Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2025: Îndemnul preotului pentru ultima sărbătoare cu cruce roșie din anul bisericesc

În fiecare an, pe 29 august, biserica ortodoxă cinstește praznicul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, o zi cu dublă semnificație: comemorarea martiriului Sfântului și păstrarea unor tradiții populare străvechi. Evenimentul amintește de curajul și credința neclintită a Sfântului Ioan, care a fost decapitat la ordinul lui Irod. Această zi marchează, de asemenea, și ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, care se încheie pe 31 august, pregătind începutul unui nou an bisericesc pe 1 septembrie.

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul simbolizează curajul, integritatea și devotamentul neclintit față de credință. Ziua oferă un prilej de reflecție asupra moralității și responsabilității fiecăruia în raport cu adevărul și valorile fundamentale ale credinței.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut în teologia creștină drept „Înaintemergătorul Domnului”, este cel care a pregătit calea pentru venirea lui Iisus Hristos și l-a botezat în apele Iordanului. Nașterea sa reprezintă un eveniment deosebit, întrucât, în mod excepțional, biserica prăznuiește ziua de naștere a unui sfânt, o distincție acordată, în mod similar, doar Maicii Domnului și Mântuitorului.

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, din 24 iunie, este o sărbătoare a speranței și a credinței neclintite

„Sfântul Ioan Botezătorul, potrivit tradiției și mărturiilor profetice din Vechiul Testament, este considerat „cel mai mare om născut din femeie” și un veritabil „Înaintemergător al Mântuitorului Iisus Hristos”. Nașterea sa, în condiții considerate miraculoase, din părinți vârstnici și lipsiți de nădejdea unui urmași, este văzută ca o dovadă a puterii rugăciunii și a credinței în bunul Dumnezeu.”, a explicat pentru Digi24 Părintele Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Cașin din București.

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Moartea Sfântului Ioan Botezătorul reprezintă unul dintre cele mai dramatice și tulburătoare episoade consemnate în Noul Testament. Potrivit Sfintei Evanghelii, moartea martirică a Sfântului a avut loc în timpul unui ospăț fastuos organizat de regele Irod Antipa, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere.

La acea vreme, Sfântul Ioan se afla întemnițat în fortăreața de la Maherus, la porunca lui Irod. Motivul încarcerării sale a fost critica publică adusă relației nelegiuite dintre Irod și Irodiada, soția fratelui său Filip. Din cauza mustrărilor constante, Irodiada a căutat prilejul de a-l reduce la tăcere.

Ocazia s-a ivit în timpul ospățului, când Salomeea, fiica Irodiadei, a dansat în fața invitaților, stârnind admirația regelui. Fermecat, Irod i-a promis fetei că îi va oferi orice îi va cere. Sfătuită de mama sa, Salomeea a cerut capul Sfântului Ioan Botezătorul. Astfel, Sfântul Ioan a fost decapitat, iar capul său a fost adus pe tipsie, în fața curtenilor. Potrivit tradiției bisericești, trupul Sfântului Ioan Botezătorul a fost îngropat în orașul Samaria.

Obiceiuri și tradiții în ziua de 29 august

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este o sărbătoare cu o profundă semnificație eshatologică, alături de Schimbarea la Față a Domnului și Adormirea Maicii Domnului. Prin Schimbarea la Față ni se arată chipul de slavă pe care îl va avea omul unit cu Hristos. Adormirea Maicii Domnului ne arată că cea care L-a purtat pe Hristos se mută de la stricaciune la nestricăciune. În mod similar, sărbătoarea din 29 august ne dezvăluie că toți cei care au răspuns chemării la pocăință vestite de Sfântul Ioan Botezătorul vor ajunge în rai.

În ziua de 29 august, de sărbătoarea dedicată Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii sunt îndemnați să postească

„Ziua de 29 august este pentru noi, credincioșii din toate timpurile, un îndemn la smerenie și la îndreptarea vieții noastre. Este o îndrumare să nu acceptăm nedreptatea, să nu trăim în compromis și să nu ne asociem cu păcatul. Să stăm drepți în viață, să fim sinceri, curați, fără ascunzișuri.

Este o zi de post în biserică pentru că postim și noi, credincioșii, și ne cutremurăm față de această nedreptate a Sfântului Ioan. Învățăm cu toții de la proroc să stăm lângă Hristos, lângă biserică, să apărăm și să susținem întotdeauna dreptatea.

În această zi este important să ne spovedim și să ne împărtășim. Să avem o viață creștină activă și să fim prezenți la sărbătorile din calendarul bisericesc. Îndemnul meu este să spunem întotdeauna adevărul, să aducem bucurie tuturor și să le oferim iubire celor dragi.”, conchide Părintele Gabriel Cazacu.

Pe 29 august, credincioșii culeg plante și ierburi de leac, considerate eficiente pentru vindecarea bolilor și protecția familiei. În mediul rural, pe vremuri, oamenii obișnuiau să desfășoare ritualuri de protecție și rugăciuni speciale pentru a avea recolte bogate.

Ziua este marcată și de post strict, fără carne, lactate și, în unele regiuni, fără pește, ouă sau vin, ca simbol al reculegerii și purificării spirituale în amintirea martiriului Sfântului Ioan.

Se recomandă evitarea muncilor grele în gospodărie deoarece, în tradiția populară, activitățile agricole sau de construcție desfășurate în această zi sunt considerate neprofitabile sau aducătoare de ghinion.

În biserici, se oficiază slujbe speciale, cu liturghii și rugăciuni dedicate Sfântului Ioan. Credincioșii participă la procesiuni și aduc în biserică, pentru sfințire, icoane și candele, cerând protecție spirituală și sănătate pentru familie.

