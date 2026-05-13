SMS-uri cu amenzi rutiere false trimise în numele sistemului e-Sigur. La ce să fiți atenți și cum vă protejați parolele și banii

Radar din cadrul sistemului e-Sigur. Foto: Poliția Română/ Facebook

Mai mulți șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului e-Sigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă.

„Încălcarea regulilor de circulație a fost înregistrată și încărcată în sistemul inteligent de monitorizare” - așa sună un mesaj pe care mulți români l-au primit în ultimele săptămâni și care, sub aparența unei notificări din partea statului român cu privire la o amendă care trebuie plătită, ascunde de fapt o tentativă de înșelăciune sau furt de parole.

Hackerii se folosesc pentru a trimite aceste SMS-uri de sistemul de monitorizare inteligentă a traficului e-Sigur, care a fost montat pe principalele rute din țară pentru a preveni accidentele rutiere. Sistemul trimite automat amenzi șoferilor care încalcă regulile de circulație.

Doar că aici vorbim de o simplă escrocherie căruia nu trebuie să-i dăm curs. Aceste mesaje conțin deseori greșeli de exprimare, iar prefixul de la care sunt trimise este dubios. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română.

Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul conținut în mesaj. În caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau, mai rău, a banilor este unul major, avertizează autoritățile.

