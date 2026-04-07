Târguri de Paște 2026 în România. În ce orașe sunt organizate evenimente de sezon

„Easter Wonderland", târg de Paște în București Târg de Paște în Craiova Târgul de Paști din Sibiu Târg de Paște în Timișoara Târg de Paște în Oradea

Primăvara aduce, în marile orașe din România, o serie de târguri de Paște care transformă spațiile urbane în zone dedicate tradițiilor, divertismentului și activităților pentru întreaga familie. De la evenimente ample, desfășurate în parcuri sau piețe centrale, până la concepte urbane moderne, evenimentele din 2026 sunt variate și adaptate publicului larg.

Târgurile de Paște evidențiază o diversificare a modului în care spațiul public este valorificat în perioada sărbătorilor.

„Easter Wonderland”, târg de Paște în București

În Capitală, „Easter Wonderland”, organizat de Primăria Sectorului 3, are loc în perioada 5-14 aprilie 2026, în Parcul Titan (IOR). Evenimentul transformă zona scenei principale într-un spațiu dedicat familiilor, unde tradițiile pascale sunt reinterpretate într-o notă modernă.

Accesul este gratuit, iar programul este construit în jurul activităților pentru copii. Atelierele tematice, zonele de joacă și experiențele senzoriale sunt completate de spectacole muzicale și momente artistice. În paralel, vizitatorii pot descoperi produse tradiționale în cadrul unui târg dedicat sezonului. Conceptul mizează pe învățarea prin joc și pe interacțiune, într-un format care îmbină componenta educativă cu cea recreativă. (Sursa: Facebook Primăria Sector 3)

Târg de Paște în Craiova

La Craiova, târgul de Paște din Parcul „Nicolae Romanescu” revine între 3 aprilie și 3 mai 2026, consolidându-și statutul de unul dintre cele mai ample evenimente de profil din țară. Tema din acest an - „Lumea poveștilor” - este reflectată în decoruri elaborate, instalații artistice și scenografii inspirate din basme. Spațiul este completat de căsuțe cu produse tradiționale, obiecte de artizanat și preparate culinare specifice.

Programul include concerte, spectacole și ateliere creative, iar accesul este liber, pe tot parcursul zilei. (Sursa: Facebook Primăria Municipiului Craiova)

Târgul de Paști din Sibiu

În Piața Mare din Sibiu, târgul de Paște are loc între 3 și 14 aprilie 2026, ajungând la cea de-a 18-a ediție. Evenimentul rămâne unul dintre reperele de primăvară din centrul țării, atrăgând atât localnici, cât și turiști.

Ediția din acest an pune accent pe activitățile dedicate copiilor, cu ateliere interactive și zone creative. În același timp, oferta tradițională - de la produse artizanale la preparate specifice - completează atmosfera din centrul istoric. (Sursa: Facebook Primăria Sibiu)

Târg de Paște în Timișoara

Timișoara propune, în 2026, un format extins al târgului de Paște, desfășurat între 27 martie și 14 aprilie. Evenimentul este organizat ca un circuit urban care leagă principalele piețe din centrul istoric - Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Unirii.

Fiecare spațiu are o identitate proprie, integrată într-un concept unitar. Astfel, orașul devine un traseu cultural în aer liber, în care vizitatorii sunt invitați să descopere activități tematice, instalații artistice și zone de relaxare. (Sursa: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara)

Târg de Paște în Oradea

La Oradea, târgul de Paște se desfășoară între 3 și 13 aprilie 2026 și propune un program dedicat întregii familii. Evenimentul aduce în prim-plan produse tradiționale, cadouri tematice și preparate locale, într-un decor de primăvară. Programul include spectacole, ateliere creative și o zonă expozițională, conturând un spațiu urban accesibil și orientat către comunitate. (Sursa: Târgul de Paști Oradea)

