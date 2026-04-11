Slujba de Înviere 2026: La ce oră începe și când pot lua credincioșii lumina sfântă

Noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026 marchează, pentru credincioșii ortodocși din România, cel mai important moment religios al anului: slujba de Înviere. Cu această ocazie, bisericile și catedralele devin locuri de adunare pentru numeroși enoriași, reuniți pentru a celebra evenimentul definitoriu al creștinătății. Momentul central al ceremoniei este oferirea luminii sfinte, adusă din altar și împărțită participanților. Gestul simbolizează speranța, comuniunea și reînnoirea sufletească, reflectând semnificațiile profunde ale sărbătorii.

Sărbătoarea Paștelui reflectă una dintre cele mai profunde dimensiuni ale credinței creștine.

La ce oră începe slujba de Înviere în 2026

În Sâmbăta Mare, 11 aprilie 2026, Catedrala Patriarhală din București va fi închisă în intervalul 13:30-19:30, pentru pregătirile dedicate slujbelor pascale. După acest interval, enoriașii sunt așteptați să participe la Canonul Sâmbetei Mari, oficiat de la ora 23:30, moment de reculegere și pregătire înaintea celebrării Învierii Domnului.

La miezul nopții începe Utrenia, punctul central al ceremoniei pascale. Clericii ies din altar purtând lumina sfântă și adresează chemarea „Veniți de luați lumină!”, în timp ce participanții își aprind lumânările și candelele, simboluri ale biruinței vieții asupra morții, alăturându-se rugăciunilor și cântărilor specifice.

În continuare, este citită Evanghelia Învierii, iar slujba continuă cu Sfânta Liturghie până spre dimineață, în jurul orei 02:00-03:00 dimineața, în funcție de programul fiecărei parohii. Întregul ceremonial reunește solemnitatea momentului cu spiritul de comuniune și bucuria specifică sărbătorii.

Duminică, 12 aprilie, în prima zi de Paște, la ora 12:00, are loc slujba cunoscută drept „A doua Înviere”, oferind credincioșilor prilejul de a participa din nou la rugăciune și de a primi binecuvântarea preoților.

Când începe Săptămâna Luminată 2026

Săptămâna Luminată debutează duminică, odată cu prima zi de Paște, și continuă în toată săptămâna următoare, fiind o perioadă dedicată bucuriei și contemplării semnificației Învierii lui Hristos. În acest interval, accentul este pus pe lumină, speranță și comuniune, în timp ce tradițiile specifice marchează începutul unui nou ciclu spiritual.

Din respect pentru importanța acestei sărbători, în Săptămâna Luminată nu se oficiază slujbe de pomenire pentru cei trecuți în neființă, pentru a menține caracterul festiv și solemn al perioadei.

Programul slujbelor speciale din Săptămâna Luminată

Luni, 13 aprilie

07:30 - Ceasurile Paștilor și Utrenia;

09:30 - Sf. Liturghie;

16:00 - Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii.

Marți, 14 aprilie

07:30 - Ceasurile Paștilor și Utrenia;

09:30 - Sf. Liturghie;

16:00 - Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii.

Miercuri, 15 aprilie

07:30 - Ceasurile Paștilor și Utrenia;

09:00 - Sf. Liturghie;

16:00 - Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii.

Joi, 16 aprilie

07:30 - Ceasurile Paștilor și Utrenia;

09:00 - Sf. Liturghie;

16:00 - Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii.

Vineri, 17 aprilie

07:30 - Ceasurile Paștilor și Utrenia;

09:30 - Sf. Liturghie și Sfințirea mică a apei;

16:00 - Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii.

Sâmbătă, 18 aprilie

07:30 - Ceasurile Paștilor și Utrenia;

09:00 - Sf. Liturghie;

16:00 - Ceasul IX, Vecernia și Litia;

18:00 - Acatistul Învierii.

