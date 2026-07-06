Spitalul Județean din Botoșani a chemat pompierii din cauza unor posibile scăpări de gaze. Mirosul venea, de fapt, din canalizare

Pompierii s-au deplasat, luni dimineaţă, în curtea Spitalului Judeţean Botoşani după ce în zonă a fost semnalat miros de gaz. Echipele de intervenţie au stabilit însă că mirosul provenea de la canalizare.

„Pompierii botoşăneni au fost solicitaţi, în urmă cu puţin timp, pentru a asigura măsurile de prevenire în cazul unei posibile scăpări de gaze, pe strada Marchian, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, potrivit News.ro.

Ei au menţionat că la faţa locului s-au deplasat două echipaje din cadrul Detaşamentului Botoşan, cu două autospeciale de intervenţie şi echipamente specifice pentru măsurarea concentraţiei de gaz metan şi o echipă a furnizorului de gaze naturale.

În urma verificiărilor, pompierii au constatat că mirosul provenea de la canalizare.

Editor : M.B.