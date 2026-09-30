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Suspiciuni privind mafia chineză în Portul Constanța. Procuror european: „Autorităţile suferă de o lipsă a transmiterii informaţiilor”

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Portul Constanța. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Procurorul european Cătălin Borcoman reclamă că, „din păcate”, autorităţile române „suferă în continuare de o lipsă a transmiterii informaţiilor sau sesizărilor către Parchetul European” legate de Portul Constanţa, unde există suspiciuni că ar acţiona „mafia chineză”. 

Magistratul european a declarat, într-un interviu pentru Libertatea, în legătură cu anchetele Parchetului European în derulare care vizează reţele de crimă organizată cu implicarea mafiei chineze în porturi europene, inclusiv în România, că, „din păcate”, autorităţile române „suferă în continuare de o lipsă a transmiterii informaţiilor sau sesizărilor către Parchetul European” legate de Portul Constanţa, conform News.ro. 

„În ceea ce priveşte funcţionarea efectivă a acestor reţele, nu pot să vă dau foarte multe detalii. Avem o serie întreagă de informaţii care provin dintr-o anchetă foarte mare derulată în legătură cu activitatea mafiei chineze în portul Salonic, informaţii care se referă şi la aspecte infracţionale care se derulează în România. Din păcate pentru autorităţile române, acestea suferă în continuare de o lipsă a transmiterii informaţiilor sau sesizărilor către Parchetul European legate de Portul Constanţa. Astfel, noi am putut începe dosare care sunt in rem şi despre care nu pot oferi foarte multe detalii, doar în baza informaţiilor culese încrucişat din alte cauze EPPO şi adunate la nivelul structurii centrale şi transmise către birourile din România”, a explicat Borcoman. 

Potrivit procurorului european, EPPO a început să primească anumite sesizări din partea ANAF, în contextul în care procurorii europeni se ocupă şi de fraude cu TVA, cu componente transfrontaliere, cu prejudicii mai mari de 10 milioane de euro, însă în legătură cu portul Constanţa nu a primit „încă concret nicio sesizare”, deşi există „date că ar exista componente ale mafiei chineze şi în acel port”. 

„Ultimele întâlniri cu autorităţile naţionale (n.red. - române) au fost în urmă cu două, trei luni şi în continuare, eu am speranţa că vom primi astfel de sesizări. Am deschis toate canalele de comunicare pentru că procurorii europeni delegaţi nu pot merge în port să facă controale fizice. Ei pot primi sesizări de la autorităţile competente şi pot declanşa o investigaţie cu ajutorul organelor de Poliţie, cu ajutorul de specialitate al autorităţilor vamale, dar avem nevoie să primim sesizări pentru a începe astfel de investigaţie”, a punctat Borcoman, adăugând că îi place să creadă că autorităţile naţionale „nu ascund informaţii, ci doar că încă nu au fost suficient de deschise pentru a le transmite” către Parchetul European. 

În ceea ce priveşte infracţiunile din porturi, Cătălin Borcoman a spus că este despre fraudele vamale care intră în competenţa EPPO, care „sunt reglementate tot în Legea 78 din 2000 privind fraudarea intereselor financiare ale Uniunii Europene”, dar şi despre „fraude transfrontaliere cu TVA, bineînţeles spălarea banilor provenind din astfel de infracţiuni, toate în condiţiile existenţei unui grup criminal organizat”. 

Editor : A.C.

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