Șoferul din Brașov care a ucis cu mașina doi turiști a fost reținut, a anunțat IPJ Brașov. Polițiștii au descoperit că acesta suferea de epilepsie, dar și-a întrerupt tratamentul, ceea ce i-a cauzat o criză la volan. Șoferul va fi dus vineri în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

„Actele medicale pe care polițiștii le-au adunat și concluziile medicilor specialiști, pentru că imediat una dintre ipoteze după accident este că ar fi putut surveni o stare medicală, pentru că au fost excluse celelalte ipoteze, să aibă acea pierdere a deplasării, arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică. A urmat un tratament pe care conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere și că în orice moment afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător auto.

Vorbim de o afecțiune cronică care creează convulsii și care poate duce la pierderea temporară a conștiinței conducătorului auto.

În actele medicale rezultă acest diagnostic (- criză de epilepsie n.red.).

În cursul serii de ieri, conducătorul a fost citat la sediul unității de Poliție. A fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a declarat inspectorul de Poliție Daniel Zontea.

Victimele accidentului grav produs marţi seară în municipiul Braşov, unde un bărbat a lovit cu maşina trei pietoni aflaţi pe trotuar, sunt un cetăţean român şi doi germani, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, care a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă în acest caz. Şoferul nu consumase alcool, au stabilit anchetatorii.

Editor : A.C.