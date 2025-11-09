Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide vineri, 14 noiembrie: Roată Panoramică, patinoar și alte atracții în Piața Mare

Târgul de Crăciun din Sibiu își deschide porțile pe 14 noiembrie, marcând începutul sezonului festiv în centrul orașului. Ediția din acest an aduce un concept axat pe autenticitate și tradiție, cu decoruri noi, evenimente tematice și activități dedicate vizitatorilor de toate vârstele.

Considerat unul dintre cele mai populare evenimente de iarnă din Europa Centrală și de Est, târgul de Crăciun din Sibiu atrage anual mii de vizitatori și oferă o gamă variată de experiențe festive.

Ce poți vedea la Târgul de Crăciun din Sibiu în 2025

Timp de aproape o lună, Piața Mare din Sibiu se va transforma într-o scenă spectaculoasă, animată prin proiecții video cu peisaje de iarnă, figurine și lumini colorate. Printre principalele atracții ale ediției din acest an se numără Roata Panoramică și patinoarul din centrul orașului, un loc care se întinde pe aproximativ 600 de metri pătrați și poate găzdui în jur de 300 de persoane.

Programul din acest an include și Căsuța lui Moș Crăciun cu Liftul Fermecat, un concept interactiv care oferă vizitatorilor o experiență tematică completă, de la călătoria până la Casa Moșului, până la momentul mult așteptat al întâlnirii cu acesta.

În plus, cei care trec pragul târgului vor putea participa la ateliere creative, unde își vor putea realiza propriile obiecte personalizate.

Evenimente organizate pentru copii: Atelierul lui Moș Crăciun

Și în acest an, Atelierul lui Moș Crăciun - una dintre cele mai apreciate experiențe ale târgului - își așteaptă micii participanți. Activitățile sunt dedicate copiilor cu vârste între 5 și 9 ani și durează aproximativ 40 de minute fiecare.

Picnic de Crăciun în Piața Mare din Sibiu

O noutate a ediției din acest an este zona de picnic din Piața Mare, echipată cu grătare ecologice, care funcționează fără cărbuni și fără fum. Intervalele în care zona va fi deschisă vor fi anunțate în prealabil, iar cei interesați își pot aduce propriile gustări. De asemenea, spațiul va fi dotat și cu cuptoare cu microunde pentru încălzirea alimentelor.

Care este programul Târgului de Crăciun din Sibiu

Târgul de Crăciun din Sibiu se va desfășura în perioada 14 noiembrie 2025 - 4 ianuarie 2026. Potrivit organizatorilor, programul de vizitare este de luni până vineri, între orele 11:00 și 22:00, iar în weekend, între 10:00 și 22:00. În zilele de sărbătoare, orarul va fi adaptat astfel: pe 30 noiembrie și 1 decembrie, târgul va fi deschis între 10:00 și 22:00; între 24 și 31 decembrie - între 10:00 și 16:00; iar în prima zi de Crăciun și în prima zi a noului an - între 16:00 și 22:00.

După încheierea sărbătorilor de Crăciun, Piața Mare se va transforma într-un spațiu de sărbătoare pentru Revelion. Astfel, pe 31 decembrie, centrul Sibiului va găzdui o serie de concerte în aer liber.

