Video Tavan prăbușit peste elevi la un liceu din Botoșani. Clădirea fusese renovată în 2024 prin PNRR

Tavan prăbușit peste elevi la un liceu din Botoșani. Clădirea fusese renovată în 2024 prin PNRR. Foto: monitorulbt.ro

Un incident grav s-a produs miercuri dimineață la un liceu din municipiul Botoșani, unde o parte din tavanul unei săli de clasă s-a prăbușit în timpul orelor. Bucăți de plafon au căzut peste catedră și peste prima bancă, iar un elev a fost rănit. Cazul ridică semne de întrebare în condițiile în care clădirea a fost renovată anul trecut printr-un program finanțat din fonduri europene, prin PNRR.

Incidentul a avut loc în corpul B al Colegiul Național Mihai Eminescu, în timpul unei ore de fizică la o clasă de a X-a. La un moment dat, fragmente din tavan s-au desprins și s-au prăbușit în sala de curs, lovind catedra și prima bancă din fața acesteia, potrivit monitorulbt.ro.

Un elev a fost atins de bucățile căzute, însă, potrivit informațiilor Digi24, nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Evenimentul a provocat panică atât în rândul elevilor, cât și al cadrelor didactice.

Clădirea în care s-a produs incidentul a fost reabilitată în 2024, cu fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Surse locale indică faptul că imobilul nu ar fi fost încă recepționat oficial după finalizarea lucrărilor.

În acest context, autoritățile locale și conducerea unității de învățământ urmează să ofere explicații privind cauzele prăbușirii tavanului și să stabilească măsurile care se impun pentru siguranța elevilor și a personalului didactic. Verificările sunt în curs.

