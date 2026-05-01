Video Tânăr de 19 ani, prins băut pe A2 în drum spre Vama Veche. A fost urmărit cu elicopterul după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor

elicopter pe a2
Un tânăr de 19 ani din Bucureşti a fost depistat, vineri, conducând sub influenţa alcoolului, pe autostrada A2, în drum spre Vama Veche, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Şoferul nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a fost urmărit în trafic, inclusiv cu un elicopter al Inspectoratului General al Aviaţiei.

„În jurul orei 9:10, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe autostrada A2, au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la deplasarea haotică a unui autoturism care rula spre Constanţa. Echipajele rutiere au interceptat vehiculul vizat la kilometrul 193, însă conducătorul auto a ignorat semnalele regulamentare de oprire, continuându-şi deplasarea în viteză.

În acest context, a fost declanşată o procedură de urmărire în care a fost cooptat şi elicopterul Inspectoratului General al Aviaţiei, aflat în misiune de monitorizare în zonă. Cooperarea interinstituţională a fost decisivă, echipajul aerian furnizând date în timp real poliţiştilor de la sol despre dinamica traficului şi poziţia fugarului, permiţând astfel o interceptare sigură, fără a pune în pericol ceilalţi participanţi la drum”, a transmis IPJ.

Vehiculul a fost imobilizat la kilometrul 196, iar la volan a fost identificat un tânăr de 19 ani, din municipiul Bucureşti, care se deplasa singur către staţiunea Vama Veche.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. 

