Taximetrist înjunghiat mortal la Mioveni. Poliția a reținut un suspect de 21 de ani

Foto: Poliția Română
Un tânăr de 21 de ani, din comuna Davidești, a fost identificat și prins de polițiști ca principal suspect în cazul taximetristului de 60 de ani găsit înjunghiat vineri seară la Mioveni. Suspectul a fost dus la audieri în cursul nopții.

Un bărbat de 60 de ani, taximetrist, a fost găsit înjunghiat, vineri seară, la Mioveni, judeţul Argeş. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze, fiind însă declarat decesul. IPJ Argeș a transmis că, în urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţişti, a fost depistat un tânăr, de 21 de ani.

„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii argeşeni, a fost depistat un tânăr, de 21 de ani, din comuna Davideşti, bănuit de comiterea faptei”, a anunţat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, IPJ Argeş.

Potrivit polițiștilor, în continuare se lucrează pentru stabilirea exactă a motivului și circumstanțelor agresiunii. „Sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Argeş, se efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanţelor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale”, au precizat reprezentanții IPJ.

Cum s-a petrecut tragedia

Vineri seară, în jurul orei 21:45, polițiștii din Mioveni au fost sesizați prin 112 cu privire la un atac asupra unui taximetrist.

„În această seară, în jurul orei 21:45, poliţiştii din Mioveni au fost sesizaţi prin 112, cu privire la faptul că un bărbat, de 60 de ani, din Albota, taximetrist, ar fi fost înjunghiat. De îndată poliţiştii s-au deplasat la faţa locului împreună cu echipajele medicale, bărbatul fiind găsit inconştient, aspectele sesizate fiind confirmate. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, din nefericire bărbatul a fost declarat decedat”, a informat, vineri seară, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

Cercetările au fost preluate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, pentru stabilirea împrejurărilor săvârşirii faptei.

Totodată, au fost mobilizate efective importante din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş în zona săvârşirii faptei, pentru luarea măsurilor legale ce se impun în vederea strângerii probelor şi efectuarea de verificări pentru identificarea şi depistarea persoanelor implicate. În urma acestor acțiuni, suspectul de 21 de ani a fost depistat și reținut pentru audieri. Ancheta continuă.

Incident similar la Suceava

Un caz similar a avut loc și la Suceava. Şoferul unei maşini de tip ride-sharing a fost înjunghiat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de un client, în vârstă de 17 ani, în urma unor discuţii divergente legate de preţul unei curse, diferenţa în cauză fiind de doar 2 lei, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava. Potrivit acestora, incidentul a avut loc în cartierul George Enescu din municipiul Suceava, iar victima a fost preluată de ambulanţă şi transportată la spital.

„Echipajul deplasat operativ la faţa locului a constatat faptul că un tânăr de 17 ani din comuna Dumbrăveni, în calitate de client al unui transport cu un vehicul de tip ride-sharing, a avut o altercaţie cu şoferul autoturismului, un bărbat de 21 de ani, din comuna Păltinoasa. Conflictul ar fi pornit de la preţul cursei care era de 9 lei, iar tânărul de 17 ani a oferit doar 7 lei. În dinamica agresiunii, tânărul de 17 ani a aplicat lovituri cu un obiect ascuţit înţepător şoferului de 21 ani, provocându-i plăgi in zona braţului şi unui picior”, au precizat oficialii IPJ Suceava. Agresorul a fost indisponibilizat de poliţişti şi dus la audieri.

