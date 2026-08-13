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Video Șoferul care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului a fost evaluat de o comisie medicală. Ce le-a spus anchetatorilor

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Foto: Captură video Digi24
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Șoferul implicat în accidentul grav produs marți seară în centrul istoric al Brașovului, în urma căruia doi pietoni au murit, iar un al treilea a fost grav rănit, a fost supus unei evaluări medicale de specialitate. Bărbatul de 50 de ani le-ar fi spus anchetatorilor că i s-a făcut rău la volan și că nu își amintește momentul în care mașina a ajuns pe trotuar și i-a lovit pe cei trei pietoni.

Bărbatul a fost prezentat în fața unei comisii medicale și urmează să fie întocmit un raport în urma investigațiilor, potrivit unor surse Digi24. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă șoferul a suferit o problemă medicală care ar putea explica pierderea controlului asupra mașinii.

Bărbatul nu ar fi prezentat documente medicale care să ateste că fusese diagnosticat anterior cu epilepsie sau cu o altă afecțiune care i-ar fi putut provoca pierderea bruscă a conștienței.

La audieri, șoferul ar fi declarat că nu își amintește ce s-a întâmplat în momentele premergătoare accidentului. El ar fi susținut că i s-a făcut rău și că nu își amintește cum a trecut cu mașina peste rondul de flori din sensul giratoriu și nici momentul în care i-a lovit pe pietonii care se aflau pe trotuar. Bărbatul ar fi spus că și-a revenit abia la spital, relatează Știrile ProTV.

Șoferul a fost și el rănit în urma accidentului. Bărbatul a suferit leziuni la nivelul feței și mai multe fracturi costale, însă a refuzat internarea, potrivit aceleiași surse. Bărbatul administrează o firmă de instalații și, potrivit polițiștilor, are permis de conducere de 33 de ani și a avut o singură abatere de la legislația rutieră.

Accidentul s-a produs marți seară, pe strada Mureșenilor, în centrul istoric al Brașovului. Șoferul de 50 de ani a pierdut controlul asupra mașinii, a trecut peste sensul giratoriu, iar autoturismul a ajuns pe trotuar, unde a lovit trei pietoni.

Doi dintre aceștia au murit, iar cel de-al treilea a fost grav rănit și se află în continuare internat. Una dintre persoanele care și-au pierdut viața era din Germania, iar cealaltă din Piatra Neamț. Pietonul aflat în stare gravă este, de asemenea, din Germania.

Ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul. Raportul comisiei medicale ar urma să ofere informații importante pentru stabilirea cauzei pentru care șoferul a pierdut controlul mașinii.

Editor : M.I.

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