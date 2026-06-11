Surse: Influencerul Makaveli este audiat la poliție, altături de alte trei persoane, în cadrul Operațiunii Jupiter

Un cunoscut influencer a fost dus la audieri în cadrul Operațiunii Jupiter. Surse Digi 24 spun că ar fi vorba despre Makaveli, influencerul lui Călin Georgescu și al Dianei Șoșoacă. Anchetatorii îl acuză pe acesta și pe alte trei persoane că nu ar fi declarat venituri de peste 3,3 milioane de lei, obținute din activitatea de creator de conținut.

Mai multe persoane sunt audiate la nsediul Inspectoratului General al Poliției Române, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în formă continuată, dar și complicitate la evaziune fiscală.

Potrivit surselor Digi 24, printre cei vizați în acest dosar se numără și cunoscutul influencer Makaveli. Anchetatorii spun că aceste persoane, inclusiv Makaveli, nu și-ar fi declarat veniturile obținute din mediul online.

Polițiștii vor să afle cu exactitate traseul banilor. Este vorba despre sume nedeclarate de 3,3 milioane de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu la bugetul statului de 574.000 de lei.

Audierile au loc în cadrul Operațiunii Jupiter, o acțiune la nivel național prin care autoritățile încearcă să combată diverse forme de criminalitate.

Editor : M.B.