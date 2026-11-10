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Video Sute de kilograme de gunoi au fost găsite pe acoperișul un bloc din Vaslui. Sancțiunile aplicate de Garda de Mediu

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gunoi pe bloc
Foto: Garda de Mediu
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Cel mai neobișnuit depozit ilegal de gunoi din România a fost găsit la Vaslui, pe acoperișul unui bloc. Comisarii Gărzii de Mediu spun că pe terasă sunt aruncate sute de kilograme de moloz, plastic și mobilă veche.

Inspectorii Gărzii de Mediu au descoperit pe acoperișul unui bloc din Vaslui un morman de deșeuri aruncate de locatari, în care erau obiecte pe care nu le mai foloseau, textile sau materiale de construcții, ce ar fi trebuit să ajungă în containerele de la societatea de salubritate. 

Inspectorii au găsit sute de kilograme de deșeuri adunate în timp, care puneau în pericol nu doar sănătatea locatarilor, dar și structura clădirii. 

Garda de Mediu a sancționat asociația de proprietari cu 30.000 de lei, după ce a cerut ca acoperișul să fie curățat. Instituția a avertizat că astfel de practici sunt inacceptabile. 

Editor : A.C.

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