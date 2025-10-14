Șoferul care a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni în București a fost arestat preventiv

Tânărul care a produs, luni, accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea unui copil de doi ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cercetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Magistraţii de la Judecătoria Sectorului 4 au admis, marţi, propunerea procurorilor şi au emis mandat de aerestare opreventivă pentru 30 de zile pe numele tânărului care a produs accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea unui copil de doi ani, conform News.ro.

Accidentul a avut loc, luni după-amiază, pe Şoseaua Berceni, nr. 50.

„Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Şos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior). În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

De asemenea, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroşat iniţial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în aşteptare, pe sensul opus de circulaţie.

„Din verificările efectuate, a rezultat că, în urma impactului iniţial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

