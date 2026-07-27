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Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă. Femeia a fost lovită de tren în Ilfov

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masina de politie
Foto: Poliția Română
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Tânăra în vârstă de 22 de ani dată dispărută vineri din Sectorul 6 al Capitalei este moartă, informează Poliția Capitalei. Potrivit polițiștilor, legiştii au confirmat că femeia lovită de tren în judeţul Ilfov, în cursul aceleiaşi zile, este bucureşteanca a cărei dispariţie fusese sesizată Poliţiei Capitalei. Tânăra fusese văzută în viaţă ultima dată la o unitate medicală din Sectorul 6. Poliţiştii dăduseră inclusiv un mesaj Ro-Alert în privinţa dispariţiei acesteia, dată fiind „existenţa unei stări de vulnerabilitate”.

Poliţia Capitalei informează că la data de 24 iulie 2026, în jurul orei 22:00, Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6 al instituţiei a fost sesizat despre dispariţia unei tinere, în vârstă de 22 de ani, care fusese văzută ultima dată în cursul aceleiaşi zile, la o unitate medicală din Sectorul 6, potrivit News.ro.

„Imediat după primirea sesizării, au fost declanşate toate activităţile specifice prevăzute de lege pentru căutarea persoanelor dispărute. Astfel, au fost efectuate cercetări criminalistice, audieri ale membrilor familiei, verificări în unităţi medicale şi în bazele de date specifice, au fost desfăşurate activităţi pentru stabilirea traseului urmat de persoana dispărută, fiind analizate inclusiv imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video”, precizează polițiștii.

Anchetatorii au verificat, în acelaşi timp, zonele frecventate de tânără şi au dispus „toate măsurile operative şi procedurale necesare pentru localizarea sa”.

„Având în vedere informaţiile rezultate din verificări, care indicau existenţa unei stări de vulnerabilitate, a fost dispusă transmiterea unui mesaj RO-ALERT, în scopul obţinerii de informaţii utile pentru depistarea persoanei. În dinamica activităţilor, în cadrul cooperării cu celelalte structuri competente, au reieşit aspecte care conduceau către un eveniment feroviar, produs în cursul aceleiaşi zile, respectiv vineri, 24.07.2026, în jurul orei 12.00, în judeţul Ilfov, în urma căruia o femeie şi-a pierdut viaţa. În continuarea verificărilor, au fost coroborate informaţiile privind traseul urmat de persoana dispărută, imaginile de supraveghere şi elementele referitoare la semnalmente şi vestimentaţie, rezultând indicii că ar putea fi vorba despre aceeaşi persoană”, explică poliţiştii.

Aceştia menţionează că, în cursul zilei de luni, în urma procedurilor medico-legale desfăşurate de Serviciul de Medicină Legală Ilfov, identitatea persoanei a fost confirmată, fiind vorba despre tânăra a cărei dispariţie fusese sesizată Poliţiei Capitalei.

„Poliţia Capitalei transmite condoleanţe familiei şi apropiaţilor. În continuare, activităţile procedurale sunt desfăşurate de structurile competente, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul”, mai arată sursa citată.

Editor : M.B.

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