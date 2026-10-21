Un bărbat care abia își recuperase, prin decizie definitivă a instanței, canabisul prescris de medic, a rămas din nou fără el. O patrulă de jandarmi l-a oprit la doar o oră după ce a ieșit din tribunal. A găsit drogul și i-a deschis un nou dosar penal.

Totul a început în urmă cu doi ani, atunci când bărbatul, împreună cu soția sa, doi români stabiliți în Marea Britanie, au fost opriți la venirea în țară, la Aeroportul Otopeni. În urma verificărilor, asupra lor a fost găsit cannabis, pentru care cei doi aveau o prescripție medicală.

Cannabisul a fost confiscat de procurori, însă dosarul s-a clasat după o vreme, pentru că exista o rețetă medicală. Cu toate acestea, procurorii au cerut, în instanță, ca substanțele interzise în România să rămână asupra autorităților.

După doi ani, Curtea de Apel București a decis să-i înapoieze cannabisul bărbatului. N-a reușit să se bucure prea mult timp tânărul, pentru că, imediat după ce a ieșit din instanță, la aproximativ o oră a fost oprit de jandarmi în timp ce se afla cu avocații săi. Și asupra lor au fost găsiți, din nou, cele 25 de grame de cannabis.

Conform avocatului, jandarmii au invocat legea prin care este pedepsită deținerea ilegală de droguri, așa că bărbatul s-a ales, din nou, cu dosar penal.

Editor : A.C.