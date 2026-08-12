Spectacol rar pe cer, astăzi: Eclipsa de Soare, urmată de Perseide. Orele și zonele din România cu cea mai bună vizibilitate

Două dintre cele mai așteptate fenomene astronomice ale anului au loc miercuri, 12 august 2026. Eclipsa de Soare va putea fi observată parțial din nord-vestul României, în apropierea apusului, iar după lăsarea întunericului, atenția se va îndrepta către Perseide. Activitatea curentului de meteori va crește pe parcursul nopții și va atinge intensitatea maximă spre dimineață.

Următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România se va produce la 2 august 2027. Și atunci, de pe teritoriul țării, fenomenul va putea fi urmărit numai în fază parțială.

Eclipsa de Soare din 12 august 2026

Primul fenomen al zilei se va produce în cursul serii, atunci când Luna va trece între Pământ și Soare. Discul solar va fi acoperit complet numai în regiunile traversate de banda de totalitate, în timp ce observatorii aflați în afara acestui traseu vor putea vedea doar o fază parțială.

Banda de totalitate va traversa Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare. Momentul în care Luna va acoperi complet Soarele va putea fi urmărit numai din interiorul acestei zone înguste, cu o lățime de cel mult 294 de kilometri.

Punctul maxim al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei. În acea regiune, totalitatea va dura aproximativ două minute și 18 secunde.

„Eclipsa din 12 august 2026 este prima de acest tip observabilă din Europa continentală după evenimentul din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. Precizarea se referă la partea continentală a Europei. În intervalul care a urmat au existat eclipse totale vizibile din regiuni situate la limita geografică a continentului, printre care Antalya, în Turcia, la 29 martie 2006, și arhipelagul Novaia Zemlea, din nordul Rusiei, la 1 august 2008.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Orașele din România în care poate fi urmărită eclipsa

Cele mai bune condiții de observare vor exista în extremitatea nord-vestică a țării, unde Luna va acoperi o parte mai mare din discul solar. La Carei, eclipsa va începe în jurul orei 20:21 și va ajunge la faza maximă aproximativ la 20:45, cu numai câteva minute înainte de apus.

Fenomenul va putea fi urmărit și din Salonta, Oradea, Marghita, Satu Mare, Arad și Timișoara. Procentul din discul Soarelui acoperit de Lună va depăși 30% în mai multe dintre aceste localități și va ajunge la aproximativ 33% în zona orașelor Salonta și Oradea, potrivit informațiilor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”

Din București și din regiunile estice ale țării, evenimentul nu va putea fi observat, deoarece Soarele va coborî sub orizont înainte ca faza parțială să devină vizibilă.

Cum poate fi observată eclipsa în siguranță

Privirea directă către Soare fără protecție adecvată poate provoca leziuni grave și ireversibile ale retinei, chiar dacă o parte importantă a discului său este acoperită de Lună.

„Cea mai simplă metodă de a urmări fenomenul cu ochiul liber este folosirea ochelarilor speciali pentru eclipse. Aceștia trebuie să fie destinați în mod explicit observațiilor solare și să respecte standardul internațional ISO 12312-2. Înainte de utilizare, este important ca filtrul să fie verificat cu atenție. Ochelarii care prezintă zgârieturi, fisuri, perforații sau orice alt tip de deteriorare nu trebuie utilizați.

O alternativă o reprezintă și filtrele de sudură cu gradul de protecție corespunzător, fiind recomandată nuanța 14. Nu orice sticlă de sudură sau material întunecat este însă potrivit pentru privirea directă a soarelui, motiv pentru care trebuie utilizat doar un produs care oferă protecția adecvată.

Pentru observarea eclipsei prin telescoape sau binocluri sunt necesare dispozitive solare special concepute pentru instrumente optice. Printre variantele potrivite se numără cele realizate din materiale precum Mylar, cu condiția să fie produse și comercializate în mod expres pentru observații ale Soarelui. Filtrele speciale trebuie utilizate pe întreaga durată a observațiilor.

Filtrele Mylar sunt folii subțiri, special tratate, care reduc intensitatea luminii solare până la un nivel sigur pentru ochi. Ele blochează radiațiile periculoase și permit observarea eclipselor fără risc de afectare a retinei.

Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecția necesară, indiferent de cât de închise sunt lentilele. Telescoapele, binoclurile și aparatele foto nu trebuie îndreptate către Soare fără filtre solare montate în partea frontală a instrumentelor. Lumina concentrată prin lentile poate deteriora vederea într-un timp foarte scurt și poate afecta echipamentele optice.”, a adăugat specialistul în astronomie

Pentru a vedea eclipsa, observatorii vor avea nevoie de un orizont liber, fără clădiri, copaci sau alte obstacole. Vizibilitatea efectivă va depinde de condițiile meteorologice și de gradul de înnorare.

Perseidele ating maximul de activitate în noaptea de 12 spre 13 august

După apus, atenția se va îndrepta către Perseide, unul dintre cei mai cunoscuți și mai spectaculoși curenți de meteori ai anului. Deși fenomenul este numit popular „ploaie de stele”, dârele luminoase nu sunt produse de corpuri stelare, ci de particule cosmice care pătrund cu viteză mare în atmosfera terestră.

„ Cele mai bune condiții pentru observare vor fi în nopțile de 12 spre 13 august și 13 spre 14 august, când cerul va permite surprinderea atât a intensificării, cât și a diminuării treptate a curentului. În practică, intervalul 11-14 august oferă cele mai mari șanse de a vedea numeroase „stele căzătoare”, dacă cerul este senin și poluarea luminoasă este redusă.

Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei, când constelația Perseu se ridică suficient de mult deasupra orizontului, iar numărul meteorilor vizibili poate crește semnificativ.”, a adăugat Adrian Șonka

Unde poate fi observată „ploaia de stele”

Spre deosebire de eclipsă, care va putea fi văzută numai dintr-o parte a țării, Perseidele pot fi observate de pe întreg teritoriul României, dacă cerul este senin.

„Pentru o experiență cât mai bună, observațiile trebuie făcute din locuri cu cer întunecat, ferite de poluarea luminoasă. Zonele rurale, regiunile montane sau locurile aflate la marginea marilor orașe sunt cele mai potrivite pentru urmărirea fenomenului. În condiții ideale, cu un cer curat și fără lumină artificială, pot fi observați până la 100 de meteori pe oră. În schimb, din marile orașe, unde iluminatul public reduce vizibilitatea, numărul meteorilor observați scade, de regulă, la 10-20 pe oră.

Luna nu va afecta observațiile Perseidelor în 2026

Sunt vești bune pentru pasionații de astronomie, deoarece în 2026, condițiile de observare a curentului de meteori Perseide vor fi favorabile, deoarece luminozitatea redusă a Lunii nu va diminua vizibilitatea fenomenului. În lipsa luminii puternice a satelitului natural al Pământului, observatorii aflați în zone cu cer întunecat vor avea șanse mai mari să urmărească un număr ridicat de meteori pe parcursul nopții.

Numele „Perseide” provine de la constelația Perseu, din direcția căreia meteorii par să apară pe bolta cerească. În realitate, este vorba despre un efect de perspectivă: particulele pătrund în atmosfera terestră din spațiu, iar punctul aparent din care par să provină este numit, în astronomie, radiant. Fenomenul luminos observat de pe Pământ este produs de particule extrem de mici, de regulă cu un diametru mai mic de un milimetru.

În momentul în care acestea pătrund în atmosfera terestră cu viteze foarte mari, aerul din jur se încălzește și se aprinde, lăsând pentru o fracțiune de secundă o dâră luminoasă. Acest fenomen poartă numele de meteor.”, conchide sursa Digi24.ro

Editor : C.S.