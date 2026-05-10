Summitul Formatului Bucureşti 9 şi al Ţărilor Nordice are loc miercuri în Capitală: lista participanților și agenda reuniunii

Romania NATO
Secretarul general al NATO, Mark Rutte (stânga), îi strânge mâna președintelui României, Nicușor Dan, în timpul unei conferințe de presă la Palatul Prezidențial Cotroceni din București, România, miercuri, 5 noiembrie 2025. Foto: Profimedia
Din articol
Lista oficială a participanților la Summitul B9 din 13 mai Agenda evenimentului

Preşedintele Nicuşor Dan va găzdui miercuri, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 şi al Ţărilor Nordice. Vor fi prezenţi secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar şi alţi preşedinţi, premieri şi miniştri ai Apărării.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va găzdui miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice. Evenimentul va fi co-prezidat de Preşedintele României şi de Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, sub tema generală «Delivering More for Transatlantic Security»”, a anunată, duminică, Administraţia Prezidenţială.

Lista oficială a participanților la Summitul B9 din 13 mai

  • Secretarul General NATO, Mark Rutte;
  • Preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;
  • Preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;
  • Preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;
  • Preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;
  • Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;
  • Preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;
  • Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;
  • Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski;
  • Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;
  • Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;
  • Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;
  • Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;
  • Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;
  • Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Agenda evenimentului

10:30 - Primirea oficială a şefilor de delegaţie

11:00 - Sesiunea plenară a Summitului - Intervenţii introductive în deschiderea sesiunii plenare din partea Preşedintelui României, Nicuşor Dan, şi a Preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki

14:20 - Fotografie de familie

14:30 - Dejun de lucru

17:00 - Declaraţii de presă comune ale Preşedintelui României, Nicuşor Dan, cu Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte

Formatul Bucureşti 9 (B9) este o iniţiativă româno-poloneză dedicată aspectelor de securitate specifice Flancului Estic al NATO, care reuneşte statele aliate de pe Flancul Estic.

A fost lansat în 2015, la Bucureşti, la iniţiativa comună a Preşedinţilor României, Klaus Iohannis, şi Poloniei, Andrzej Duda, ca răspuns la deteriorarea situaţiei de securitate în urma anexării ilegale a Crimeii.

Din 2022, Formatul a discutat frecvent implicaţiile substanţiale ale războiului lansat de Federaţia Rusă asupra Ucrainei, la diferite niveluri, servind şi ca platformă de consultare transatlantică cu SUA.

Editor : B.E.

