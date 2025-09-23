Live TV

Video Tânără angajată la un hotel din Alba Iulia, amenințată și violată de un bărbat care s-a dat drept client. Suspectul, dus la audieri

clopotel la receptie hotel
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

O tânără în vârstă de 21 de ani, angajată la un hotel din Alba Iulia, ar fi fost amenințată și violată de un individ care s-a dat drept client. Bărbatul a fost prins de polițiști și dus la audieri. 

Presupusul agresor este un bărbat de 40 de ani, care s-a prezentat la hotel sub pretextul că este client. Ulterior, bărbatul ar fi amenințat-o pe tânără cu acte de violență și ar fi obligat-o să întrețină relații sexuale cu el.

Tânăra a alertat autoritățile imediat după incident, iar polițiștii au intervenit.

Individul a fost găsit în scurt timp și dus la sediul poliției pentru audieri.

Bărbatul este cercetat pentru viol, iar anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs fapta.

