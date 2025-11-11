Live TV

Târguri de Crăciun în București 2025: Când se vor deschide și unde va monta Primăria Capitalei cel mai mare brad ecologic din țară

Data publicării:
Târguri de Crăciun în București. Foto Getty Images
Târguri de Crăciun în București. Foto Getty Images
Din articol
Târguri de Crăciun organizate în București Târguri de Crăciun organizate în alte orașe din România

Primăria Capitalei, prin CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, organizează în perioada 29 noiembrie - 28 decembrie 2025 „Târgul de Crăciun București”, ediția 2025. Anul acesta, bucureștenii și turiștii vor putea vizita trei locații: Bucharest Christmas Market în Piața Constituției, Bucharest Downtown Christmas Market în Piața Universității și Bucharest Opera Christmas Market pe Esplanada Operei Naționale.

Începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie 2025, marile orașe din Europa, inclusiv din România, intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Târguri de Crăciun organizate în București

„Între 29 noiembrie și 28 decembrie, Bucureștiul intră în ritmul sărbătorilor de iarnă. Trei târguri cu intrare liberă, organizate de Primăria Capitalei prin CREART, vor aduce în trei locuri emblematice ale orașului energia, culoarea și bucuria iernii:

  • Piața Constituției - Bucharest Christmas Market;
  • Piața Universității - Bucharest Downtown Christmas Market;
  • Esplanada Operei Naționale - Bucharest Opera Christmas Market.

Tema ediției din acest an este muzica - pentru că muzica apropie. De la colinde și armonii clasice, până la ritmuri urbane contemporane, fiecare spațiu va spune o poveste despre întâlnirea dintre tradiție, cultură și oameni. În inima Capitalei, bucureștenii și turiștii din toate colțurile lumii vor fi întâmpinați de o atmosferă feerică și un decor spectaculos. Tradițiile românești vor prinde viață prin spectacolele de pe scene, dar și prin târgurile dedicate meșteșugurilor, creațiilor și produselor culinare autohtone.

Bradul impresionant de 30 de metri - cel mai mare brad ecologic din România, Casa lui Moș Crăciun, roata panoramică și zecile de ateliere și activități pentru toate vârstele vor transforma Bucureștiul într-un tărâm de poveste, timp de 30 de zile.”, a publicat pe pagina de Facebook primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu

Pe lângă Piaţa Constituţiei, sunt cunoscute și alte două alte locaţii din Capitală unde se vor organiza târguri de Crăciun în 2025:

  • West Side Christmas Market - deși data oficială de deschidere a Târgului de Crăciun din Parcul Drumul Taberei nu a fost încă anunțată, pregătirile au început deja în luna noiembrie, conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 6.

  • Târgul de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3 ar urma să se desfășoare în perioada 27 noiembrie 2025 -7 ianuarie 2026, în Piața Alba Iulia.

Târguri de Crăciun organizate în alte orașe din România

Târgul de Crăciun din Craiova se va desfășura în acest an în perioada 14 noiembrie 2025 - 04 ianuarie 2026, potrivit primăriei Municipiului Craiova.

Târgul de Crăciun din Sibiu revine în 2025 cu o nouă ediție, desfășurată între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026.

Târgul de Crăciun din Brașov își va deschide porțile pentru cel mai așteptat eveniment al iernii începând cu data de 30 noiembrie. Târgul se va desfășura în trei zone emblematice ale orașului: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat.

Târgul de Crăciun din Timișoara va putea fi vizitat în acest an în perioada 23 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
2
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
diana buzoianu la o sedinta
3
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Largest And Oldest Mayan Monument Describes A Complex Civilization - Mexico
5
Descoperire unică în Mexic. „Harta universului”, recreată într-un sit mayaș vechi de...
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Digi Sport
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Carmen Uscatu, cofondatoarea Dăruiește Viață, crede că numirea Oanei...
Radu Marinescu.
Radu Marinescu: Nu am primit plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu...
sediul Curtea Europeană de Justiție
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile...
pahare de sampanie la nuntă
ANAF trece la controlul rețelelor sociale să caute mașini de lux și...
Ultimele știri
Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim
Primarul din Istanbul, principalul opozant al lui Erdogan, riscă peste 2.300 ani de închisoare. El este acuzat de 142 de infracţiuni
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat cutit pe o alee
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
avion pe stradă
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
BUCURESTI - PIATA TRICOLORULUI - ZIUA IMNULUI NATIONAL - 29 IUL 2021
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile
bărbat în cătușe
Fată de 14 ani, agresată sexual în curtea unei biserici din Sectorul 3. Suspectul a muşcat un poliţist în momentul reţinerii
Târgul de Crăciun din Sibiu 2025. Foto Getty Images
Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide vineri, 14 noiembrie: Roată Panoramică, patinoar și alte atracții în Piața Mare
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul Mădălinei Ghenea pentru un ten perfect. Ritualul pe care aceasta îl are în fiecare dimineață: „E un...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Recidivă! Fără spectatori la meciul lui FCSB din Europa League!
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă...
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Ce temperatură trebuie să menții în fiecare cameră ca să nu consumi inutil energie
Digi FM
Primar din Argeș, reacție după ce i-a dăruit fiicei un bolid de zeci de mii de euro: „Am o singură fetiță, nu...
Digi Sport
"Ministra Fericirii" din tenis a anunțat că este însărcinată și ia o pauză
Pro FM
La Toya Jackson, mesaj îngrijorător pentru fani. Sora lui Michael Jackson a ajuns la doctor: „Sper ca totul...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Andra Măruță a slăbit 10 kilograme și se simte mai bine ca niciodată. „Este foarte greu, dar după primele 4-5...