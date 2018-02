Tânăr prins după ce şi-ar fi ucis unchiul și a bătut-o pe mătușă

Un tânăr de 22 de ani care şi-ar fi bătut unchiul şi mătuşa şi apoi l-ar fi înjunghiat mortal pe bărbat a fost prins duminică seară de un echipaj de jandarmi în Parcul Crâng, din Buzău, el fiind ridicat şi dus la audieri la Poliţia municipiului Buzău.

©FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Tânărul locuia cu unchiul şi cu mătuşa sa, în municipiul Buzău, iar cei care îl cunosc susţin că acesta obişnuia să consume substanţe psihoactive, scrie News.ro.

Duminică seară, tânărul s-a luat la ceartă cu unchiul său de 56 de ani, fost ofiţer de armată, şi cu soţia acestuia, o femeie de 53 de ani, din motive necunoscute deocamdată.

La un moment dat, tânărul a luat un cuţit şi l-a înjunghiat pe bărbat, dar înainte de aceasta i-ar fi bătut pe cei doi.

Femeia, despre care iniţial apăruseră informații că a fost şi ea înjunghiată, a reuşit să fugă şi să se adăpostească la un vecin, de unde a sunat la 112.

Bărbatul de 56 de ani a decedat la faţa locului, în pofida încercărilor medicilor de la SAJ Buzău de a-l salva. Femeia a fost transportată cu mai multe traumatisme la Spitalul Judeţean Buzău şi ar fi stabilă.

După ce şi-a agresat rudele, tânărul de 22 de ani a fugit, fiind găsit în cel mai mare parc din municipiul Buzău şi încătuşat de forţele de ordine.

„În jurul orei 19:00, am fost sesizaţi la 112 că este posibil ca două persoane să fie înjunghiate în locuinţa lor. Echipele ajunse la faţa locului au constatat că o persoană e în locuinţă şi a fost declarat decesul după efectuarea manevrelor de resuscitare. O altă persoană a fost transportată la spital. Imediat s-au constituit echipe mixte pentru căutarea şi depistarea autorului care a fost prins ulterior circulând în municipiul Buzău. Acum a fost dus la sediul Poliţiei pentru cercetări. A fost o oră în libertate, nu ştim ce avea de gând, spune că nu a consumat alcool şi nu ar fi consumat nici alte substanţe, aşa a declarat el când a fost prins, nu a opus rezistenţă. Arma crimei este un cuţit care a fost găsit la faţa locului. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău. Se pare că a fost un conflict spontan, nu ştim de la ce a pornit, cercetările sunt continuate. De asemenea, nu am putut stabili până acum, dacă tânărul are sau nu antecedente”, a declarat Constantin Octavian de la IPJ Buzău.