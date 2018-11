21 de supraviețuitori Colectiv au trimis o scrisoare deschisă Vioricăi Dăncilă și Sorinei Pintea

Supravieţuitorii tragediei Colectiv fac apel la autorităţi pentru stabilirea unor proceduri clare în cazul victimelor incendiilor. Şi asta după ce chiar ministrul Sănătăţii a recunoscut recent incapacitatea statului român de a trata marii arşi. Scrisoarea lor este adresată ministrului Sănătăţii şi premierului României.

21 de supraviețuitori Colectiv au trimis o scrisoare deschisă către prim-ministrul, Viorica Dăncilă, și către ministrul sănătății, Sorina Pintea, pentru înființarea unui mecanism național de intervenție de urgență în cazul accidentelor cu victime mari arși

Scrisoarea integrală:

„Stimată doamnă prim-ministru Viorica Vasilica Dăncilă,

Stimată doamnă ministru al sănătății, Sorina Pintea,

Tragedia de la Colectiv a arătat, dincolo de orice dubiu, iar semnatarii acestei scrisori au simțit, prin propriile experiențe dramatice, că sistemul medical public nu are capacitatea de a trata și îngriji marii arși.

Inexistența unor centre de arși în țară, unități spitalicești specializate, cu personal experimentat, care să asigure standardele foarte stricte de asepsie, absolut necesare pentru această dificilă patologie, standarde pe care unii dintre semnatarii acestei scrisori le-au văzut și de care au beneficiat în străinătate, pune în pericol viața fiecărui caz de mare ars "tratat" cu improvizații - cele presupuse 11 paturi ale secțiilor de arsuri.

Această situație gravă ne determină să ne întrebăm dacă nu asistăm la o încălcare a drepturilor garantate de Constituția României prin Articolul 22 (1):

Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

Pentru noi, semnatarii acestei scrisori, supraviețuitori ai incendiului din seara zilei de 30 octombrie 2015, declarațiile dumneavoastră din data de 1 noiembrie 2018, prin care ați recunoscut incapacitatea statului roman de trata mari arși, precum și riscul major căruia ei se supun in spitalele din Romania, sunt cea mai bună dovadă a bunelor intenții pe care le aveți în ceea ce privește schimbarea stării de fapt. Acesta este motivul pentru care vă scriem: dorim să vă solicităm o întâlnire, până la finalul acestei săptămâni, pentru a vă propune crearea unui Mecanism Național de Intervenție de Urgență în Cazul Accidentelor cu Victime Mari Arși, mecanism care să funcționeze până la construirea unor centre de arși, la standardele necesare, în România, iar ulterior să rămână activ pentru situații excepționale în care se impune de urgență transportul unui număr mai mare de pacienți în străinătate – complementar cu instrumente europene cum ar fi Mecanismul de Protecție Civilă.

După cum foarte bine știți - iar mobilizarea dumneavoastră în cazul pacientului Alexandru Băiașu din Piatra Neamț e o dovadă în acest sens - supraviețuirea unui mare ars (peste 30% din suprafața corporală sau pacienți cu arsuri profunde) depinde de transportarea cât mai rapidă într-un centru de arși, fiecare oră putând face diferența dintre viață și moarte. Modul în care autoritățile și persoanele responsabile s-au activat în toate cazurile în care a fost nevoie de transportarea unui ars arată că lucrurile nu mai pot continua cu improvizații și soluții ad-hoc. Este nevoie de acest protocol care să permită acțiunea rapidă. Nu este normal ca viața unui pacient să depindă de (in)disponibilitatea unor funcționari de a se implica, de semnături, de conflicte interinstituționale. Este nevoie de pași clari, responsabilități clare, algoritmi, proceduri.

Concret, dorim ca în întâlnirea pe care sperăm să ne-o acordați săptămâna aceasta, să vă propunem un mecanism care să cuprindă, integrat, cel puțin următoarele:

1. Transferul automat către centre de mari arși din Europa, cu care să se încheie protocoale în acest sens. Centrele din Belgia si Olanda care au tratat victime de la Colectiv sunt câteva exemple, mai ales că există deja relații bilaterale și un istoric de succes.

2. Protocol interinstituțional cu MAPN (pentru transport aerian) și IGSU.

3. Un fond permanent de urgență, dedicat atât cheltuielilor imediate generate de transferul marilor arși sau de anumite proceduri suplimentare în situații particulare (cum ar fi achitarea unor facturi restante, astfel încât sa nu apară blocaje sau întârzieri în transportul și acceptarea de către centrele din străinătate a respectivilor pacienți), cât și achitării costurilor legate de ansamblul operațiunilor de transfer și spitalizare în străinătate, pe toată durata necesară tratamentului și recuperării medicale a pacienților.

4. Desemnarea unui responsabil în interiorul Ministerului Sănătății pentru implementarea, coordonarea si activarea acestui Mecanism Național de Intervenție de Urgență în Cazul Accidentelor cu Victime Mari Arși.

De asemenea, în cadrul întâlnirii, ca supraviețuitori ai unor cumplite infecții cu germeni dobândiți în spitalele din România, am dori să purtăm o discuție și pe tema stadiului implementării în spitale a planului de limitare a răspândirii germenilor din lista OMS, precum și a stadiului construcției și dotării centrelor de arși.

Încheiem cu speranța ca ne veți acorda întâlnirea solicitată și că vom putea mișca sistemul pentru ca România să-și poată salva pacienții mari arși”.

Scrisoarea a fost semnată de: Adrian Albu, Mihai Grecea, Adina Apostol, Andrei Găluț, Alexandra Furnea, Cătălin Grădinariu, Cristian Matei, Flavia Lupu, Costin Dumitrache, Ancuța Morărașu, Ștefan Dan, Corina Gabriela Ioniță, Alice Tiaru, Mariana Oprea, Liviu Popescu, Bogdan Molesag, Cezar Marin, Marius Fratoaica, Catalin Ilnitchi, Andreea Ursu, Andrada Mihailescu.

