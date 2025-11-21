Live TV

Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală

Târgul de Crăciun Winter Wonderland din Piața Alba Iulia. Foto Getty Images
Târgul de Crăciun Winter Wonderland din Piața Alba Iulia. Foto Getty Images
Piața Alba Iulia - intersecția bulevardelor Unirii, Decebal și Burebista - se va transforma, pentru prima dată, într-un veritabil epicentru al sărbătorilor de iarnă. În acest an, ediția „Winter Wonderland” a târgului de Crăciun din București se va desfășura în locația special amenajată în perioada 29 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026. Piața Alba Iulia din Capitală va găzdui și singura petrecere în aer liber de Revelion 2026.

Târgul de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3 se mută de la Hala Laminor în rondul Pieței Alba Iulia. 

Ce poți vedea la târgul de Crăciun organizat în Piața Alba Iulia din Capitală

Târgul de Crăciun „Winter Wonderland” se va deschide publicului începând de miercuri, 27 noiembrie, oferind o experiență festivă completă printr-o serie de atracții amplasate în piață. Vizitatorii se vor putea bucura de un patinoar cu o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, un carusel tematic, spectacole de teatru și concerte zilnice, căsuțe cu decorațiuni și cadouri, precum și de o linie de tren care îi va duce direct la reședința lui Moș Crăciun, un spațiu special amenajat pentru surprize. 

Deschiderea oficială, programată pentru sâmbătă, 29 noiembrie, va fi marcată de aprinderea impresionantă a salbei de lumini, însoțită de un spectacol vizual ce va da tonul sărbătorilor de iarnă.

Piața Alba Iulia va găzdui, pe lângă târgul de Crăciun, și singura petrecere în aer liber de Revelion din București, continuând cu un program de festivități care se va derula până pe 7 ianuarie 2026.

Alte târguri de Crăciun organizate în București

„Între 29 noiembrie și 28 decembrie, Bucureștiul intră în ritmul sărbătorilor de iarnă. Trei târguri cu intrare liberă, organizate de Primăria Capitalei prin CREART, vor aduce în trei locuri emblematice ale orașului energia, culoarea și bucuria iernii:

  • Piața Constituției - Bucharest Christmas Market;
  • Piața Universității - Bucharest Downtown Christmas Market;
  • Esplanada Operei Naționale - Bucharest Opera Christmas Market.

Tema ediției din acest an este muzica - pentru că muzica apropie. De la colinde și armonii clasice, până la ritmuri urbane contemporane, fiecare spațiu va spune o poveste despre întâlnirea dintre tradiție, cultură și oameni. În inima Capitalei, bucureștenii și turiștii din toate colțurile lumii vor fi întâmpinați de o atmosferă feerică și un decor spectaculos. Tradițiile românești vor prinde viață prin spectacolele de pe scene, dar și prin târgurile dedicate meșteșugurilor, creațiilor și produselor culinare autohtone.

Bradul impresionant de 30 de metri - cel mai mare brad ecologic din România, Casa lui Moș Crăciun, roata panoramică și zecile de ateliere și activități pentru toate vârstele vor transforma Bucureștiul într-un tărâm de poveste, timp de 30 de zile.”, a publicat pe pagina de Facebook primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu

Pe lângă Piața Constituției, în Capitală va fi organizat și „West Side Christmas Market”, târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei, care se va deschide pe 27 noiembrie.

