Tânără spulberată pe trotuar de o trotinetă electrică. Mama victimei: Fata a avut pierderi de memorie timp de 15 minute

O tânără din Capitală a fost rănită după ce a fost lovită, pe trotuar, de un bărbat care circula cu trotineta electrică. Incidentul a avut loc joi, în zona Parcului Tineretului, în apropierea unei treceri de pietoni. Fata a fost lovită în plin și a fost pusă la pământ de trotineta care circula cu viteză. A suferit răni la cap și a avut nevoie de intervenția unui echipaj SMURD, dar și de tratament la spital. Bărbatul care a accidentat-o pe tânără este acum cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă.

Mama tinerei, martoră la incident, a povestit la Digi24 cum s-a întâmplat totul:

„Noi ne întorceam din parc, Ana făcuse tura de alergat de dimineață, eu o însoțesc cu bicicleta. Ieșeam pe laterala parcului, care are o alee foarte lată, de vreo 4 metri, care dă chiar în semafor. Nu era nimeni pe trotuar, nici la semafor, doar noi două ieșeam din parc. Ea a trecut în fața mea, eu eram cu bicicleta în spatele ei. În momentul în care a făcut primul pas în afara parcului, în afara gardului parcului, nu știu cum și în ce secundă a apărut această trotinetă cu o viteză foarte mare și efectiv a spulberat-o, ea având 20 de ani, 1,70 metri și vreo 60 și ceva de kg, adică un om în toată firea. Cel de pe trotinetă avea cel mult greutatea ei, dar a fost un impact atât de virulent, încât efectiv a aruncat-o pe Ana la vreo 3 metri mai încolo. Am sărit de pe bicicletă să văd ce i s-a întâmplat, când am văzut-o lungită pe trotuar”, a povestit Corina Alexandrescu, mama tinerei.

„A fost destul de mare șocul, pentru că ea vreo 15 minute a avut și pierdere de memorie, nu știa, de cinci ori întreba același lucru - în ce zi suntem, respectiv, ea fiind studentă, întreba dacă a terminat sesiunea. Ea, de fapt, după alergarea asta, trebuia să intre la ultimul examen din sesiune, care se desfășura vineri. Intrase în buclă, cumva” - a relatat mama.

SMURD-ul a venit la circa 10 minute după apelul făcut de mamă la 112, iar tânăra a fost dusă la Spitalul „Bagdasar”, unde a stat de dimineață și până la 7 seara.

„Acum este în refacere, e OK, îi schimbăm noi pansamentul în fiecare zi. I s-a dat un antibiotic pentru 7 zile, algocalmin contra durerii și un antiinflamator”, a precizat mama tinerei.

Femeia a mai povestit că la un moment dat, autorul accidentului a dispărut chiar în timp ce polițiștii investigau incidentul. Pur și simplu a plecat mai departe. „S-a închinat polițistul și a plecat și l-a adus. După ce l-a adus, i-a pus etilotestul, i-a luat datele și așa mai departe”, a relatat femeia.

Corina Alexandrescu mai spune că după ce a postat pe Facebook o relatare despre accident, a avut parte de tot felul de reacții și s-au polarizat taberele, apărând una pro-trotinete și una împotriva celor care folosesc trotinetele.

Corina Alexandrescu face apel la o reglementare legislativă mai clară. „Nu asta e ideea și mă deranjează că suntem lăsați să ne reglăm noi între noi. Ar trebui să se intervină, să se reglementeze treaba asta, tocmai ca să ne fie ușor și unora, și altora, să știm clar”, a declarat femeia. Ea mai spune că la un moment dat, cineva i-a spus pe Facebook că trotineta trebuia luată la expertiză, dar trotineta nu are număr de înmatriculare și nu poate fi identificată. În plus, femeia are suspiciuni că trotineta care a fost implicată în accidentul fiicei sale era modificată și nu avea un limitator de viteză.

Intenția de a interzice circulației trotinetelor electrice pe trotuar a apărut la un moment dat, în 2020, într-un proiect de ordonanță de urgență a guvernului.

În ultimii trei ani au fost circa 200 de accidente în care au fost implicați cetățeni care foloseau acest mijloc de transport.

