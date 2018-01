Sindicatul polițiștilor: Carmen Dan să ne părăsească pentru că nu ne merită

În ședința de Guvern de miercuri, premierul nu l-a demis pe șeful Poliției. Mihai Tudose i-a cerut însă acestuia să prezinte un raport detaliat săptămâna viitoare și i-a felicitat pe polițiști pentru că l-au prins pe agresor în două zile. Asta, cu toate că marți, ministrul de Interne Carmen Dan i-a criticat pe oamenii legi și a cerut premierului demiterea șefului Poliției Române și demisia altora. Gestul lui Mihai Tudose, acela de a mulțumi polițiștilor, a fost comentat la Digi24 de Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor.

Oana Zamfir, jurnalist Digi24: O săptămână răgaz pentru a pune la punct un raport de activitate?

Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor: Eu interpretez anunțul într-o logică perfectă. Domnul prim-ministru are corespondent în realitate și a luat deiciza dreaptă până la urmă, pentru că nu poți să demiți un om care are rezultate.

Poliția Română, cu fonduri precare, are rezultate deosebite. Aceste lucruri, în mare parte se datorează lui Despescu și domnul prim-ministru a luat deciza corectă.

Eu cred că „epoca Carmen Dan” s-a încheiat, trebuie să ne părăsească pentru că nu ne merită. Nu pricepe sistemul, nu înțelege nimic, se pronunță fără să aibă nicio probă, doar politic și emoțional.

Doamna Carmen Dan e un bun executant politic, ceea ce dictează Dragnea, ea încearcă să transforme în practică, ori noi vrem să ne guvernăm după legi, dupa Constituție și nu după emoții și după dictare.



Oana Zamfir: E o notă bună faptul că premierul i-a apreciat pe polițiști pentru că au prins făptașul în două zile? Asta, după toate criticile aduse ieri de ministrul de Interne... Este de natură să îmbunătățească imaginea Poliției Române?

Dumitru Coarnă: Categoric, da! E foarte bună aprecierea premierului. Poliția română, într-un timp record, ajunge la un autor pentru o infracțiune de mare pericol. Poliția Română a reușit să probeze încă două-trei infracțiuni, inițial cu „Autor Necunoscut” - 2009, 2012, 2015. Infracțiuni rămase inițial cu „AN” unde doamna Carmen Dan se pronunță în necunoștință de cauză, cum că s-ar fi prescris. N-a avut decența să verifice cel puțin, sau să citească Codul Penal.

Deci Poliția Română sub conducerea lui Despescu a realizat această operațiune de succes. Avem un autor aflat în arest. Noi polițiștii avem o presiune foarte puternică pe noi. Tot poliția l-a prins, poliția a propus arestarea preventivă, a fost arestat, deci judecătorul ne-a certificat munca.