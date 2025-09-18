Live TV

Tânăr păcălit de prietenii cu care a mers în vacanță la mare: i-au furat cardul și au scos de pe el 95.000 de lei

mana introduce card in atm, close up
O vacanță cu prietenii pe litoralul românesc s-a încheiat cu o pagubă uriașă pentru un tânăr de 21 de ani. Cei cu care se distra la mare i-au furat cardul și au făcut tranzacții în valoare de atenție 95.000 lei. Când și-a dat seama că i se golește contul, tânărul a mers la poliție, iar suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore.

Victima nu s-a gândit niciun moment că prietenii lui ar fi fost cei care i-ar fi furat banii. Totul a început când cei patru se aflau în vacanță la mare, iar într-un moment de neatenție, prietenii i-au luat cardul victimei și l-au introdus în unul dintre telefoanele lor. Așa ar fi reușit ulterior să scoată de 44 de ori mai mulți bani, în total 95.000 lei.

După ce s-au întors din vacanță, cei trei suspecți, care locuiesc în București, s-au dus până la Ploiești pentru a scoate bani de pe card. Ei s-au gândit că în acest fel ar putea să-și piardă urma și că prietenul lor nu i-ar bănui.

Într-un final, după ce păgubitul a văzut că îi lipsesc atât de mulți bani din cont, a mers la poliție pentru a raporta totul. Anchetatorii au pus cap la cap informațiile și probele și așa au ajuns la concluzia că suspecții ar fi chiar prietenii păgubitului. Cei trei au fost duși la audieri, apoi au fost reținuți pentru 24 de ore.

