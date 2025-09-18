Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară

Un fenomen astronomic spectaculos va putea fi observat vineri, 19 septembrie, cu aproximativ 90 de minute înainte de răsărit. Luna în formă de semilună, planeta Venus și steaua strălucitoare Regulus se vor alinia pe cerul estic, la o distanță mai mică decât lățimea unui deget ridicat spre cer, potrivit Live Science.

Vizibilă jos pe cerul estic, la aproximativ 90 de minute înainte de răsărit, luna în scădere va fi luminată în proporție de aproximativ 6%. Semiluna în sine va fi o priveliște deosebită, datorită fenomenului de „Earthshine”, lumina soarelui reflectată de Pământ înapoi pe partea întunecată a lunii. Spectacolul va fi vizibil atât cu ochiul liber, cât și prin binocluri simple pentru observații astronomice.

Venus și Regulus vor fi foarte aproape, însă poziția lor exactă pe cer va depinde de locul din care privești. De exemplu, pe coasta de est a Americii de Nord, cei care privesc cerul vor vedea o aliniere aproape perfectă a lunii, lui Venus și a lui Regulus, într-o linie dreaptă ce acoperă abia un grad de cer. Pe coasta de vest a Americii de Nord, va fi mai mult o apropiere într-un grup, formând un triunghi vag desenat de lună, Venus și Regulus.

În ceea ce privește luminozitatea, va exista o ierarhie clară. Luna va străluci mult peste toate, urmată de Venus, extrem de puternic, apoi de Regulus, care va părea palid prin comparație. De fapt, Venus (magnitudine -3,8) va fi de aproximativ 110 ori mai strălucitoare decât Regulus (magnitudine 1,3). (În astronomie, o magnitudine mică sau negativă corespunde unui obiect mai luminos.)

Cei din nord-estul Canadei, Groenlanda, Europa de Vest și Africa de Nord vor vedea o conjuncție și mai spectaculoasă, luna eclipsând pentru scurt timp planeta Venus (trecând prin fața ei și blocând-o). Potrivit site-ului In-The-Sky.org, poziția celor trei obiecte va varia în funcție de locul observatorului, deoarece luna este atât de aproape de Pământ încât poziția ei pe cer poate varia cu până la 2 grade la nivel global. Asta înseamnă și că aceste ocultații lunare pot fi văzute doar din anumite zone de pe Pământ, nu de pretutindeni.

În zilele următoare după această conjuncție apropiată, luna se va micșora și va deveni Lună Nouă pe 21 septembrie, provocând o eclipsă parțială de Soare vizibilă din Noua Zeelandă, Antarctica și Pacificul de Sud-Vest. Pe 22 septembrie, echinocțiul de toamnă va aduce zile și nopți aproximativ egale pe întreaga planetă, marcând începutul nopților mai lungi pentru observarea cerului în emisfera nordică. Venus va rămâne vizibilă ca strălucitoarea „Stea a dimineții” pentru restul lunii.

Editor : Ș.A.