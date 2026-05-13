Live Text Summitul B9. Cel mai important eveniment diplomatic organizat la București în acest an

Nicușor Dan, Volodimir Zelenski și Mark Rutte la summitul B9 de la Vilnius. Foto: presidency.ro
Capitala României va deveni cel mai urmărit oraș astăzi, datorită Summitului București 9, găzduit de către președintele țării, Nicușor Dan. La  evenimentul din acest an vor fi marcate mai multe premiere notabile, Pentru prima dată la o asemenea întrunire participă și țările nordice, care au aderat recent la NATO. La București vor fi prezenți, printre alții, șeful Alianței, dar și președintele Ucrainean, Volodimir Zelenski. Digi24.ro vă ține la curent, în timp real, cu cele mai importante momente din timpul evenimentului. 

Reprezentantul administrației Trump a sosit la București

ACTUALIZARE 08.29: Thomas G. DiNanno, sub-secretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională la Departamentul de Stat al SUA și reprezentant al președintelui Donald Trump la Summitul B9, a anunțat pe X sosirea sa în România: „Sosesc în România pentru a reprezenta Statele Unite la Summitul B9. Bună seara, București!!”

Ce este B9

Formatul Bucureşti 9 (B9) este o iniţiativă româno-poloneză dedicată aspectelor de securitate specifice Flancului Estic al NATO, care reuneşte statele aliate de pe Flancul Estic.

A fost lansat în 2015, la Bucureşti, la iniţiativa comună a Preşedinţilor României, Klaus Iohannis, şi Poloniei, Andrzej Duda, ca răspuns la deteriorarea situaţiei de securitate în urma anexării ilegale a Crimeii.

Din 2022, Formatul a discutat frecvent implicaţiile substanţiale ale războiului lansat de Federaţia Rusă asupra Ucrainei, la diferite niveluri, servind şi ca platformă de consultare transatlantică cu SUA.

Lista participanților

  • Secretarul General NATO, Mark Rutte;
  • Preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;
  • Preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;
  • Preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;
  • Preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;
  • Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;
  • Preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;
  • Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;
  • Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski;
  • Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;
  • Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;
  • Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;
  • Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;
  • Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;
  • Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Reprezentantul SUA, o figură importantă

Statele Unite nu vor fi reprezentate de președintele american, Donald Trump, la reuniunea de la București. Potrivit informațiilor oficiale și surselor diplomatice, delegația SUA este condusă de subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno.

În urmă cu aproximativ o lună, în spațiul public și diplomatic s-a vehiculat inclusiv posibilitatea unei participări de nivel politic mai înalt, precum Marco Rubio sau chiar nume din cercul apropiat al administrației americane. De asemenea, în discuțiile informale au fost menționate speculativ nume precum Donald Trump sau JD Vance, însă acestea nu au fost confirmate oficial și au rămas la nivel de scenarii politice.

Participarea SUA confirmă implicarea Washingtonului în discuțiile privind securitatea Flancului estic al NATO și sprijinul pentru Ucraina, într-un context geopolitic tensionat în regiune.

Programul evenimentului

10:30 - Primirea oficială a şefilor de delegaţie

11:00 - Sesiunea plenară a Summitului - Intervenţii introductive în deschiderea sesiunii plenare din partea Preşedintelui României, Nicuşor Dan, şi a Preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki

14:20 - Fotografie de familie

14:30 - Dejun de lucru

17:00 - Declaraţii de presă comune ale Preşedintelui României, Nicuşor Dan, cu Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte.

Principalele teme de pe agendă

  • Creșterea cheltuielilor de apărare;
  • Consolidarea industriei europene de apărare;
  • Coordonarea infrastructurii militare;Securitatea Mării Baltice și a Mării Negre;
  • Sprijinul pentru Ucraina.

Anunțul Administrației Prezidențiale 

Președintele României, Nicușor Dan, găzduiește miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, cel de-al 11-lea Summit al Formatului București 9 (B9), cu participarea statelor nordice, SUA și Ucrainei. Reuniunea se desfășoară sub imperativul contribuției sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al Aliaților de pe Flancul Estic și Nordic de a contribui și mai substanțial la securitatea transatlantică.

Rolul României

România găzduiește Summitul B9 pentru a patra oară – după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022 – consolidându-și astfel statutul de actor central în arhitectura de securitate a Flancului Estic. Președintele Nicușor Dan va co-prezida lucrările alături de Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în calitate de stat co-fondator al formatului.

Participanți

La București vor fi prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali:

Formatul B9: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria
Aliații nordici: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia
Secretarul General NATO Mark Rutte
Invitați speciali: Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, și Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională
Formatul reuniunii

Summitul va include o sesiune plenară și un dejun de lucru. La finalul reuniunii, liderii vor adopta o Declarație Comună. Co-președinții formatului, România și Polonia, alături de Secretarul General NATO, vor susține o conferință de presă.

Context

Formatul București 9 a fost lansat în 2015, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns la anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Rusia. Cele zece Summituri de până acum au confirmat statutul formatului de voce coerentă a Flancului Estic în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Summitul din 2026 se desfășoară cu mai puțin de două luni înaintea Summitului NATO de la Ankara (7-8 iulie 2026), într-un moment de presiune crescută asupra securității europene și transatlantice. Rusia rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa Alianței. Flancul Estic al NATO continuă să fie deosebit de expus prin încălcări ale spațiului aerian Aliat, acte de sabotaj, amenințări la adresa infrastructurii critice și campanii de agresiune hibridă, toate acestea marcând realitatea strategică a regiunii.

Obiective

Summitul de la București va reprezenta un forum de evaluare a pregătirilor pentru Summitul NATO de la Ankara și urmărirea rezultatelor așteptate. Agenda reuniunii include:

  • Creșterea cheltuielilor de apărare: implementarea angajamentelor de la Haga privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare și consolidarea bazei industriale transatlantice;
  • Coerența strategică pe Flancul Estic: abordare omogenă de la nord la sud, cu accent pe coordonare și interoperabilitate;
  • Sprijinul pentru Ucraina: importanța pentru securitatea europeană și transatlantică a unei soluționări juste și durabile a conflictului;
  • Partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul NATO: creșterea contribuției aliaților europeni (și Canadei) și intensificarea investițiilor în cercetare și inovare în domeniul apărării.

Principalele mesaje ale României

Președintele Nicușor Dan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare. Va reitera sprijinul ferm pentru Ucraina, ca investiție în securitatea Aliată.

Summitul va fi o bună oportunitate pentru România de a menține o atenție sporită asupra evoluțiilor regionale de securitate, inclusiv în cazul partenerilor expuși amenințării ruse, precum Republica Moldova.

Nu în ultimul rând, va fi evidențiată necesitatea intensificării contribuțiilor europene la partajarea responsabilităților cu SUA, prin asumarea unui rol crescut în securitatea europeană.

Editor : A.R.

