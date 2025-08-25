Live TV

Video Singurul supraviețuitor al tragediei din Munții Iezer-Păpușa va fi audiat după acordul medicilor. Polițiștii au deschis dosar penal

accident_arges3
Argeş: Patru morţi şi un tânăr rănit, după ce un vehicul s-a răsturnat în zona montană Portăreasa. Sursa: ISU Arges/Facebook
Din articol
Avertismentul specialiștilor

Polițiștii au deschis un dosar penal după tragedia din Munții Iezer-Păpușa și așteaptă acordul medicilor pentru a-l audia pe tânărul de 21 de ani, singurul supraviețuitor al accidentului în care patru prieteni au murit după ce mașina de off-road s-a prăbușit într-o prăpastie. Localnicii sunt în stare de șoc, iar specialiștii atrag atenția că tragedia putea fi evitată dacă erau respectate regulile de bază pentru astfel de trasee montane.

Potrivit ultimelor informații, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și așteaptă ca medicii să confirme că tânărul de 21 de ani, internat în stare gravă, poate fi audiat. El este singurul supraviețuitor al tragediei petrecute sâmbătă, când mașina de teren în care se aflau cinci tineri s-a prăbușit într-o prăpastie abruptă.

Supraviețuitorul le-a povestit salvatorilor că prietenul aflat la volan ar fi vrut să testeze puterea vehiculului.

În localitatea Lerești, de unde proveneau doi dintre tinerii decedați, oamenii spun că nu era pentru prima dată când grupul se aventura pe munte cu mașina pregătită pentru off-road.

„Ne pare rău, că sunt doi copii de aici din sat. (...) E foarte periculos, mai ales să mergi cu viteză”, au declarat localnicii.

Primarul Marian Toader susține însă că tinerii nu erau teribiliști.

„Le plăcea muntele și erau responsabili, eu exclud varianta teribilismului. Ștefan știa off-road, și tatăl, și bunicul au avut mașini și știau ce înseamnă muntele și mașina”, a declarat el

Avertismentul specialiștilor

Experții în off-road spun că tragedia putea fi evitată dacă ar fi fost respectate regulile de bază pentru parcurgerea unui traseu montan cu mașina.

„Este o zonă foarte frumoasă, dar totodată și periculoasă. Din ce am înțeles, aveau mașina de trei zile și nu aveau experiență. Părerea mea este că atunci când ieși în teren trebuie să ai o bază: cum folosești treptele, cum abordezi un obstacol. Nu e pentru oricine”, a explicat Ionuț Izbășoiu.

La rândul său, Alexandru Piedemonte a atras atenția că mașina era supraîncărcată și că astfel de ieșiri nu se fac niciodată singur.

„Sunt cinci persoane în mașină. Dacă vezi că nu poți să treci, îi dai pe toți jos și încerci singur. Și alt sfat: nu pleci singur, cu o singură mașină, ci cu cel puțin două.”

Polițiștii urmează să discute cu supraviețuitorul, după ce medicii vor spune că acesta poate fi audiat.

