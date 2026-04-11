Slujba de Înviere 2026: La ce oră începe și când pot lua credincioșii lumina sfântă

Data publicării:
Slujba de Înviere. Inquam foto George Calin
La ce oră începe slujba de Înviere în 2026 Când începe Săptămâna Luminată 2026

Noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026 marchează, pentru credincioșii ortodocși din România, cel mai important moment religios al anului: slujba de Înviere. Cu această ocazie, bisericile și catedralele devin locuri de adunare pentru numeroși enoriași, reuniți pentru a celebra evenimentul definitoriu al creștinătății. Momentul central al ceremoniei este oferirea luminii sfinte, adusă din altar și împărțită participanților. Gestul simbolizează speranța, comuniunea și reînnoirea sufletească, reflectând semnificațiile profunde ale sărbătorii.

Sărbătoarea Paștelui reflectă una dintre cele mai profunde dimensiuni ale credinței creștine.

La ce oră începe slujba de Înviere în 2026

În Sâmbăta Mare, 11 aprilie 2026, Catedrala Patriarhală din București va fi închisă în intervalul 13:30-19:30, pentru pregătirile dedicate slujbelor pascale. După acest interval, enoriașii sunt așteptați să participe la Canonul Sâmbetei Mari, oficiat de la ora 23:30, moment de reculegere și pregătire înaintea celebrării Învierii Domnului.

La miezul nopții începe Utrenia, punctul central al ceremoniei pascale. Clericii ies din altar purtând lumina sfântă și adresează chemarea „Veniți de luați lumină!”, în timp ce participanții își aprind lumânările și candelele, simboluri ale biruinței vieții asupra morții, alăturându-se rugăciunilor și cântărilor specifice.

În continuare, este citită Evanghelia Învierii, iar slujba continuă cu Sfânta Liturghie până spre dimineață, în jurul orei 02:00-03:00 dimineața, în funcție de programul fiecărei parohii. Întregul ceremonial reunește solemnitatea momentului cu spiritul de comuniune și bucuria specifică sărbătorii.

Duminică, 12 aprilie, în prima zi de Paște, la ora 12:00, are loc slujba cunoscută drept „A doua Înviere”, oferind credincioșilor prilejul de a participa din nou la rugăciune și de a primi binecuvântarea preoților.

Când începe Săptămâna Luminată 2026

Săptămâna Luminată debutează duminică, odată cu prima zi de Paște, și continuă în toată săptămâna următoare, fiind o perioadă dedicată bucuriei și contemplării semnificației Învierii lui Hristos. În acest interval, accentul este pus pe lumină, speranță și comuniune, în timp ce tradițiile specifice marchează începutul unui nou ciclu spiritual.

Din respect pentru importanța acestei sărbători, în Săptămâna Luminată nu se oficiază slujbe de pomenire pentru cei trecuți în neființă, pentru a menține caracterul festiv și solemn al perioadei.

Programul slujbelor speciale din Săptămâna Luminată

Luni, 13 aprilie

  • 07:30 - Ceasurile Paștilor și Utrenia;
  • 09:30 - Sf. Liturghie;
  • 16:00 - Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii.

Marți, 14 aprilie

  • 07:30 - Ceasurile Paștilor și Utrenia;
  • 09:30 - Sf. Liturghie;
  • 16:00 - Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii.

Miercuri, 15 aprilie

  • 07:30 - Ceasurile Paștilor și Utrenia;
  • 09:00 - Sf. Liturghie;
  • 16:00 - Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii.

Joi, 16 aprilie

  • 07:30 - Ceasurile Paștilor și Utrenia;
  • 09:00 - Sf. Liturghie;
  • 16:00 - Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii.

Vineri, 17 aprilie

  • 07:30 - Ceasurile Paștilor și Utrenia;
  • 09:30 - Sf. Liturghie și Sfințirea mică a apei;
  • 16:00 - Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii.

Sâmbătă, 18 aprilie

  • 07:30 - Ceasurile Paștilor și Utrenia;
  • 09:00 - Sf. Liturghie;
  • 16:00 - Ceasul IX, Vecernia și Litia;
  • 18:00 - Acatistul Învierii.

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
4
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
5
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Te-ar putea interesa și:
Rugăciune Sâmbăta Mare. Foto Getty Images
Sâmbăta Mare: Rugăciunea care îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Învierii Domnului
oameni cu lumanari in biserica sfantului mormant
Sfânta Lumină va fi adusă astăzi în România de la Ierusalim. Care e planul de rezervă dacă situația din Orientul Mijlociu se complică
masa de paste
Consultant financiar, despre costurile de Paște: „Bugetul pentru o familie ajunge la 800-1.000 de lei. După sărbători vedem impactul”
Rugăciune Vinerea Mare. Foto Getty Images
Ce rugăciune se rostește în Vinerea Mare 2026, înainte de Paște. Semnificația Prohodului Domnului
Rețete de drob pentru Paște 2026. Foto Getty Images
Cele mai bune rețete de drob de miel și pui pentru Paște 2026. Secretele bucătarilor pentru un preparat fraged și aromat
Recomandările redacţiei
Peter Magyar's Tisza party/ 1848 commemoration, Budapest, Hungary
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în...
NASA Artemis Moonshot
„O misiune perfect îndeplinită”. Capsula Orion a misiunii Artemis II...
Military strategist drawing a red line from Iran to Oman on a map
Eugen Rădulescu: „Mă întreb cum naiba nu a prevăzut nimeni închiderea...
The ammunition lies against the background of the EU flag, emphasising the theme of military supplies and NATO
SUA cer mai mult de la NATO, dar trimit semnale mixte. Ce înseamnă...
Ultimele știri
Sâmbăta Mare 2026: Cea mai importantă zi înainte de Paște. Ce obicei trebuie să respecte românii în noaptea de Înviere
După succesul misiunii Artemis II, Trump anunță că „următoarea etapă este Marte”
Cota de popularitate „reală” a lui Putin, cea mai mică de la începutul războiului. Câți ruși mai cred în el
Citește mai multe
