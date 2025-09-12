Live TV

Video Tânără din Călărași, sechestrată și bătută timp de cinci zile de propriul iubit. Bărbatul a fost arestat preventiv

Data publicării:
pumnul unui barbat si o femeie pe fundal
Foto: Guliver/Getty Images

O femeie în vârstă de 21 de ani din Călărași ar fi fost sechestrată și bătută de propriul iubit, care i-ar fi legat mâinile și i-ar fi luat telefonul pentru a nu putea cere ajutorul. Individul a fost arestat preventiv. 

Atenție, urmează informații cu un impact emoțional.

„În perioada 05.09.2025 10.09.2025 inculpatul, în vârstă de 21 ani, prin constrângere fizică, constând în lovituri repetate cu pumnii şi picioarele aplicate victimei pe toată suprafaţa corpului, care i-au produs leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată la un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale şi prin ameninţări repetate, ar fi lipsit-o de libertate în mod ilegal pe persoana vătămată, în vârstă de 21 ani, în apartamentul inculpatului din municipiul Călăraşi", se arată într-un comunicat emis, vineri, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi.

De asemenea, pentru a o împiedica pe victimă să ceară ajutorul sau să părăsească imobilul, individul i-ar fi controlat şi restricţionat apelurile telefonice şi ar fi legat-o de mâini şi de picioare cu o bandă adezivă (scotch), spun anchetatorii.

Procurorii au cerut judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Călăraşi arestarea preventivă a inculpatului pe durată de 30 de zile, propunerea fiind admisă.

Acesta este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal, violenţă în familie, şi distrugere.

Numărul victimelor violenței domestice: 0800 500 333. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump la birou
1
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
photo-collage.png - 2025-08-17T195026.745
3
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
4
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
profimedia-1036013505
5
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Digi Sport
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cutitara_moldova_parlament
Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în...
Statue of justice,law concept
Loteria generată de protestul magistraților. Mai multe instanțe din...
drona militara
Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia...
Trei tineri au fost luați de ape în Italia, în vara anului 2024
Cazul tinerilor români luați de ape în Italia. La peste un an de la...
Ultimele știri
Maria Zaharova îl elogiază pe Charlie Kirk și critică Occidentul pentru ajutorul dat lui Zelenski. Ce a spus activistul despre Ucraina
Program-pilot în Franța: româna devine materie obligatorie într-o școală dintr-o localitate la nord-vest de Paris
Senatori americani au introdus un proiect de lege pentru a eticheta Rusia și Belarus drept state care sponsorizează terorismul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
violenta domestica bataie barbat femeie_shutterstock_261573011
Gorghiu: Agenția pentru Egalitate de Șanse ar putea fi comasată într-o perioadă în care violența domestică e mai gravă ca niciodată
Donald Trump cu o fata suparata
Donald Trump, declarație controversată despre violența domestică: „Lucruri mai puțin grave. Un bărbat are o mică ceartă cu soția”
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute”. Mărturie în exclusivitate
Livratorul asiatic agresat în București.
Tânărul care a lovit un livrator asiatic în București a cerut să fie cercetat în libertate. Judecătorii iau astăzi decizia finală
documente, interviu, birou
Angajatorii vor primi 2.250 lei pe lună pentru a încadra în muncă victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate...
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi...
Adevărul
Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este...
Playtech
Cât a ajuns să coste un loc de veci în 2025 și ce taxe suplimentare trebuie să plătești
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
Novak Djokovic a plecat definitiv din Serbia, după ce a fost numit ”trădător”! Primele imagini
Pro FM
Are 27 de ani și face propriii bani de 20. Andra Gogan a dezvăluit cât a câștigat până acum și cu cât a mai...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să...
Newsweek
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Dacă nu te înscrii repede, pierzi banii pe două luni
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea