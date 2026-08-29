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Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ultima sărbătoare cu cruce roșie din anul bisericesc. De ce se ține post pe 29 august

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Tăierea Capului Sfântului Ioan Btezătorul 2026. Foto Getty Images
Tăierea Capului Sfântului Ioan Btezătorul 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul Ce semnifică Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul Cele mai importante tradiții și obiceiuri respectate pe 29 august 2026 Ce superstiții populare se păstrează pe 29 august

La 29 august 2026, credincioșii ortodocși prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, zi înscrisă cu cruce roșie în calendar. Sărbătoarea amintește de martiriul prorocului și îndeamnă la reflecție asupra credinței, demnității și statorniciei în apărarea adevărului. În jurul acestei date s-au păstrat, de-a lungul generațiilor, numeroase tradiții și obiceiuri populare.

Totodată, este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, care se încheie la 31 august, înaintea începerii unui nou ciclu liturgic, pe 1 septembrie.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul este una dintre figurile importante ale creștinismului, fiind considerat de biserică prorocul care a pregătit venirea lui Iisus Hristos. Potrivit relatărilor din Noul Testament, acesta a propovăduit pocăința și apropierea Împărăției lui Dumnezeu, îndemnându-i pe oameni să renunțe la păcat și să-și îndrepte viața.

Activitatea sa s-a desfășurat în zona râului Iordan, unde îi chema pe cei care îl ascultau la schimbare sufletească și îi boteza ca semn al curățirii interioare. Este cunoscut mai ales pentru faptul că L-a botezat pe Iisus Hristos, moment cu o semnificație deosebită în tradiția creștină.

Prin fermitatea mesajului și refuzul de a face compromisuri, Ioan Botezătorul a devenit un simbol al curajului și fidelității față de adevăr. Acesta l-a mustrat pe Irod Antipa pentru relația sa cu Irodiada, soția fratelui său, pe care o considera contrară rânduielilor morale și religioase.

În urma acestor critici, prorocul a fost întemnițat. Conform relatării biblice, la un ospăț organizat de Irod, fiica Irodiadei a dansat în fața acestuia, iar el i-a promis că îi va îndeplini o dorință. La îndemnul mamei sale, tânăra, cunoscută în tradiție sub numele de Salomeea, a cerut capul lui Ioan Botezătorul, iar conducătorul a poruncit executarea sa.

Biserica ortodoxă pomenește martiriul Sfântului Ioan Botezătorul la 29 august, într-o zi de post înscrisă cu cruce roșie în calendar.

Ce semnifică Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

„Sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul are o profundă semnificație duhovnicească și reprezintă un moment de reflecție asupra credinței, pocăinței, adevărului și vieții veșnice. Prin martiriul prorocului, biserica amintește puterea convingerilor religioase și curajul de a apăra dreptatea chiar și în fața suferinței.

Ziua de 29 august îi cheamă pe credincioși la îndreptarea vieții și apropierea de Dumnezeu prin rugăciune, pocăință și asumarea valorilor creștine. Exemplul Sfântului Ioan Botezătorul rămâne unul al statorniciei și al refuzului de a accepta compromisul.

Sărbătoarea are și o dimensiune eshatologică, fiind așezată în calendarul ortodox alături de Schimbarea la Față a Domnului și Adormirea Maicii Domnului, momente care vorbesc despre destinul omului și speranța vieții veșnice. Din această perspectivă, data nu amintește doar de un martiriu, ci constituie și un îndemn la o existență trăită cu nădejdea mântuirii.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Cele mai importante tradiții și obiceiuri respectate pe 29 august 2026

„De Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii sunt îndemnați să țină post, să se roage și să participe la slujbele bisericești. Data de 29 august poate fi un prilej pentru spovedanie și, în cazul celor pregătiți, pentru împărtășanie, dar și pentru o apropiere mai profundă de viața bisericii.

Totodată, această zi trebuie întâmpinată cu smerenie, liniște și reculegere, acordându-se mai multă atenție vieții sufletești și propriilor alegeri. Postul nu este privit doar ca o restricție alimentară, ci și ca un exercițiu de disciplină și îndreptare interioară.

Oamenii sunt chemați să urmeze exemplul Sfântului Ioan Botezătorul și să rămână fideli adevărului, fără compromisuri. Aceasta înseamnă să susțină ceea ce este drept, să nu accepte nedreptatea și să păstreze sinceritatea în relațiile cu cei din jur.

Sărbătoarea poate reprezenta și un moment în care să aducem bucurie persoanelor apropiate, să manifestăm iubire și să fim mai atenți la cei care au nevoie de sprijin. Rugăciunea, apropierea de familie și participarea la viața comunității creștine întregesc dimensiunea spirituală a zilei.”, a mai adăugat preotul

Ce superstiții populare se păstrează pe 29 august

Sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul este însoțită, pe lângă semnificația sa religioasă, de numeroase superstiții populare, transmise de-a lungul generațiilor și păstrate, în special, în comunitățile rurale. Acestea diferă de la o regiune la alta și reflectă modul în care oamenii au asociat, de-a lungul timpului, anumite gesturi și alimente cu martiriul Sfântului Ioan.

Una dintre cele mai cunoscute practici este evitarea folosirii cuțitului. În unele zone, hrana era ruptă cu mâna, gestul fiind considerat o formă simbolică de respect față de momentul comemorat.

Tot în cultura populară s-a păstrat credința că, pe 29 august, ar trebui evitate fructele și legumele rotunde ori de culoare roșie, precum pepenele și roșiile. Asocierea are o explicație simbolică, forma și nuanța acestora fiind puse în legătură cu moartea Sfântului Ioan Botezătorul.

În anumite regiuni, oamenii evitau muncile grele și activitățile gospodărești, dedicând mai mult timp rugăciunii și reculegerii. Există și comunități în care se păstrează obiceiul culegerii unor plante și ierburi de leac, despre care se credea că ar aduce sănătate și protecție familiei.

Acestea sunt însă credințe și practici populare, nu reguli impuse de biserică. Din perspectivă religioasă, ziua este legată în primul rând de post, rugăciune, pocăință și participarea la slujbe. Obiceiurile referitoare la alimente, obiecte sau activități aparțin patrimoniului tradițional și nu trebuie confundate cu rânduielile bisericești.

Editor : M.C.

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