Live TV

Video Șoferul care a ucis doi oameni la Brașov a fost reținut. Anunțul Poliției despre starea lui de sănătate în timpul accidentului

Data actualizării: Data publicării:
sofer masina accident brasov
Șoferul care a ucis doi oameni în Brașov, pe trotuar, avea un diagnostic de epilepsie și a întrerupt conștient tratamentul. Foto: captura video Codlea-Info.ro/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Șoferul din Brașov care a ucis cu mașina doi turiști a fost reținut, a anunțat IPJ Brașov. Polițiștii au descoperit că acesta suferea de epilepsie, dar și-a întrerupt tratamentul, ceea ce i-a cauzat o criză la volan. Șoferul va fi dus vineri în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

„Actele medicale pe care polițiștii le-au adunat și concluziile medicilor specialiști, pentru că imediat una dintre ipoteze după accident este că ar fi putut surveni o stare medicală, pentru că au fost excluse celelalte ipoteze, să aibă acea pierdere a deplasării, arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică. A urmat un tratament pe care conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere și că în orice moment afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător auto. 

Vorbim de o afecțiune cronică care creează convulsii și care poate duce la pierderea temporară a conștiinței conducătorului auto. 

În actele medicale rezultă acest diagnostic (- criză de epilepsie n.red.). 

În cursul serii de ieri, conducătorul a fost citat la sediul unității de Poliție. A fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a declarat inspectorul de Poliție Daniel Zontea. 

Victimele accidentului grav produs marţi seară în municipiul Braşov, unde un bărbat a lovit cu maşina trei pietoni aflaţi pe trotuar, sunt un cetăţean român şi doi germani, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, care a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă în acest caz. Şoferul nu consumase alcool, au stabilit anchetatorii. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
3
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
4
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
5
Rusia a făcut o declarație neașteptată privind reluarea negocierilor de pace din Ucraina
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Digi Sport
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident brasov
Anunțul procurorilor după accidentul din centrul Brașovului, unde un șofer a lovit cu mașina trei turiști aflați pe trotuar
Indicatorul cu o săgeată roșie și una neagră. Foto Getty Images
Indicatorul cu două săgeți care îi poate încurca pe șoferi în trafic. Cine are prioritate și cum se aplică regula
volan mașină
Polonia intenționează să-i bage în închisoare pe șoferii în stare de ebrietate
Semnalizare sens giratoriu. Foto Getty Images
Semnalizarea în sensul giratoriu: greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile Poliției Române
sofer la volan
Camere obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile noi. O nouă regulă adoptată la nivelul Uniunii Europene
Recomandările redacţiei
terenuri stat constructii
Afaceri nelegale cu terenurile statului. Șeful instituției: „E...
bec aprins
Românii cu baterii de stocare au furnizat aseară energie în rețeaua...
pompa de benzina motorina
Motorina a ajuns mai scumpă decât combustibilul pentru avioane în...
drona militara Shahed in aer
Avioane NATO au doborât o dronă intrată în spațiul aerian al...
Ultimele știri
Probleme la bordul portavionului USS Abraham Lincoln, din Orientul Mijlociu. Nava va fi retrasă și înlocuită
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
Preţurile combustibililor în Bulgaria ar urma să scadă în următoarele luni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de succes după Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Universul le deschide toate...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, amintiri epocale cu Franco Baresi. Cum au spionat italienii Steaua în 1989 la București
editiadedimineata.ro
Criza din Ceuta, transformată în armă informațională. Conturi asociate Rusiei au amplificat narațiuni ale...
Fanatik.ro
Președintele clubului din SuperLiga, acuze uluitoare la adresa sistemului VAR: „Nu a funcționat! Arbitrii...
Adevărul
Cum au ajuns lubenițele de Gottlob în Marea Britanie. 20 de tone de pepeni din Timiș au fost livrate la...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria: Când se urează, de fapt, „La mulți ani” și ce este strict interzis să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Exclus! David Popovici nici nu se atinge de alimentul consumat zilnic de milioane de români
Pro FM
Travis Kelce, prima declarație despre nunta cu Taylor Swift: „Cea mai frumoasă noapte din viața mea”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Halle Berry, imaginea senzualității într-o rochie foarte decoltată. Fanilor nu le vine să creadă câți ani...
Adevarul
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului
Newsweek
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de români ca să iasă mai repede la pensie?
Digi FM
Brad Pitt, mărturisiri tulburătoare despre cea mai întunecată perioadă din viaţa sa: „Nu vedeam nicio ieșire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Modul în care e distribuită grăsimea corporală contează mai mult decât credeai. Ce au descoperit cercetătorii...
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Cine ar putea fi noul James Bond. Un actor cunoscut, analizat la modul cel mai serios de producători
UTV
Alexandra Stan a vorbit despre momentele dificile de după naștere. „24 de ore la Terapie Intensivă”