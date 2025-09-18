Live TV

Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară

Data publicării:
Cerul nopții cu Luna, Jupiter și Venus
Foto: Profimedia Images

Un fenomen astronomic spectaculos va putea fi observat vineri, 19 septembrie, cu aproximativ 90 de minute înainte de răsărit. Luna în formă de semilună, planeta Venus și steaua strălucitoare Regulus se vor alinia pe cerul estic, la o distanță mai mică decât lățimea unui deget ridicat spre cer, potrivit Live Science.

Vizibilă jos pe cerul estic, la aproximativ 90 de minute înainte de răsărit, luna în scădere va fi luminată în proporție de aproximativ 6%. Semiluna în sine va fi o priveliște deosebită, datorită fenomenului de „Earthshine”, lumina soarelui reflectată de Pământ înapoi pe partea întunecată a lunii. Spectacolul va fi vizibil atât cu ochiul liber, cât și prin binocluri simple pentru observații astronomice.

Venus și Regulus vor fi foarte aproape, însă poziția lor exactă pe cer va depinde de locul din care privești. De exemplu, pe coasta de est a Americii de Nord, cei care privesc cerul vor vedea o aliniere aproape perfectă a lunii, lui Venus și a lui Regulus, într-o linie dreaptă ce acoperă abia un grad de cer. Pe coasta de vest a Americii de Nord, va fi mai mult o apropiere într-un grup, formând un triunghi vag desenat de lună, Venus și Regulus.

În ceea ce privește luminozitatea, va exista o ierarhie clară. Luna va străluci mult peste toate, urmată de Venus, extrem de puternic, apoi de Regulus, care va părea palid prin comparație. De fapt, Venus (magnitudine -3,8) va fi de aproximativ 110 ori mai strălucitoare decât Regulus (magnitudine 1,3). (În astronomie, o magnitudine mică sau negativă corespunde unui obiect mai luminos.)

Cei din nord-estul Canadei, Groenlanda, Europa de Vest și Africa de Nord vor vedea o conjuncție și mai spectaculoasă, luna eclipsând pentru scurt timp planeta Venus (trecând prin fața ei și blocând-o). Potrivit site-ului In-The-Sky.org, poziția celor trei obiecte va varia în funcție de locul observatorului, deoarece luna este atât de aproape de Pământ încât poziția ei pe cer poate varia cu până la 2 grade la nivel global. Asta înseamnă și că aceste ocultații lunare pot fi văzute doar din anumite zone de pe Pământ, nu de pretutindeni.

În zilele următoare după această conjuncție apropiată, luna se va micșora și va deveni Lună Nouă pe 21 septembrie, provocând o eclipsă parțială de Soare vizibilă din Noua Zeelandă, Antarctica și Pacificul de Sud-Vest. Pe 22 septembrie, echinocțiul de toamnă va aduce zile și nopți aproximativ egale pe întreaga planetă, marcând începutul nopților mai lungi pentru observarea cerului în emisfera nordică. Venus va rămâne vizibilă ca strălucitoarea „Stea a dimineții” pentru restul lunii.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
3
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
stadioane in targoviste
5
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a făcut anunțul: ”Hainele nu sunt incluse” FOTO
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a făcut anunțul: ”Hainele nu sunt incluse” FOTO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 21 NOI 2024
Ministrul Energiei, la interviurile Digi24.ro: „Ne asigurăm că vom...
Nationwide Strikes Over Budget - Lyon, France - 18 Sep 2025
„Zi neagră” în Franța: sute de mii de oameni se mobilizează contra...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Angajații Guvernului spun că șeful Cancelariei lui Bolojan le-a cerut...
Ultimele știri
Putin vrea ca veteranii din așa-numita „Operațiune Militară Specială” să ocupe funcții de conducere în partidele din Rusia
Proiectul de la Senat care incriminează avortul, criticat dur: „practici comuniste și putiniste. Amintește de decretul lui Ceaușescu”
Noi șefi la Autoritatea Vamală Română: Alexandru Bogdan Bălan este preşedinte, iar Savin Mihai, vicepreşedinte
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
De ce este UE interesată să exploateze resursele energetice regenerabile de pe Lună. „Ordinea globală a fost zguduită puternic”
Eclipsă de Lună în septembrie 2025. Foto Getty Images
Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie. Fenomen astronomic rar, vizibil și în România. Când poate fi observată „Luna sângerie”
litoral
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu
profimedia-0775164701
Prăbușirea criptomonedelor TerraUSD şi Luna: Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, recunoaşte fraude de miliarde de dolari, în SUA
Luna si Pâmântul
Un laborator din China a inventat o maşină care poate produce cărămizi pe Lună. Cum vor arăta casele
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre momentul devastator în care a deconectat-o de la aparate pe Lisa Marie: "Spiritul...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Crezi că ai IQ de Einstein? Atunci poţi găsi în imagine alt număr în afară de 5610, în doar 7 secunde
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Așteaptă al patrulea copil...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ce mesaj i-a transmis Robert De Niro lui Owen Cooper, după ce puștiul din „Adolescence” a câștigat premiul...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”