miercuri, pe reţelele de socializare că sunt în drum spre Bucureşti, pentru a participa la protestul organizat de Federaţia Sanitas. Angajaţii din sistemul sanitar vor fi în Piaţa Victoriei şi vor picheta Parlamentul, scrie News.ro. Protestul este autorizat să înceapă la ora 10.00.

Sindicaliştii resping categoric proiectul Legii salarizării unice aflat în dezbatere publică.

„Forma făcută publică reprezintă cea mai proastă variantă a viitoarei legi şi este departe de angajamentele şi principiile discutate cu reprezentanţii guvernului în ultimele luni de negocieri”, au transmis sindicaliştii SANITAS, într-un comunicat de presă.

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Potrivit sindicaliştilor, în loc să aducă majorări de venituri pentru angajaţii din sănătate şi asistenţă socială, „acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea”.

„Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune. Compensaţiile propuse nu acoperă pierderile şi nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, se mai arată în comunicatul de presă.

Sindicaliştii susţin că această lege este inechitabilă: „Nu tratează echilibrat categoriile profesionale şi creează noi diferenţe şi noi nedreptăţi în sistem. Mai mult, este o lege incompletă - există categorii de salariaţi care pur şi simplu au fost omise”.

„Diferenţa dintre ceea ce SANITAS a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătăţii şi ceea ce este prezentat acum este majoră şi greu de explicat. Nu putem considera acest proiect rezultatul unui dialog social real atunci când elementele esenţiale discutate şi asumate în procesul de negociere nu se regăsesc în forma introdusă de Ministerul Muncii în procesul de transparenţă decizională. Avertizăm Guvernul - indiferent dacă este vorba de actuala echipă interimară sau de următoarea - că nu este posibil să ceară stabilitate, performanţă şi asumare din partea angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială, în timp ce construieşte un mecanism salarial care reduce veniturile şi adânceşte inechităţile”, au transmis sindicaliştii SANITAS.

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„SANITAS solicită retragerea proiectului în forma actuală şi reluarea imediată a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate şi a respectului faţă de angajaţii din Sănătate şi din Asistenţă socială (...) Negociem pe acest subiect de doi ani şi n-aţi respectat niciuna dintre cele trei forme la care aţi ajuns după discuţiile cu partenerii sociali”, a declarat Iulian Pope, preşedintele Federaţiei SANITAS din România.

Potrivit acestuia, în final s-a ajuns la un proiect de lege „pe genunchi”, în care s-au găsit bani numai pentru majorările salariale ale parlamentarilor şi ale celor din ministere şi agenţii guvernamentale.

Un protest este anunțat și în fața Ministerului Finanțelor. De altfel, și marți angajații de la stat au oprit munca, nemulțumiți de legea salarizării. În Dolj, peste 200 de angajați de la Finanțe au ieșit în fața instituției revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri, iar la Târgu-Jiu, activitatea tribunalului a fost blocată ore bune.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a prezentat recent proiectul noii legi a salarizării, care a fost supus dezbaterii publice.

Documentul a generat reacţii critice de la mai multe categorii profesionale, fiind anunţate proteste.

Editor : B.E.

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