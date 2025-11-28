Live TV

Târguri de Crăciun deschise din 29 noiembrie în București: Unde sunt amenajate cele opt piețe tematice de sărbători

Târguri de Crăciun în București. Foto Getty Images
Târguri de Crăciun în București. Foto Getty Images
Locațiile târgurilor de Crăciun din București

Capitala dă startul sezonului festiv pe 29 noiembrie 2025, când mai multe târguri de Crăciun își vor deschide porțile simultan. Vizitatorii vor putea descoperi decorațiuni spectaculoase, vor avea acces la ateliere și activități tematice și se vor putea bucura de produse tradiționale de sezon. Evenimentele vor fi deschise zilnic până la sfârșitul lunii decembrie, iar intrarea va fi liberă.

Deschiderea târgurilor de Crăciun de la sfârșitul lunii noiembrie marchează începutul oficial al sezonului festiv în București.

Locațiile târgurilor de Crăciun din București

„Bucharest Christmas Market” în Piața Constituției

Târgul de Crăciun din Piața Constituției revine cu cea de-a 18-a ediție și va fi deschis zilnic între 29 noiembrie și 28 decembrie 2025. Evenimentul promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase din Capitală, reunind peste 120 de căsuțe cu produse artizanale, delicii culinare și creații locale. Printre principalele atracții se numără bradul ecologic de 30 de metri, Casa lui Moș Crăciun și roata panoramică.

„Bucharest Downtown Christmas Market” în Piața Universității

În perioada 29 noiembrie - 28 decembrie 2025, Primăria Capitalei prin CREART, organizează în Piața Universității - pe esplanada cu statui, evenimentul „Bucharest Downtown Christmas Market”, un pop-up culinar special de sărbători, pe ritmuri urbane. Vizitatorii se vor bucura de bradul împodobit, instalații luminoase, carusel și numeroase atracții pentru toate vârstele. Muzica live va întreține atmosfera festivă, transformând piața într-un spațiu vibrant de întâlnire, distracție și socializare.

„Winter Wonderland”, târg de Crăciun organizat în Piața Alba Iulia din Capitală

Piața Alba Iulia, aflată la intersecția bulevardelor Unirii, Decebal și Burebista, se va transforma pentru prima dată într-un adevărat epicentru al sărbătorilor de iarnă. Ediția din acest an a târgului „Winter Wonderland” se va desfășura între 29 noiembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, devenind astfel cel mai lung târg de Crăciun din București. În plus, piața va găzdui singura petrecere în aer liber de Revelion 2026.

„West Side Christmas Market”, eveniment organizat în Drumul Taberei

Târgul de Crăciun din Drumul Tabere va începe vineri, 28 noiembrie, și va rămâne deschis până pe 28 decembrie 2025. Evenimentul, ajuns la a cincea ediție consecutivă, este organizat de Primăria Sectorului 6, iar accesul în locația amenajată de Crăciun este gratuit.

Târg de Crăciun în Parcul „Lumea Copiilor”

Parcul „Lumea Copiilor” din Sectorul 4 găzduiește pentru prima dată un târg de Crăciun, programat între 27 noiembrie și 27 decembrie. Vizitatorii se vor putea bucura de plimbări cu balonul cu aer cald, tiroliană și zone interactive, precum și de „Caravana Animalelor Magice”, un spațiu special unde copiii pot observa și interacționa cu animale specifice sezonului de iarnă.

„Poveste de Crăciun” la Opera Comică pentru Copii

Grădina Operei Comice pentru Copii din București găzduiește, în perioada 29 noiembrie - 28 decembrie, târgul „Poveste de Crăciun”, organizat doar în zilele de weekend. Evenimentul le propune vizitatorilor activități pentru toate vârstele, ateliere de creație, întâlniri cu Moș Crăciun, dar și un târg de sărbători unic în România dedicat copiilor între 0 și 3 ani, cu derdeluș și patinoar special amenajat.

Târg de Crăciun la Romexpo

La Romexpo, târgul „Crăciunul Nordului” transformă spațiul într-un decor de basm, în care fiecare colț spune propria poveste de iarnă. Copiii se vor putea bucura de „Traseul Spiridușilor”, un parcurs interactiv plin de jocuri, precum și de „Atelierul lui Moș Crăciun”, unde vor confecționa decorațiuni și cadouri și vor scrie scrisori alături de spiridușii veseli.

„Bucharest Opera Christmas Market”, târg pe Esplanada Operei Naționale

În perioada 6 - 28 decembrie 2025, Primăria Capitalei, prin CREART, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Opera Națională București, transformă esplanada Operei Naționale din București în „Bucharest Opera Christmas Market”. Târgul oferă vizitatorilor o experiență deosebită, presărată cu muzică clasică și un decor elegant inspirat din piațetele franțuzești. Nu vor lipsi căsuțele cu delicii culinare și ateliere pentru copii, iar în fiecare weekend scena în aer liber va găzdui recitaluri ale artiștilor îndrăgiți și spectacole de muzică clasică.

