Târguri de Crăciun în București 2025: Când se vor deschide și unde va monta Primăria Capitalei cel mai mare brad ecologic din țară

Primăria Capitalei, prin CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, organizează în perioada 29 noiembrie - 28 decembrie 2025 „Târgul de Crăciun București”, ediția 2025. Anul acesta, bucureștenii și turiștii vor putea vizita trei locații: Bucharest Christmas Market în Piața Constituției, Bucharest Downtown Christmas Market în Piața Universității și Bucharest Opera Christmas Market pe Esplanada Operei Naționale.

Începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie 2025, marile orașe din Europa, inclusiv din România, intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Târguri de Crăciun organizate în București

„Între 29 noiembrie și 28 decembrie, Bucureștiul intră în ritmul sărbătorilor de iarnă. Trei târguri cu intrare liberă, organizate de Primăria Capitalei prin CREART, vor aduce în trei locuri emblematice ale orașului energia, culoarea și bucuria iernii:

Piața Constituției - Bucharest Christmas Market;

Piața Universității - Bucharest Downtown Christmas Market;

Esplanada Operei Naționale - Bucharest Opera Christmas Market.

Tema ediției din acest an este muzica - pentru că muzica apropie. De la colinde și armonii clasice, până la ritmuri urbane contemporane, fiecare spațiu va spune o poveste despre întâlnirea dintre tradiție, cultură și oameni. În inima Capitalei, bucureștenii și turiștii din toate colțurile lumii vor fi întâmpinați de o atmosferă feerică și un decor spectaculos. Tradițiile românești vor prinde viață prin spectacolele de pe scene, dar și prin târgurile dedicate meșteșugurilor, creațiilor și produselor culinare autohtone.

Bradul impresionant de 30 de metri - cel mai mare brad ecologic din România, Casa lui Moș Crăciun, roata panoramică și zecile de ateliere și activități pentru toate vârstele vor transforma Bucureștiul într-un tărâm de poveste, timp de 30 de zile.”, a publicat pe pagina de Facebook primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu

Pe lângă Piaţa Constituţiei, sunt cunoscute și alte două alte locaţii din Capitală unde se vor organiza târguri de Crăciun în 2025:

West Side Christmas Market - deși data oficială de deschidere a Târgului de Crăciun din Parcul Drumul Taberei nu a fost încă anunțată, pregătirile au început deja în luna noiembrie, conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 6.

Târgul de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3 ar urma să se desfășoare în perioada 27 noiembrie 2025 -7 ianuarie 2026, în Piața Alba Iulia.

Târguri de Crăciun organizate în alte orașe din România

Târgul de Crăciun din Craiova se va desfășura în acest an în perioada 14 noiembrie 2025 - 04 ianuarie 2026, potrivit primăriei Municipiului Craiova.

Târgul de Crăciun din Sibiu revine în 2025 cu o nouă ediție, desfășurată între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026.

Târgul de Crăciun din Brașov își va deschide porțile pentru cel mai așteptat eveniment al iernii începând cu data de 30 noiembrie. Târgul se va desfășura în trei zone emblematice ale orașului: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat.

Târgul de Crăciun din Timișoara va putea fi vizitat în acest an în perioada 23 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026.

Editor : C.S.